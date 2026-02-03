|
США та Європа вступлять у війну за Україну за 72 години
03 февраля 2026 | 11:39
FT отримали текст гарантій безпеки для України.
• протягом 24 годин після порушення — дипломатичне попередження, а ЗСУ буде зупиняти це порушення.
• якщо бойові дії тривають, одразу активується «коаліція охочих» — країни ЄС, Великобританія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.
• через 72 години у разі ескалації — спільна військова відповідь ЄС і США з участю американських військ. Великобританія та Франція готові направити війська та озброєння в Україну в межах гарантій безпеки. Після припинення вогню Європа забезпечує стримування на землі, в морі й повітрі за підтримки США. Сама ж Америка пропонує надати високотехнологічні засоби спостереження вздовж 1 400 км фронту.
рф відкинула ці гарантії безпеки. Медведєв заявив, що «гарантії мають бути і для Росії, і для України, інакше вони не працюють».
