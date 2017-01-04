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12 января 2017, Олег Ельцов, ТЕМА [ 5 ]
Сегодня главный борец с коррупцией Сергей Лещенко по всем каналам пугает: Европа от нас отвернулась, больше денег не даст, от России не защитит. Отчего же такая перемена? А оттого, что украинцы не продвигают реформы, не выполняют взятые обязательства, не подчиняются принятым ими же законам. Как не выполняют? Очень даже выполняют! Едва приняли закон про е-декларирование, все чиновники бросились строчить декларации. И Лещенко с ними. Но тут получилась закавыва… У общества возникли вопросы к квартире пламенного борца с коррупцией. Эти вопросы ему задало грозное НАБУ и вопреки явным нестыковкам, состава уголовного преступления не обнаружило, отфутболив тома проверки в НАЗК. Последний тоже не спешит выдвигать обвинения и накладывать штрафы… Может и поэтому Европа в нас разуверилась?..
11 января 2017
Менеджмент «Платинум Банка», который относится к сфере влияния Бориса Кауфмана, подозревают в растрате 1,1 млрд гривен. Об этом идет речь в уголовном производстве№ 42016000000000885, открытом в марте этого года по ч.5 ст.191 УК.
В полиции считают, что в банке растратили деньги, путем подписания кредитных договоров с «Титан-Юг», «Кодос Инвест», «Логистик Транс», «Стратагема-Инвест», «Ошер», «ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс» с декабря 2013 по февраль 2014 года. Все данные компании были связаны с менеджментом банка. Более того, они не собирались выполнять взятые обязательства, что привело к ущербу в 1,1 млрд гривен.
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http://stainlesstlrat.livejournal.com/
Что не сожгли - разфигачили из гранатомета. В рояль насрали. Всех помещиков, идейно вредных, контрреволюционеров, нацменов - поубивали. Всех шибко умных поубивали или повыгоняли. Страну погрузили во мрак войны и разрухи. Разворовали и распилили на металлолом ВСЁ. Шахты затопили. Магазины разграбили. Все, что работало, перестало работать. Все что двигалось, встало. Все что развивалось, умерло. Героями страны назначили бывшего работника автомойки и бывшего охранника магазина. Руководителями - кухарок. Установили революционный террор, бандитизм и бесправие. Организовали ГубЧК, подвалы и расстрелы. Запустили в поля Дикую дивизию. Кальмиус забросали трупами. Врагов народа судили. Плакаты развесили. Священнослужителей не правильной веры постреляли. Страну до голода довели. Крестьянство уморили. Друг друга за власть повзрывали. За год пропили все, что можно было пропить и просрали все, что можно было просрать. Людей положили. Самолет сбили.
По крайней мере, теперь мы знаем, как выглядела та самая Великая Октябрьская Социалистическая революция…
И руководил всем этим лысый карлик-импотент. Володей звали.
http://stainlesstlrat.livejournal.com/
24 января 201723 января 2017
© фото: Reuters
В конце каждого года в одном из городов Бразилии устраиваются национальные спортивные состязания для коренных жителей страны индейцев (Indigenous Nation's Games). В этом году около 600 человек из 29 индейских племен приняли участие в соревнованиях по борьбе, перетягиванию каната, бросанию копья и, конечно, футболу. Фотограф Алекс Альмейда запечатлел юного зрителя соревнований, которые проходят в этом году в Пагагоминосе.
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