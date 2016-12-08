Вацлав Гавел, из книги «Летние размышления», 1992

В лучшем случае политикан на пару лет превратится в премьер-министра но это венец и конец его карьеры. Мир от этого едва ли изменится к лучшему».



Вацлав Гавел, из книги «Летние размышления», 1992