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Вацлав Гавел, из книги «Летние размышления», 1992
В лучшем случае политикан на пару лет превратится в премьер-министра но это венец и конец его карьеры. Мир от этого едва ли изменится к лучшему».
Вацлав Гавел, из книги «Летние размышления», 1992
30 декабря 201629 декабря 2016
© фото: УНИАН
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