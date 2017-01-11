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12 января 2017, Олег Ельцов, ТЕМА [ 6 ]
Сегодня главный борец с коррупцией Сергей Лещенко по всем каналам пугает: Европа от нас отвернулась, больше денег не даст, от России не защитит. Отчего же такая перемена? А оттого, что украинцы не продвигают реформы, не выполняют взятые обязательства, не подчиняются принятым ими же законам. Как не выполняют? Очень даже выполняют! Едва приняли закон про е-декларирование, все чиновники бросились строчить декларации. И Лещенко с ними. Но тут получилась закавыва… У общества возникли вопросы к квартире пламенного борца с коррупцией. Эти вопросы ему задало грозное НАБУ и вопреки явным нестыковкам, состава уголовного преступления не обнаружило, отфутболив тома проверки в НАЗК. Последний тоже не спешит выдвигать обвинения и накладывать штрафы… Может и поэтому Европа в нас разуверилась?..
11 января 2017
Менеджмент «Платинум Банка», который относится к сфере влияния Бориса Кауфмана, подозревают в растрате 1,1 млрд гривен. Об этом идет речь в уголовном производстве№ 42016000000000885, открытом в марте этого года по ч.5 ст.191 УК.
В полиции считают, что в банке растратили деньги, путем подписания кредитных договоров с «Титан-Юг», «Кодос Инвест», «Логистик Транс», «Стратагема-Инвест», «Ошер», «ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс» с декабря 2013 по февраль 2014 года. Все данные компании были связаны с менеджментом банка. Более того, они не собирались выполнять взятые обязательства, что привело к ущербу в 1,1 млрд гривен.
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