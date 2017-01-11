ТЕМА

Революция в области искусственного интеллекта

02 февраля 2017, Джефф Годелл    [ 1 ]

Очень много букв практически обо всех аспектах нынешнего взаимодействия человека и искуственного интеллекта. Вернее - о перспективах создания человеком полноценного ИИ, либо даже превышающего способности человека.

Зеркало Княжичей

01 февраля 2017, Олег Ельцов, ТЕМА, для «Резонанса»

Перестрелка в Княжичах между экипажем ДСО и бойцами разрекламированного Аваковым спецподразделения полиции КОРД, сшитого по американским лекалам, вот уже два месяца - в списке топ-тем. А все новые подробности лишь подливают масла в огонь общественного внимания. Мы решили привнести свою толику подробностей, которые ставят новые вопросы к г-ну Авакову и всей «реформированной» полиции.

Коррумпированная инфраструктура

01 февраля 2017

Экс-замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер из команды Андрея Пивоварского объясняет, почему система побеждает реформы.

Будущее денег

31 января 2017

Что произойдёт, когда привычные способы купли, продажи и оплаты изменятся настолько, что отпадёт необходимость в банках и пунктах обмена валют? Такие радикальные решения готовит нам мир криптовалют вроде Bitcoin и Ethereum. Финансовый аналитик Неха Нарула описывает общую идею денег и рисует картину иного будущего.

Александр Невзоров: Ноев "Титаник"

27 января 2017

"Мы не заметим, как мир захватит искусственный интеллект"

26 января 2017

Британская компания Cambridge Analytica помогла Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США с помощью технологий Больших данных и персонально таргетированной рекламы в интернете. До этого та же фирма работала со сторонниками Brexit в Британии, а теперь заключила контракт с французским "Национальным фронтом". Правда ли, что неожиданные исходы голосований в разных странах – не провал социологии, а победа социологии нового типа? Собеседник Радио Свобода Михал Косински, исследования которого косвенно связаны с деятельностью Cambridge Analytica, считает, что это преувеличение, но технологии Больших данных и снижение приватности сулят миру глобальные перемены.

Пять законов для бизнеса будущего

25 января 2017    [ 1 ]

До тех пор пока вы не поймете теорию вычислимости Тьюринга, теорему Коуза об операционных издержках, закон Белла о классах компьютеров, концепцию модульности Болдуина и Кларка, а также закон Накамото о распределенной бухгалтерской книге, вы не готовы возглавить бизнес в цифровую эпоху.

Академик Ландау: СССР – это фашистская система

24 января 2017

Лев Ландау – величайший советский физик, Нобелевский лауреат. Свою жизнь в СССР он считал «пленом», а удерживавшую его страну – самой несправедливой и фашистской. В справе КГБ от 1957 года приводятся его слова: «Вопрос о мирной ликвидации нашей системы есть вопрос судьбы человечества по существу».

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Академик Крышталь: «Материализм отживает свой срок»

23 января 2017, Олег Ельцов, ТЕМА

О человеке, о сознании, о Стене, о Творце, о непревзойденном Декарте и его Гомункулусе...

О жизни вечной, бесчеловечной

19 января 2017

Перспективы переноса сознания на другой носитель.

Кто станет главным полицейским Украины

17 января 2017, Алексей Константинов    [ 2 ]

Конкурс на должность главы Национальной полиции набирает обороты. 13 января стали известны имена всех 64 претендентов, решивших бороться за должность главного полицейского Украины. Среди них - исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян, его заместитель Константин Бушуев, начальник Департамента уголовного розыска Сергей Князев, а также шесть начальников региональных управлений полиции. В числе претендентов также представители прокуратуры, СБУ, фискальной службы, а также адвокаты. 59 кандидатов имеют юридическое образование, а 18 являются действующими сотрудниками полиции.

Страна-тюрьма. Грозят ли Украине бунты заключенных, как в Бразилии

17 января 2017, Юрий Вишневский

Переполненные тюрьмы и коррумпированная охрана – вот главные «секреты», почему исправительная система в Бразилии оказалась под управлением бандитских группировок.

Politico: Украина платит за попытки помешать Трампу

15 января 2017, Кеннет П. Вогел, Дэвид Стерн

Дональд Трамп был не единственным кандидатом в президенты, чья избирательная кампания получала поддержку от чиновников из страны, принадлежавшей к бывшему советскому блоку.

Рождественские каникулы вора Антимоса

13 января 2017, Галина Котовская, Олеся Мирошниченко    [ 5 ]

Накануне Нового года, 30 декабря, в Украине вновь был замечен вор в законе Антик или Дед, в миру - Антимос Кухилава. В одесском аэропорту, по данным руководителя областной полиции, его встречали «коммерсанты с очень известными фамилиями». «Резонанс» нашел подтверждение того, что после Революции достоинства Антимос уже бывал в Одессе. Наши источники прогнозируют, что и в этот раз «король преступного мира» заехал к нам ненадолго.

Слушания по утверждению Тиллерсона на пост госсекретаря США длились более девяти часов

12 января 2017

ВАШИНГТОН, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в своей формируемой администрации, готов в случае утверждения Сенатом всемерно отстаивать интересы США в отношениях со всеми странами, включая Россию. Он подтвердил это на слушаниях по обсуждению его кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам. Слушания продолжались больше девяти часов.

Квартирный вопрос не может испортить борца с коррупцией

12 января 2017, Олег Ельцов, ТЕМА    [ 6 ]

Сегодня главный борец с коррупцией Сергей Лещенко по всем каналам пугает: Европа от нас отвернулась, больше денег не даст, от России не защитит. Отчего же такая перемена? А оттого, что украинцы не продвигают реформы, не выполняют взятые обязательства, не подчиняются принятым ими же законам. Как не выполняют? Очень даже выполняют! Едва приняли закон про е-декларирование, все чиновники бросились строчить декларации. И Лещенко с ними. Но тут получилась закавыва… У общества возникли вопросы к квартире пламенного борца с коррупцией. Эти вопросы ему задало грозное НАБУ и вопреки явным нестыковкам, состава уголовного преступления не обнаружило, отфутболив тома проверки в НАЗК. Последний тоже не спешит выдвигать обвинения и накладывать штрафы… Может и поэтому Европа в нас разуверилась?..

Афера в «Платинум Банке»: растрачено более миллиарда гривен (банкротству "Платинума" посвящается)

11 января 2017

Менеджмент «Платинум Банка», который относится к сфере влияния Бориса Кауфмана, подозревают в растрате 1,1 млрд гривен. Об этом идет речь в уголовном производстве№ 42016000000000885, открытом в марте этого года по ч.5 ст.191 УК. В полиции считают, что в банке растратили деньги, путем подписания кредитных договоров с «Титан-Юг», «Кодос Инвест», «Логистик Транс», «Стратагема-Инвест», «Ошер», «ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс» с декабря 2013 по февраль 2014 года. Все данные компании были связаны с менеджментом банка. Более того, они не собирались выполнять взятые обязательства, что привело к ущербу в 1,1 млрд гривен.

Напередодні Великої війни

11 января 2017, Сергій Дацюк

Під час Різдва та Нового року дуже хочеться вірити казкам. Також в цей час безліч дорослих ніби впадають в дитинство, бо свідомість стає особливо чутливою до всіляких див. Тобто Різдво та Новий рік це свого роду актуалізація сакрального і трансцендентного в масовій свідомості, коли профанне та утилітарне відходить на другий план.

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