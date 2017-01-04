Александр Невзоров: Ноев "Титаник"
27 января 2017
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Александр Невзоров: Ноев "Титаник"
27 января 2017
"Мы не заметим, как мир захватит искусственный интеллект"
26 января 2017
Британская компания Cambridge Analytica помогла Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США с помощью технологий Больших данных и персонально таргетированной рекламы в интернете. До этого та же фирма работала со сторонниками Brexit в Британии, а теперь заключила контракт с французским "Национальным фронтом". Правда ли, что неожиданные исходы голосований в разных странах – не провал социологии, а победа социологии нового типа? Собеседник Радио Свобода Михал Косински, исследования которого косвенно связаны с деятельностью Cambridge Analytica, считает, что это преувеличение, но технологии Больших данных и снижение приватности сулят миру глобальные перемены.
Пять законов для бизнеса будущего
До тех пор пока вы не поймете теорию вычислимости Тьюринга, теорему Коуза об операционных издержках, закон Белла о классах компьютеров, концепцию модульности Болдуина и Кларка, а также закон Накамото о распределенной бухгалтерской книге, вы не готовы возглавить бизнес в цифровую эпоху.
Академик Ландау: СССР – это фашистская система
24 января 2017
Лев Ландау – величайший советский физик, Нобелевский лауреат. Свою жизнь в СССР он считал «пленом», а удерживавшую его страну – самой несправедливой и фашистской. В справе КГБ от 1957 года приводятся его слова: «Вопрос о мирной ликвидации нашей системы есть вопрос судьбы человечества по существу».
Академик Крышталь: «Материализм отживает свой срок»
23 января 2017, Олег Ельцов, ТЕМА
О человеке, о сознании, о Стене, о Творце, о непревзойденном Декарте и его Гомункулусе...
Кто станет главным полицейским Украины
17 января 2017, Алексей Константинов [ 2 ]
Конкурс на должность главы Национальной полиции набирает обороты. 13 января стали известны имена всех 64 претендентов, решивших бороться за должность главного полицейского Украины. Среди них - исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян, его заместитель Константин Бушуев, начальник Департамента уголовного розыска Сергей Князев, а также шесть начальников региональных управлений полиции. В числе претендентов также представители прокуратуры, СБУ, фискальной службы, а также адвокаты. 59 кандидатов имеют юридическое образование, а 18 являются действующими сотрудниками полиции.
Страна-тюрьма. Грозят ли Украине бунты заключенных, как в Бразилии
17 января 2017, Юрий Вишневский
Переполненные тюрьмы и коррумпированная охрана – вот главные «секреты», почему исправительная система в Бразилии оказалась под управлением бандитских группировок.
Politico: Украина платит за попытки помешать Трампу
15 января 2017, Кеннет П. Вогел, Дэвид Стерн
Дональд Трамп был не единственным кандидатом в президенты, чья избирательная кампания получала поддержку от чиновников из страны, принадлежавшей к бывшему советскому блоку.
Рождественские каникулы вора Антимоса
13 января 2017, Галина Котовская, Олеся Мирошниченко [ 5 ]
Накануне Нового года, 30 декабря, в Украине вновь был замечен вор в законе Антик или Дед, в миру - Антимос Кухилава. В одесском аэропорту, по данным руководителя областной полиции, его встречали «коммерсанты с очень известными фамилиями». «Резонанс» нашел подтверждение того, что после Революции достоинства Антимос уже бывал в Одессе. Наши источники прогнозируют, что и в этот раз «король преступного мира» заехал к нам ненадолго.
Слушания по утверждению Тиллерсона на пост госсекретаря США длились более девяти часов
12 января 2017
ВАШИНГТОН, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в своей формируемой администрации, готов в случае утверждения Сенатом всемерно отстаивать интересы США в отношениях со всеми странами, включая Россию. Он подтвердил это на слушаниях по обсуждению его кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам. Слушания продолжались больше девяти часов.
Квартирный вопрос не может испортить борца с коррупцией
12 января 2017, Олег Ельцов, ТЕМА [ 6 ]
Сегодня главный борец с коррупцией Сергей Лещенко по всем каналам пугает: Европа от нас отвернулась, больше денег не даст, от России не защитит. Отчего же такая перемена? А оттого, что украинцы не продвигают реформы, не выполняют взятые обязательства, не подчиняются принятым ими же законам. Как не выполняют? Очень даже выполняют! Едва приняли закон про е-декларирование, все чиновники бросились строчить декларации. И Лещенко с ними. Но тут получилась закавыва… У общества возникли вопросы к квартире пламенного борца с коррупцией. Эти вопросы ему задало грозное НАБУ и вопреки явным нестыковкам, состава уголовного преступления не обнаружило, отфутболив тома проверки в НАЗК. Последний тоже не спешит выдвигать обвинения и накладывать штрафы… Может и поэтому Европа в нас разуверилась?..
Афера в «Платинум Банке»: растрачено более миллиарда гривен (банкротству "Платинума" посвящается)
11 января 2017
Менеджмент «Платинум Банка», который относится к сфере влияния Бориса Кауфмана, подозревают в растрате 1,1 млрд гривен. Об этом идет речь в уголовном производстве№ 42016000000000885, открытом в марте этого года по ч.5 ст.191 УК. В полиции считают, что в банке растратили деньги, путем подписания кредитных договоров с «Титан-Юг», «Кодос Инвест», «Логистик Транс», «Стратагема-Инвест», «Ошер», «ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс» с декабря 2013 по февраль 2014 года. Все данные компании были связаны с менеджментом банка. Более того, они не собирались выполнять взятые обязательства, что привело к ущербу в 1,1 млрд гривен.
Напередодні Великої війни
11 января 2017, Сергій Дацюк
Під час Різдва та Нового року дуже хочеться вірити казкам. Також в цей час безліч дорослих ніби впадають в дитинство, бо свідомість стає особливо чутливою до всіляких див. Тобто Різдво та Новий рік це свого роду актуалізація сакрального і трансцендентного в масовій свідомості, коли профанне та утилітарне відходить на другий план.
Агробизнесу грозят роботизация и безработица
11 января 2017
В период с 1950 по 2010 годы, по данным Международной организации труда, доля сельскохозяйственных работников в общем объеме рабочей силы в развивающихся странах снизилась с 81% до 48,2%, а в развитых странах - с 35% до 4,2%. Появление на полях роботов ускорит этот процесс. В не столь отдаленном будущем людям будет больше нечего делать на сельскохозяйственных угодьях: пахать, сеять и убирать урожай на полях будут исключительно роботы. Кое-где они уже работают, причем круглосуточно.
США не дадут России заработать на дорожающей нефти
06 января 2017
С точки зрения нефтяных цен 2016 год был крайне интересным. Год назад цена барреля была примерно вдвое меньше, котировки опускались до $28. Столь низкий уровень вынудил ведущих производителей активизировать переговоры на тему ограничения добычи в мире. В начале 2016 года с такой инициативой выступили Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла.
Итоги-2016: украинская промышленность выживает, как может
04 января 2017
Предприятия, продукция которых ранее на 70-80% поставлялась в РФ, осваивают новые рынки.
Волынские таможенники и их небедные родственники
04 января 2017, Александр Гуменюк
Как выяснилось, земельные угодья, люксовые авто и особняки высокопоставленных таможенников появились у них благодаря женам, родителям и родственникам за границей.
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Крик русского туриста в аэропорту Вашингтона "Алла, я в бар!" заставил обделаться 1300 американцев, в том числе 19 полицейских.
28 января 2017
26 января 2017
[08:12]
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Национализация "Приватбанка" - это...
последние комментарии
Шановні я читаючі ці коментарі диву даюся яка корупція коли сільська рада ледве зводить кінці з кінцями. оплата праці ...
Не туди пишете, якщо Вам втрачати нічого. Пишіть в КМУ, АП, ВР, звертайтесь до суду в кінці кінців. ...
Люди добрі!Покажіть мені будь ласка той фонд,звідки можна виділити премії в таких розмірах?.Перш ніж звинувачувати, ...
І якраз у маленьких селах корупція і процвітає. Де вся земля, ліси, урожаї, не в Києві ж бл..ь. ...
Це реальні факти, і 600% не межа, навіть у маленьких селах. Місцеве самоврядування не залежить від державного бюджету, ...
27.01.2017 20:06,Почитайте спочатку Постанову від 18.01.17 , а потім вже пишіть.Про які премії в 600 % іде мова? ...
Посадовий оклад в адміністрації 2000, а в селищних і сільських радах премії по 600% + корупція і досить тут фігню ...
23.01.2017 15:00 23.01.2017 14:16 Злий держ
Для всех: хамам вход воспрещен ...
які звіти, якщо роботи то не буде? кого контролювати? якщо не буде підпорядкованих структур, всі будуть в отг ...
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