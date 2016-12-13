ТЕМА

США не дадут России заработать на дорожающей нефти

06 января 2017

С точки зрения нефтяных цен 2016 год был крайне интересным. Год назад цена барреля была примерно вдвое меньше, котировки опускались до $28. Столь низкий уровень вынудил ведущих производителей активизировать переговоры на тему ограничения добычи в мире. В начале 2016 года с такой инициативой выступили Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла.

Итоги-2016: украинская промышленность выживает, как может

04 января 2017

Предприятия, продукция которых ранее на 70-80% поставлялась в РФ, осваивают новые рынки.

Волынские таможенники и их небедные родственники

04 января 2017, Александр Гуменюк

Как выяснилось, земельные угодья, люксовые авто и особняки высокопоставленных таможенников появились у них благодаря женам, родителям и родственникам за границей.

На Андреевском спуске возложили венки

02 января 2017, Дарья Корнилова    [ 1 ]

В Новогоднюю ночь, пока все массово отмечали этот праздник, столичный активисты вручили Театру на Подоле новогодне-похоронный венок из елок и черной лентой с надписью "Уроду на Подоле – исчезни с миром 2017". Об этом инициаторы акции написали в сообществе в Facebook "Община Андреевского спуска".

Сэконд-хэнд от кутюр и правозащитники МАФии

30 декабря 2016, Олег Ельцов, для "Резонанса"    [ 5 ]

В Киеве – базарные войны: с побитыми полицейскими и гражданскими, сломанной коммунальной техникой, негодующими торговцами, аплодирующими киевлянами, а также правозащитниками, скорбящими по поруганной демократии.

Почему бескорыстная помощь - зло

30 декабря 2016

Мама учила меня никогда не давать ненужных советов и не пытаться помогать людям, если они об этом не просят. Я думала, что она просто неотзывчивая. Но когда подросла, поняла, что она была права. Мама — добрейшей души человек. Общество всегда настаивает на необходимости помогать ближнему. Я тоже. Нам говорят, что мы должны помогать людям просто так и даже тогда, когда они этого не ждут. Конечно, это не неправильно. Случайное проявление доброты может во многом изменить жизнь человека. Но у каждой медали есть обратная сторона. И не стоит умалчивать вероятного альтернативного исхода.

В.Кур: про уличную преступность и реформы МВД

29 декабря 2016, Анна Молчанова

Один из основателей Управления по борьбе с организованной преступностью, организатор и экс-руководитель Управления криминальной разведки в составе МВД Украины, почетный член Международной ассоциации полицейских IPA Валерий Кур обсудил с заместителем шеф-редактора "Обозревателя" Анной Молчановой наиболее резонансные преступления 2016 года. Также легендарный борец с преступностью откровенно рассказал о проколах реформы правоохранительных органов, о том, почему криминальный мир "поднял голову" и как выйти из этой тяжелейшей ситуации.

Нация "Боярышника"

26 декабря 2016

Известный русский блогер рассказывает с картинками о том, что делает "боярышник"с соплеменниками и в каких количествах.

Генпрокурор в роли адвоката

23 декабря 2016, Олег Ельцов, ТЕМА, блог "Украинской правды"

Операция по спасению министра Авакова перешла в очередную стадию: названо имя стрелочника в трагедии в Княжичах.

В пробирке ростят мозг. Зачем?

22 декабря 2016, Зарайя Горветт

В отличие от сердечных клеток, запрограммированных перекачивать кровь, нейроны стремятся передавать электрические импульсы. "Даже если в чашке будет только один нейрон, и ему некому будет отправлять импульсы, это стремление настолько велико, что он будет посылать их сам себе", - говорит Ланкастер. В лаборатории Мадлен Ланкастер в настоящее время находится 300 единиц человеческого мозга. Эти мозги растут отдельно от тела. Обозреватель BBC Future рассказывает, как это происходит.

Сделка года. Пять вопросов о национализации ПриватБанка

21 декабря 2016

Финансовый аналитик Александр Паращий объясняет, почему Приват оказался в госсобственности и кто от этого выиграл.

Россия установила антирекорд по космическим запускам

20 декабря 2016, Константин Ткаченко

Для российской ракетно-космической отрасли 2016-й год стал годом антирекорда по количеству космических запусков. Впервые за последние десятилетия Россия осуществила за год меньше 20 космических запусков, уступив лидерство США и Китаю.

«Не будут они читать, и заставлять их бессмысленно»

19 декабря 2016

Представителям поколения Z пока не больше 16 лет, но уже сейчас «цифровые» дети вызывают у родителей удивление и тревогу. Почему гаджеты заменили им книги, стоит ли опасаться интернет-зависимости, как возникает синдром дефицита внимания? Об этом рассказывает кандидат психологических наук, член правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов, академический руководитель магистерской программы «Системная семейная психотерапия» НИУ ВШЭ, член IFTA (Международная ассоциация семейных психотерапевтов), член EFTA TIC (Тренинговый комитет Европейской ассоциации семейных психотерапевтов) Анна Варга.

Робототехника: прогноз на ближайшие годы

16 декабря 2016

Компания IDC опубликовала отчет под названием «IDC FutureScape: Прогнозы для рынка роботехники на 2017 год», где указывает ключевые драйверы рынка и раскрывает, как они, вероятно, будут влиять на развитие роботехники на горизонте планирования, охватывающем 2017 год и период вплоть до 2020 года.

Спільна риса українського бізнесу: набрати оберти та перетворитись на г*вно

16 декабря 2016, Олександр КРАКОВЕЦЬКИЙ

У будь-якого українського бізнесу є одна спільна риса - після того, як бізнес набирає обертів та стає популярним (іноді - монополістом), то цей бізнес перетворюються в г*вно. Ви можете зі мною не погодитись, і сказати, що більшість українських бізнесів гівно з самого початку. Теж правда.

Тихие ограбления: легко ли украсть миллионы?

15 декабря 2016

Ограбление Ким Кардашьян, совершенное в Париже злоумышленниками на велосипедах, свидетельствует, что даже не самое изощренное ограбление может окончиться успехом. Достаточно просто войти и взять желаемое. Так ли это на самом деле? Легко ли уйти от правосудия, унеся в портфеле ценности на сотню миллионов?

Все россияне не улетят на Луну. Пошлют робота

14 декабря 2016, Беседовал Дмитрий Струговец

Российский антропоморфный робот "Федор", созданный Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" для МЧС, в 2021 году должен отправиться в полет на космическом корабле нового поколения "Федерация". О планах переквалификации робота-спасателя в робота-космонавта рассказал "отец" "Федора" — главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.

Княжі срібники знов на аукціонах США

13 декабря 2016

Час жорстко застосовувати італійську схему до незаконної торгівлі культурними цінностями України! Лишень на якомусь аукціоні з'являється бодай щось римське – відразу блокування через Інтерпол, арешт, допит власників, конфіскація – швидке повернення культурних цінностей на батьківщину. Бариги просто бояться Італії! Відповідно, у них відсутня чорна археологія, сумнівне дилерство. Порівняйте з українським хаосом у цій царині!

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Мы рвемся к развязке, идем воевать, чтоб землю в Дамаске Асаду отдать. На самом-то деле — не все ли равно? — плевать мы хотели на Башара, но нам важно подвинуть всемирную рать, блат-хату покинуть, пойти воевать...
Дмитрий Быков «Новая газета»

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