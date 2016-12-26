О жизни вечной, бесчеловечной
19 января 2017
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Кто станет главным полицейским Украины
17 января 2017, Алексей Константинов
Конкурс на должность главы Национальной полиции набирает обороты. 13 января стали известны имена всех 64 претендентов, решивших бороться за должность главного полицейского Украины. Среди них - исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян, его заместитель Константин Бушуев, начальник Департамента уголовного розыска Сергей Князев, а также шесть начальников региональных управлений полиции. В числе претендентов также представители прокуратуры, СБУ, фискальной службы, а также адвокаты. 59 кандидатов имеют юридическое образование, а 18 являются действующими сотрудниками полиции.
Страна-тюрьма. Грозят ли Украине бунты заключенных, как в Бразилии
17 января 2017, Юрий Вишневский
Переполненные тюрьмы и коррумпированная охрана – вот главные «секреты», почему исправительная система в Бразилии оказалась под управлением бандитских группировок.
Politico: Украина платит за попытки помешать Трампу
15 января 2017, Кеннет П. Вогел, Дэвид Стерн
Дональд Трамп был не единственным кандидатом в президенты, чья избирательная кампания получала поддержку от чиновников из страны, принадлежавшей к бывшему советскому блоку.
Рождественские каникулы вора Антимоса
13 января 2017, Галина Котовская, Олеся Мирошниченко [ 5 ]
Накануне Нового года, 30 декабря, в Украине вновь был замечен вор в законе Антик или Дед, в миру - Антимос Кухилава. В одесском аэропорту, по данным руководителя областной полиции, его встречали «коммерсанты с очень известными фамилиями». «Резонанс» нашел подтверждение того, что после Революции достоинства Антимос уже бывал в Одессе. Наши источники прогнозируют, что и в этот раз «король преступного мира» заехал к нам ненадолго.
Слушания по утверждению Тиллерсона на пост госсекретаря США длились более девяти часов
12 января 2017
ВАШИНГТОН, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в своей формируемой администрации, готов в случае утверждения Сенатом всемерно отстаивать интересы США в отношениях со всеми странами, включая Россию. Он подтвердил это на слушаниях по обсуждению его кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам. Слушания продолжались больше девяти часов.
Квартирный вопрос не может испортить борца с коррупцией
12 января 2017, Олег Ельцов, ТЕМА [ 2 ]
Сегодня главный борец с коррупцией Сергей Лещенко по всем каналам пугает: Европа от нас отвернулась, больше денег не даст, от России не защитит. Отчего же такая перемена? А оттого, что украинцы не продвигают реформы, не выполняют взятые обязательства, не подчиняются принятым ими же законам. Как не выполняют? Очень даже выполняют! Едва приняли закон про е-декларирование, все чиновники бросились строчить декларации. И Лещенко с ними. Но тут получилась закавыва… У общества возникли вопросы к квартире пламенного борца с коррупцией. Эти вопросы ему задало грозное НАБУ и вопреки явным нестыковкам, состава уголовного преступления не обнаружило, отфутболив тома проверки в НАЗК. Последний тоже не спешит выдвигать обвинения и накладывать штрафы… Может и поэтому Европа в нас разуверилась?..
Афера в «Платинум Банке»: растрачено более миллиарда гривен (банкротству "Платинума" посвящается)
11 января 2017
Менеджмент «Платинум Банка», который относится к сфере влияния Бориса Кауфмана, подозревают в растрате 1,1 млрд гривен. Об этом идет речь в уголовном производстве№ 42016000000000885, открытом в марте этого года по ч.5 ст.191 УК. В полиции считают, что в банке растратили деньги, путем подписания кредитных договоров с «Титан-Юг», «Кодос Инвест», «Логистик Транс», «Стратагема-Инвест», «Ошер», «ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс» с декабря 2013 по февраль 2014 года. Все данные компании были связаны с менеджментом банка. Более того, они не собирались выполнять взятые обязательства, что привело к ущербу в 1,1 млрд гривен.
Напередодні Великої війни
11 января 2017, Сергій Дацюк
Під час Різдва та Нового року дуже хочеться вірити казкам. Також в цей час безліч дорослих ніби впадають в дитинство, бо свідомість стає особливо чутливою до всіляких див. Тобто Різдво та Новий рік це свого роду актуалізація сакрального і трансцендентного в масовій свідомості, коли профанне та утилітарне відходить на другий план.
Агробизнесу грозят роботизация и безработица
11 января 2017
В период с 1950 по 2010 годы, по данным Международной организации труда, доля сельскохозяйственных работников в общем объеме рабочей силы в развивающихся странах снизилась с 81% до 48,2%, а в развитых странах - с 35% до 4,2%. Появление на полях роботов ускорит этот процесс. В не столь отдаленном будущем людям будет больше нечего делать на сельскохозяйственных угодьях: пахать, сеять и убирать урожай на полях будут исключительно роботы. Кое-где они уже работают, причем круглосуточно.
США не дадут России заработать на дорожающей нефти
06 января 2017
С точки зрения нефтяных цен 2016 год был крайне интересным. Год назад цена барреля была примерно вдвое меньше, котировки опускались до $28. Столь низкий уровень вынудил ведущих производителей активизировать переговоры на тему ограничения добычи в мире. В начале 2016 года с такой инициативой выступили Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла.
Итоги-2016: украинская промышленность выживает, как может
04 января 2017
Предприятия, продукция которых ранее на 70-80% поставлялась в РФ, осваивают новые рынки.
Волынские таможенники и их небедные родственники
04 января 2017, Александр Гуменюк
Как выяснилось, земельные угодья, люксовые авто и особняки высокопоставленных таможенников появились у них благодаря женам, родителям и родственникам за границей.
На Андреевском спуске возложили венки
02 января 2017, Дарья Корнилова [ 2 ]
В Новогоднюю ночь, пока все массово отмечали этот праздник, столичный активисты вручили Театру на Подоле новогодне-похоронный венок из елок и черной лентой с надписью "Уроду на Подоле – исчезни с миром 2017". Об этом инициаторы акции написали в сообществе в Facebook "Община Андреевского спуска".
Сэконд-хэнд от кутюр и правозащитники МАФии
30 декабря 2016, Олег Ельцов, для "Резонанса" [ 5 ]
В Киеве – базарные войны: с побитыми полицейскими и гражданскими, сломанной коммунальной техникой, негодующими торговцами, аплодирующими киевлянами, а также правозащитниками, скорбящими по поруганной демократии.
Почему бескорыстная помощь - зло
30 декабря 2016
Мама учила меня никогда не давать ненужных советов и не пытаться помогать людям, если они об этом не просят. Я думала, что она просто неотзывчивая. Но когда подросла, поняла, что она была права. Мама — добрейшей души человек. Общество всегда настаивает на необходимости помогать ближнему. Я тоже. Нам говорят, что мы должны помогать людям просто так и даже тогда, когда они этого не ждут. Конечно, это не неправильно. Случайное проявление доброты может во многом изменить жизнь человека. Но у каждой медали есть обратная сторона. И не стоит умалчивать вероятного альтернативного исхода.
В.Кур: про уличную преступность и реформы МВД
29 декабря 2016, Анна Молчанова
Один из основателей Управления по борьбе с организованной преступностью, организатор и экс-руководитель Управления криминальной разведки в составе МВД Украины, почетный член Международной ассоциации полицейских IPA Валерий Кур обсудил с заместителем шеф-редактора "Обозревателя" Анной Молчановой наиболее резонансные преступления 2016 года. Также легендарный борец с преступностью откровенно рассказал о проколах реформы правоохранительных органов, о том, почему криминальный мир "поднял голову" и как выйти из этой тяжелейшей ситуации.
Нация "Боярышника"
26 декабря 2016
Известный русский блогер рассказывает с картинками о том, что делает "боярышник"с соплеменниками и в каких количествах.
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Вадим Рабинович
Вадим Рабинович
21 января 2017
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