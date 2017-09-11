Взрыв в Киеве, как отголосок убийства в Стамбуле?

11 сентября 2017 | 09:26

Абдулвахиду Эдильгериеву удалось в течение нескольких лет избегать смерти, когда он скрывался в горах Чеченской республики, организуя при этом нападения на российских силовиков, пишет в Guardian корреспондент Шон Уокер. Турецкие власти подозревали взорванного в Киеве Али Тимаева, но не смогли собрать весомых доказательств.

Эдильгериеву удалось выжить на полях боя в Сирии и на востоке Украины. Но в ноябре его жизнь прервалась под градом пуль: его убили средь бела дня в Стамбуле, когда он отправился в магазин со своей трехлетней племянницей.

1 ноября они вышли из многоквартирного дома в пригороде Стамбула. 32-летний чеченец усадил девочку на пассажирское место автомобиля и собирался включить зажигание, когда сзади в авто въехала белая машина. Эдильгериев запихнул девочку под сиденье, а сам выскочил и попытался убежать. Один из преследователей выстрелил в него пять раз. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть чеченца, сообщает Уокер.

Его биография со слов семьи и друзей отображает образ одной из основных фигур в террористической организации "Кавказский эмират" ("Имарат Кавказ"), который объединяет чеченцев и других боевиков в российской части Северного Кавказа, ведущих борьбу с помощью террористических методов. В числе их нападений - взрывы в московском метро и в аэропорту Домодедово, отмечает автор.

Год, проведенный Эдильгериевым в Сирии, также показывает, как чеченское движение за независимость установило связи с группировкой "Исламское государство" (запрещенной в России), и как происходит внутренняя борьба среди иностранных боевиков, воюющих в Сирии.

Убийство Эдильгериева стало очередным в череде убийств известных чеченцев в разных странах. Личных врагов лидера Чечни Рамзана Кадырова убивали в Москве, Вене и Дубае, пишет корреспондент Guardian.

Официально убийства никак не комментировались. Однако в 2003 году Владимир Путин подписал указ, согласно которому ФСБ получала полномочия по проведению операций в других странах, напоминает Guardian. После того как турецкие ВВС сбили российский Су-24, отношения между двумя странами резко ухудшились. Это заставило задуматься о личной безопасности людей, которые считают себя потенциальными целями российских спецслужб, отмечает автор.

В убийстве 2009 года фигурировал пистолет "Гроза", разработанный для российских спецслужб. Приобрести его на черном рынке очень непросто. Турецкие власти считают, что в убийстве трех чеченцев в 2011 году у здания чайной были замешаны девять человек, из них двое - предполагаемые российские агенты госбезопасности, которые затем бежали, оставив после себя два поддельных паспорта, пишет Guardian.

Единственным задержанным в связи с убийствами стал человек с темным прошлым по кличке Зона. Предположительно чеченец по происхождению, в 2012 году он пытался въехать в Стамбул по поддельному грузинскому паспорту на имя Темура Махаури. Он находится под следствием в Стамбуле. Его подозревают в причастности к нескольким убийствам. Главная улика следователей - запись разговора Зоны с неким мужчиной, которого считают агентом ФСБ, во время которого они обсуждали убийства чеченцев. Обвинение требует для него пожизненного срока, сообщает издание.

В Стамбуле проживают несколько тысяч чеченцев. В какой-то момент для их нужд работали три лагеря беженцев. Однако Стамбул приютил не только мирных чеченцев, но также боевиков и их семьи, став для них своеобразной базой. Многие годы жены и дети боевиков жили в этом турецком городе, а раненые в боях приезжали туда для лечения, отмечает Уокер.

Все чеченцы в Стамбуле, связанные с "Кавказским эмиратом", сейчас опасаются, что их убьют. Один из них, недавно уехавший на Украину, сказал, что в Турции он постоянно менял в телефоне сим-карты и носил с собой пистолет. Газете Guardian также удалось отыскать нескольких чеченцев, которые по очереди дежурили у автозаправки в пригороде Стамбула с целью предотвратить опасную ситуацию. "Мы, к сожалению, вынуждены принимать меры предосторожности", - сказал один из них.

За несколько дней до убийства Эдильгериев не замечал, чтобы кто-то за ним следил, и не принимал дополнительных мер безопасности, сообщила его семья. Однако этот коротко постриженный рыжебородый чеченец с мускулистой фигурой играл важную роль в повстанческом чеченском движении, рассказали его сподвижники.

Абдулвахид родился в 1983 году в Волгоградском районе. Он закончил школу и собирался изучать юриспруденцию в университете, но в 2000 году, после начала второй чеченской кампании Владимира Путина, Эдильгериевы переехали в Чечню. Трое его братьев ушли к повстанцам, отмечает автор статьи.

"Поначалу Абдулвахид не был бойцом, но его столько раз похищали спецслужбы, которые хотели получить информацию о его братьях, что в итоге он решил, что ему будет лучше уйти в лес самому", - цитирует издание слова отца, 71-летнего Алу Эдильгериева.

Через какое-то время Абдулвахид сблизился с Доку Умаровым - самопровозглашенным эмиром "Кавказского эмирата". В 2009 году он повредил ногу, попав в ловушку, после чего Умаров посоветовал ему поехать на лечение. Как и многие чеченцы, он отправился в Турцию. Три его брата погибли в стычках с российскими силовиками с 2008 по 2010 год. В этот период лояльные Кадырову службы безопасности подавили повстанческое движение, убив множество боевиков и пообещав сжечь дома членов их семей, если не будет предоставлена информация, сообщает газета.

Отец Эдильгериева утверждает, что его пытали сотрудники спецслужб, требуя выдать информацию о том, где находится сын. "Они все время ко мне приходили и спрашивали, где сын. Били меня, пытали электричеством. К рукам и ногам подцепляли провода от машины с рычагом, как из старых фильмов", - сказал он. В итоге родственник заплатил 200 тыс. рублей, чтобы старика отпустили, после чего он покинул Чечню и в 2010 году переехал к сыну в Стамбул, отмечает Уокер.

К тому времени Абдулвахид Эдильгериев перенес в Стамбуле две операции на поврежденной ноге и считался важным представителем группировки "Кавказский эмират" в городе. По словам одного из источников, он помогал переправлять денежные средства и провиант на Кавказ. К 2012 году он был готов вновь пойти в бой, но в Чечне вести партизанскую войну стало практически невозможно. Чеченский источник, ныне проживающий на Украине, объяснил, как ситуация ухудшилась после 2004 года, когда в Чечне начали повсеместно использовать мобильные телефоны.

"Раньше мы могли прийти в деревню, пополнить запасы, провести там ночь, а потом вернуться в лес. Сейчас это невозможно. У всех есть мобильные телефоны. Стоит только там показаться на минуту, и смерть гарантирована", - цитирует его Guardian.

Вплоть до недавнего времени поставки происходили из Стамбула через Грузию, а затем через горы в Чечню. Тем же путем к боевикам приезжали жены. Но в 2012 году Грузия усилила пограничный контроль, а многие чеченцы попали в черный список. Продукты, которые получают повстанцы, зачастую бывают отравлены спецслужбами или их информаторами. Предположительно, именно таким способом в прошлом году был убит Умаров.

Выбирая между практически неминуемой гибелью в Чечне и новой увлекательной исламистской войной в Сирии, Эдильгериев выбрал второе. Источник на Украине сообщил, что вплоть до прошлого года вербовщики ИГ вполне открыто призывали чеченцев в Стамбуле примкнуть к группировке. Сейчас они вынуждены действовать тайно, пишет газета.

По сведениям российских спецслужб, по меньшей мере 2 тысячи выходцев из России воюют в Сирии. Большинство - с Северного Кавказа. Эдильгериев покинул Стамбул в 2013 году, чтобы воевать в рядах "Кавказского эмирата" в Сирии. Но затем произошел раскол, когда чеченец грузинского происхождения Омар Шишани, служивший в грузинской армии, которую обучили американские инструкторы, решил влить группировку в ИГ, отмечает Уокер.

Эдильгериев хорошо знал Шишани, которого теперь считают одним из главных командиров ИГ. Их жены - сестры. Однако он предпочел остаться с теми, кто не примкнул к ИГ. Вместо этого он принес присягу верности группировке "Фронт ан-Нусра".

"Наша борьба была связана с Россией, его не интересовала ИГ", - сказал его отец. Год назад Эдильгериев вернулся в Стамбул, когда хаос в Сирии "вернул его на землю".

В последнее время из-за решения некоторых полевых командиров "Кавказского эмирата", до сих пор находящихся в Чечне и в других кавказских районах, присягнуть ИГ, в движении произошел раскол. Источник в Стамбуле рассказал: "Борьба в Сирии и проникновение идеологии ИГ на Кавказ сильно повредили нашему имиджу. Мы пытаемся собрать всех вместе и выступить с общим заявлением о том, что наш главный и единственный враг - это Россия", - цитирует источник газета.

В прошлом году Эдильгериеву выпал шанс повоевать со старым врагом. Три месяца он находился на Украине, где несколько чеченцев присоединились к украинским войскам в борьбе против поддерживаемых Россией повстанцев. Через несколько месяцев местные спецслужбы потребовали, чтобы он покинул страну, когда стало известно о его прошлом, рассказал его отец. Украинцы сказали чеченцам, что будет плохо, если Запад узнает, что среди них воюют "террористы", рассказал он.

Тогда он вернулся в Стамбул, где стал одним из представителей группировки "Вилайята Нохчийчоь", занимаясь вопросами сбора средств, рассказал его знакомый. Многие чеченцы, убитые в Турции за последние годы, занимались сбором финансов для повстанцев.

Пока в деле убийства Эдильгериева никто задержан не был. Во время стрельбы ворота стоянки были открыты из-за технической неполадки, случившейся за два дня до этого. После убийства чеченца трое преступников уехали на огромной скорости, проскочив рядом с полицейским участком. Они бросили автомобиль в нескольких километрах и исчезли в темных улицах Стамбула, резюмирует автор.

источник: Guardian