ТЕМА

Сэконд-хэнд от кутюр и правозащитники МАФии

30 декабря 2016, Олег Ельцов, для "Резонанса"

В Киеве – базарные войны: с побитыми полицейскими и гражданскими, сломанной коммунальной техникой, негодующими торговцами, аплодирующими киевлянами, а также правозащитниками, скорбящими по поруганной демократии.

Почему бескорыстная помощь - зло

30 декабря 2016

Мама учила меня никогда не давать ненужных советов и не пытаться помогать людям, если они об этом не просят. Я думала, что она просто неотзывчивая. Но когда подросла, поняла, что она была права. Мама — добрейшей души человек. Общество всегда настаивает на необходимости помогать ближнему. Я тоже. Нам говорят, что мы должны помогать людям просто так и даже тогда, когда они этого не ждут. Конечно, это не неправильно. Случайное проявление доброты может во многом изменить жизнь человека. Но у каждой медали есть обратная сторона. И не стоит умалчивать вероятного альтернативного исхода.

В.Кур: про уличную преступность и реформы МВД

29 декабря 2016, Анна Молчанова

Один из основателей Управления по борьбе с организованной преступностью, организатор и экс-руководитель Управления криминальной разведки в составе МВД Украины, почетный член Международной ассоциации полицейских IPA Валерий Кур обсудил с заместителем шеф-редактора "Обозревателя" Анной Молчановой наиболее резонансные преступления 2016 года. Также легендарный борец с преступностью откровенно рассказал о проколах реформы правоохранительных органов, о том, почему криминальный мир "поднял голову" и как выйти из этой тяжелейшей ситуации.

Нация "Боярышника"

26 декабря 2016

Известный русский блогер рассказывает с картинками о том, что делает "боярышник"с соплеменниками и в каких количествах.

Генпрокурор в роли адвоката

23 декабря 2016, Олег Ельцов, ТЕМА, блог "Украинской правды"

Операция по спасению министра Авакова перешла в очередную стадию: названо имя стрелочника в трагедии в Княжичах.

В пробирке ростят мозг. Зачем?

22 декабря 2016, Зарайя Горветт

В отличие от сердечных клеток, запрограммированных перекачивать кровь, нейроны стремятся передавать электрические импульсы. "Даже если в чашке будет только один нейрон, и ему некому будет отправлять импульсы, это стремление настолько велико, что он будет посылать их сам себе", - говорит Ланкастер. В лаборатории Мадлен Ланкастер в настоящее время находится 300 единиц человеческого мозга. Эти мозги растут отдельно от тела. Обозреватель BBC Future рассказывает, как это происходит.

Сделка года. Пять вопросов о национализации ПриватБанка

21 декабря 2016

Финансовый аналитик Александр Паращий объясняет, почему Приват оказался в госсобственности и кто от этого выиграл.

Россия установила антирекорд по космическим запускам

20 декабря 2016, Константин Ткаченко

Для российской ракетно-космической отрасли 2016-й год стал годом антирекорда по количеству космических запусков. Впервые за последние десятилетия Россия осуществила за год меньше 20 космических запусков, уступив лидерство США и Китаю.

«Не будут они читать, и заставлять их бессмысленно»

19 декабря 2016

Представителям поколения Z пока не больше 16 лет, но уже сейчас «цифровые» дети вызывают у родителей удивление и тревогу. Почему гаджеты заменили им книги, стоит ли опасаться интернет-зависимости, как возникает синдром дефицита внимания? Об этом рассказывает кандидат психологических наук, член правления Общества семейных консультантов и психотерапевтов, академический руководитель магистерской программы «Системная семейная психотерапия» НИУ ВШЭ, член IFTA (Международная ассоциация семейных психотерапевтов), член EFTA TIC (Тренинговый комитет Европейской ассоциации семейных психотерапевтов) Анна Варга.

Робототехника: прогноз на ближайшие годы

16 декабря 2016

Компания IDC опубликовала отчет под названием «IDC FutureScape: Прогнозы для рынка роботехники на 2017 год», где указывает ключевые драйверы рынка и раскрывает, как они, вероятно, будут влиять на развитие роботехники на горизонте планирования, охватывающем 2017 год и период вплоть до 2020 года.

Спільна риса українського бізнесу: набрати оберти та перетворитись на г*вно

16 декабря 2016, Олександр КРАКОВЕЦЬКИЙ

У будь-якого українського бізнесу є одна спільна риса - після того, як бізнес набирає обертів та стає популярним (іноді - монополістом), то цей бізнес перетворюються в г*вно. Ви можете зі мною не погодитись, і сказати, що більшість українських бізнесів гівно з самого початку. Теж правда.

Тихие ограбления: легко ли украсть миллионы?

15 декабря 2016

Ограбление Ким Кардашьян, совершенное в Париже злоумышленниками на велосипедах, свидетельствует, что даже не самое изощренное ограбление может окончиться успехом. Достаточно просто войти и взять желаемое. Так ли это на самом деле? Легко ли уйти от правосудия, унеся в портфеле ценности на сотню миллионов?

Все россияне не улетят на Луну. Пошлют робота

14 декабря 2016, Беседовал Дмитрий Струговец

Российский антропоморфный робот "Федор", созданный Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" для МЧС, в 2021 году должен отправиться в полет на космическом корабле нового поколения "Федерация". О планах переквалификации робота-спасателя в робота-космонавта рассказал "отец" "Федора" — главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.

Княжі срібники знов на аукціонах США

13 декабря 2016

Час жорстко застосовувати італійську схему до незаконної торгівлі культурними цінностями України! Лишень на якомусь аукціоні з'являється бодай щось римське – відразу блокування через Інтерпол, арешт, допит власників, конфіскація – швидке повернення культурних цінностей на батьківщину. Бариги просто бояться Італії! Відповідно, у них відсутня чорна археологія, сумнівне дилерство. Порівняйте з українським хаосом у цій царині!

Расстрел в Княжичах: стал известен новый участник

12 декабря 2016, Олег Ельцов, ТЕМА    [ 1 ]

Министр Аваков и руководство Нацполиции хранят молчание, прокуратура не откровенничает... Некоторые подробности трагедии раскрывают материалы расследования, чисто случайно попавшие в наше распоряжение. Из них узнаем, что на месте бойни помимо КОРДа присутствовали бойцы еще одного спецпоразделения.

Тимошенко и “любі друзі” Путина -2

09 декабря 2016, Олег Ельцов, ТЕМА

К войне с Украиной Путина подтолкнули два человека. Они же в свое время установили доверительную связь между Путиным и Тимошенко. В тексте ниже ищем их фамилии.

Фото: УНИАН

Аэропорт "Борисполь" возглавил миллионер и однокурсник Порошенко

08 декабря 2016

С задержкой в три недели от анонсированного ранее срока Минэкономразвития (МЭРТ) объявило результаты конкурсного отбора на должность директора аэропорта «Борисполь». Ведомство рекомендовало Мининфраструктуры назначить на этот пост Павла Рябикина, бывшего замминистра инфраструктуры и экс-замглавы КМДА, сообщила вчера пресс-служба МЭРТ. 30 ноября состоялось финальное заседание номинационного комитета, который, по данным МЭРТ, провел собеседования с отобранными ранее четырьмя претендентами и остановился на этом кандидате.

Фото: Ярослав Маркин/

Княжичи-Киев: стреляли...

07 декабря 2016, Евгения Иванова , Ярослав Маркин

«Вести» выяснили, что расстрел в Княжичах произошел одновременно с задержанием якобы банды грабителей в Киеве. Свидетели рассказали, что возле супермаркета, где брали банду, также стреляли.

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«Политиканство не имеет ничего общего с политикой. Первое хотя и может подменить последнюю, однако плоды этого будут недолговечными.
Вацлав Гавел, из книги «Летние размышления», 1992

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