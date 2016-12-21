ТЕМА

Politico: Украина платит за попытки помешать Трампу

15 января 2017, Кеннет П. Вогел, Дэвид Стерн

Дональд Трамп был не единственным кандидатом в президенты, чья избирательная кампания получала поддержку от чиновников из страны, принадлежавшей к бывшему советскому блоку.

Рождественские каникулы вора Антимоса

13 января 2017, Галина Котовская, Олеся Мирошниченко    [ 1 ]

Накануне Нового года, 30 декабря, в Украине вновь был замечен вор в законе Антик или Дед, в миру - Антимос Кухилава. В одесском аэропорту, по данным руководителя областной полиции, его встречали «коммерсанты с очень известными фамилиями». «Резонанс» нашел подтверждение того, что после Революции достоинства Антимос уже бывал в Одессе. Наши источники прогнозируют, что и в этот раз «король преступного мира» заехал к нам ненадолго.

Слушания по утверждению Тиллерсона на пост госсекретаря США длились более девяти часов

12 января 2017

ВАШИНГТОН, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в своей формируемой администрации, готов в случае утверждения Сенатом всемерно отстаивать интересы США в отношениях со всеми странами, включая Россию. Он подтвердил это на слушаниях по обсуждению его кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам. Слушания продолжались больше девяти часов.

Квартирный вопрос не может испортить борца с коррупцией

12 января 2017, Олег Ельцов, ТЕМА

Сегодня главный борец с коррупцией Сергей Лещенко по всем каналам пугает: Европа от нас отвернулась, больше денег не даст, от России не защитит. Отчего же такая перемена? А оттого, что украинцы не продвигают реформы, не выполняют взятые обязательства, не подчиняются принятым ими же законам. Как не выполняют? Очень даже выполняют! Едва приняли закон про е-декларирование, все чиновники бросились строчить декларации. И Лещенко с ними. Но тут получилась закавыва… У общества возникли вопросы к квартире пламенного борца с коррупцией. Эти вопросы ему задало грозное НАБУ и вопреки явным нестыковкам, состава уголовного преступления не обнаружило, отфутболив тома проверки в НАЗК. Последний тоже не спешит выдвигать обвинения и накладывать штрафы… Может и поэтому Европа в нас разуверилась?..

Афера в «Платинум Банке»: растрачено более миллиарда гривен (банкротству "Платинума" посвящается)

11 января 2017

Менеджмент «Платинум Банка», который относится к сфере влияния Бориса Кауфмана, подозревают в растрате 1,1 млрд гривен. Об этом идет речь в уголовном производстве№ 42016000000000885, открытом в марте этого года по ч.5 ст.191 УК. В полиции считают, что в банке растратили деньги, путем подписания кредитных договоров с «Титан-Юг», «Кодос Инвест», «Логистик Транс», «Стратагема-Инвест», «Ошер», «ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс» с декабря 2013 по февраль 2014 года. Все данные компании были связаны с менеджментом банка. Более того, они не собирались выполнять взятые обязательства, что привело к ущербу в 1,1 млрд гривен.

Напередодні Великої війни

11 января 2017, Сергій Дацюк

Під час Різдва та Нового року дуже хочеться вірити казкам. Також в цей час безліч дорослих ніби впадають в дитинство, бо свідомість стає особливо чутливою до всіляких див. Тобто Різдво та Новий рік це свого роду актуалізація сакрального і трансцендентного в масовій свідомості, коли профанне та утилітарне відходить на другий план.

Агробизнесу грозят роботизация и безработица

11 января 2017

В период с 1950 по 2010 годы, по данным Международной организации труда, доля сельскохозяйственных работников в общем объеме рабочей силы в развивающихся странах снизилась с 81% до 48,2%, а в развитых странах - с 35% до 4,2%. Появление на полях роботов ускорит этот процесс. В не столь отдаленном будущем людям будет больше нечего делать на сельскохозяйственных угодьях: пахать, сеять и убирать урожай на полях будут исключительно роботы. Кое-где они уже работают, причем круглосуточно.

США не дадут России заработать на дорожающей нефти

06 января 2017

С точки зрения нефтяных цен 2016 год был крайне интересным. Год назад цена барреля была примерно вдвое меньше, котировки опускались до $28. Столь низкий уровень вынудил ведущих производителей активизировать переговоры на тему ограничения добычи в мире. В начале 2016 года с такой инициативой выступили Россия, Саудовская Аравия и Венесуэла.

Итоги-2016: украинская промышленность выживает, как может

04 января 2017

Предприятия, продукция которых ранее на 70-80% поставлялась в РФ, осваивают новые рынки.

Волынские таможенники и их небедные родственники

04 января 2017, Александр Гуменюк

Как выяснилось, земельные угодья, люксовые авто и особняки высокопоставленных таможенников появились у них благодаря женам, родителям и родственникам за границей.

На Андреевском спуске возложили венки

02 января 2017, Дарья Корнилова    [ 1 ]

В Новогоднюю ночь, пока все массово отмечали этот праздник, столичный активисты вручили Театру на Подоле новогодне-похоронный венок из елок и черной лентой с надписью "Уроду на Подоле – исчезни с миром 2017". Об этом инициаторы акции написали в сообществе в Facebook "Община Андреевского спуска".

Сэконд-хэнд от кутюр и правозащитники МАФии

30 декабря 2016, Олег Ельцов, для "Резонанса"    [ 5 ]

В Киеве – базарные войны: с побитыми полицейскими и гражданскими, сломанной коммунальной техникой, негодующими торговцами, аплодирующими киевлянами, а также правозащитниками, скорбящими по поруганной демократии.

Почему бескорыстная помощь - зло

30 декабря 2016

Мама учила меня никогда не давать ненужных советов и не пытаться помогать людям, если они об этом не просят. Я думала, что она просто неотзывчивая. Но когда подросла, поняла, что она была права. Мама — добрейшей души человек. Общество всегда настаивает на необходимости помогать ближнему. Я тоже. Нам говорят, что мы должны помогать людям просто так и даже тогда, когда они этого не ждут. Конечно, это не неправильно. Случайное проявление доброты может во многом изменить жизнь человека. Но у каждой медали есть обратная сторона. И не стоит умалчивать вероятного альтернативного исхода.

В.Кур: про уличную преступность и реформы МВД

29 декабря 2016, Анна Молчанова

Один из основателей Управления по борьбе с организованной преступностью, организатор и экс-руководитель Управления криминальной разведки в составе МВД Украины, почетный член Международной ассоциации полицейских IPA Валерий Кур обсудил с заместителем шеф-редактора "Обозревателя" Анной Молчановой наиболее резонансные преступления 2016 года. Также легендарный борец с преступностью откровенно рассказал о проколах реформы правоохранительных органов, о том, почему криминальный мир "поднял голову" и как выйти из этой тяжелейшей ситуации.

Нация "Боярышника"

26 декабря 2016

Известный русский блогер рассказывает с картинками о том, что делает "боярышник"с соплеменниками и в каких количествах.

Генпрокурор в роли адвоката

23 декабря 2016, Олег Ельцов, ТЕМА, блог "Украинской правды"

Операция по спасению министра Авакова перешла в очередную стадию: названо имя стрелочника в трагедии в Княжичах.

В пробирке ростят мозг. Зачем?

22 декабря 2016, Зарайя Горветт

В отличие от сердечных клеток, запрограммированных перекачивать кровь, нейроны стремятся передавать электрические импульсы. "Даже если в чашке будет только один нейрон, и ему некому будет отправлять импульсы, это стремление настолько велико, что он будет посылать их сам себе", - говорит Ланкастер. В лаборатории Мадлен Ланкастер в настоящее время находится 300 единиц человеческого мозга. Эти мозги растут отдельно от тела. Обозреватель BBC Future рассказывает, как это происходит.

Сделка года. Пять вопросов о национализации ПриватБанка

21 декабря 2016

Финансовый аналитик Александр Паращий объясняет, почему Приват оказался в госсобственности и кто от этого выиграл.

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Если у вас нету тети. Тети по вызову. (Фото и телефон прилагаются)
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