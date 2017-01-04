http://stainlesstlrat.livejournal.com/

Что не сожгли - разфигачили из гранатомета. В рояль насрали. Всех помещиков, идейно вредных, контрреволюционеров, нацменов - поубивали. Всех шибко умных поубивали или повыгоняли. Страну погрузили во мрак войны и разрухи. Разворовали и распилили на металлолом ВСЁ. Шахты затопили. Магазины разграбили. Все, что работало, перестало работать. Все что двигалось, встало. Все что развивалось, умерло. Героями страны назначили бывшего работника автомойки и бывшего охранника магазина. Руководителями - кухарок. Установили революционный террор, бандитизм и бесправие. Организовали ГубЧК, подвалы и расстрелы. Запустили в поля Дикую дивизию. Кальмиус забросали трупами. Врагов народа судили. Плакаты развесили. Священнослужителей не правильной веры постреляли. Страну до голода довели. Крестьянство уморили. Друг друга за власть повзрывали. За год пропили все, что можно было пропить и просрали все, что можно было просрать. Людей положили. Самолет сбили.



По крайней мере, теперь мы знаем, как выглядела та самая Великая Октябрьская Социалистическая революция…



И руководил всем этим лысый карлик-импотент. Володей звали.

http://stainlesstlrat.livejournal.com/