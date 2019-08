Велореволюция по-голландски: А мы можем повторить?

28 августа 2019 | 08:22 , Олег Ельцов. ТЕМА

Мы удивляемся, почему европейцы живут по-человечески, а у нас не получается. При этом не устаем винить мафию, президентов, премьеров и Путина, продолжая сидеть в своих хатах. Расположенных с краю. Но цивилизованное существование европейцам не упало с неба. Они за него боролись: примерно так, как мы на Майдане. Только начали они это много раньше и продолжают делать по разным поводам. Так, в 70-х в Амстердаме произошла удивительная велореволюция. Сейчас мы расскажем о ней подробно – с картинками и свидетельствами одного из ее организаторов.

В Амстердаме живет мой давний друг Кок Оствин. Познакомились мы в далеком 1995 году, когда я готовил велопоезду по Европе. Мы с товарищами проехали около 1500 км по территории Люксембурга, Франции, Бельгии и Голландии. Кок не только прислал на всю нашу банду приглашение для получения европейской визы, но и поселил в своем холостяцком флэте, когда мы добрались до Амстердама.

Кок Оствин – очень интересный человек: всю жизнь катает на веле, возил группы в велотуры по всему миру, в футбольном клубе «Аякс» работал с фанатами. В свободное время крутит педали по Голландии, играет с друзьями в баскетбол и много читает: книжки про путешествия и географические открытия, по истории и антропологии всегда на его столе.

Попивая «Амтсел» у него дома, болтая обо всем, я узнал, что Кок стоял у истоков голландского велодвижения. Мне захотелось рассказать про его опыт украинским активистам: записал его воспоминания, переснял фотографии из альбома Кока и убыл домой.

Вскоре написал текст, отдал в редакцию… Я уже видел материал с фотографиями на газетной полосе. Но он так и не вышел: газета невовремя закрылась. Потом навалилась куча других дел и про голландскую велореволюцию я, по правде сказать, забыл.

Мы поддерживали контакты с Коком все эти годы, как-то он даже приезжал ко мне в гости. Мы катанули на велах, но кажется, этого немногословного голландца шокировал наш трафик и неприспособленность города для веложизни.

Наша очередная встреча случилась в прошлом году, когда мы с женой снова приехали в Амстердам, на этот раз на общественном транспорте. Встретились с Коком, побродили по Амсту, он пригласил в гости. В комнате замечаю солидную стопку фотографий, оформленных словно для выставки. Интересуюсь: узнаю, что выставка недавно прошла в центре Амстердама и представлял фотографии Кок. На ней он учил молодых голландцев делать революции на примере той самой велореволюции, которую он с друзьями устроил почти полста лет назад. Ниже – фотографии, которые показывают как это было и комментарии Кока, который рассказывает, как они сделали это.

Кок Оствин рассказывает.

В 60-е экономика Нидерландов стремительно растет, а с ней и зарплата. В результате люди покупают все больше товаров, автомобилей в том числе. Автотранспорт начинает занимать новое положение в обществе. Городские власти уже вынашивают планы по разрушению целых «устаревших» городских кварталов. В первую очередь это касалось районов старого города, где дома находились в плачевном состоянии и требовали больших расходов на содержание и реконструкцию. Эти планы начали реализовывать: на месте старых зданий появлялись многоэтажки, улицы расширялись под автотранспорт, размещались автопаркинги. Всё для авто!

Для людей, которые проживали в тех частях города этот новый порядок превратил их жизнь в форменное безумие. Многие вынуждены были покинуть город, сменив место обитания. Для них это стало своего рода депортацией.

Не все сдались без боя. Недовольные начали объединяться в группы сопротивления планам реконструкции Амстердама. Таких групп появлялось все больше. Вскоре в каждой части города появилась местная группа активистов. Помимо этих локальных групп возникли некоторые специальные группы. Например «Stop de kindermoord» («Остановить убийство детей»), члены которой выступали за организацию зон безопасности вокруг школ. Также были группы, выступавшие против загрязнения города выхлопами автотранспорта. У всех этих групп существовала общая проблема, которую они предлагали решить одним путем: ограничить автодвижение, создать возможность для комфортного и безопасного передвижения на велосипеде.

В начале 70-х годов одна из групп запускает платформу под названием «Amsterdam Autovrij» («Амстердам, свободный от автомобилей»). Ее действия охватывают весь город, но основные акции проводятся в центре. Одна из наиболее значимых акций заключалась в следующем. Рано утром активисты одновременно перекрывали движение по всем улицам, ведущим к центру. Для этого используют старые авто со свалки, натягивают цепи и замыкают их на замки, пр. Абсолютно никто не может попасть в центр за рулем автомобиля. Автодвижение полностью блокировано! Для такого результата действия всех групп в городе должны быть четко скоординированы. И у нас это получилось! Первый раз в 1973 году, второй - в 1975-м.

Параллельно с этим наша платформа организует велосипедные демонстрации. Каждую первую субботу мы садились на велосипеды и ездили толпой по городу 2-3 часа. Вначале собиралось около тысячи велосипедистов, со временем нас было свыше пяти тысяч.

Недавно в Амстердаме прошла фотовыставка с одной из наших акций. Я рассказывал о тех событиях молодежи. Все фотографии с выставки датируются 6 мая 1975 года – нашей второй акции по блокированию города.

Тогда мы с друзьями остановили движение по очень узкой улице Фердинанд Болстрит. Нашим оружием стали автомобили после аварий и дымовые шашки. Эта маленькая улица была очень людной с мощным трафиком (машины, трамваи, автобусы и пр.) Все это продолжалось на протяжении дня. Здесь фиксировали массу несчастных случаев с многочисленными жертвами. Фердинанд Болстрит была адом для велосипедистов и пешеходов.

Фердинанд Болстрит

В 1973 году наша боевая группа впервые блокировала эту улицу. Через два года мы снова повторили нашу акцию. На этот раз в самой маленькой и самой опасной части улицы, вблизи фабрики Heineken. Вечером накануне акции разыскали автомобили после аварии и притащили их в близлежащие дворы. В то время не являлось проблемой отыскать разбитые машины. Тогда хозяева просто бросали старые и разбитые авто на улице, после чего отправлялись в автосалон за новыми.

Я отвечал за дымовую завесу. Узнал химический состав «дымовухи», приготовил свои снаряды на кухне и носил в сумке на плече во время акции.

На следующее утро мы собираемся около автообломков и толкаем их на Фердинанд Болстрит. Делаем это до того, как начнется утренний трафик. Мы расставляем автоуродцев на запланированных местах, быстро снимаем колеса и ставим вокруг дымовые шашки. Вскоре появляется полиция. Тут мне пришлось убегать от копов, потому что они начали меня преследовать, как главного виновника дымовух. Я оказался физически подготовлен лучше полицейских и им не удалось упечь меня в участок.

А тем временем на улице собирается масса зевак, образуется грандиозная автопробка… Через час полиция освобождает от автообломков проезжую часть, движение восстанавливается.

Мы добились своего! Газеты прорекламировали наши акции, изложили наши требования. Материалы иллюстрированы профессиональными фотографиями. Этой части нашей деятельности мы уделяли особое внимание. Поэтому всегда предупреждали о готовящейся акции одного проверенного журналиста. Он обещал не сообщать полиции и ни разу нас не подвел.

Новое мышление

Наши акции не только стали достоянием гласности, но и спровоцировали политические и общественные дискуссии о безопасности дорожного движения, улучшении общественного транспорта, повышения качества жизни и особом внимании к нуждам велосипедистов и пешеходов. И в этих дискуссиях мы доказывали, что следует не уничтожать старый город, исторические здания и не отстраивать все заново под нужды автомобилистов. Вместо этого следует ремонтировать старый жилфонд и админздания, а архитектурные новшества применять дозированно и крайне осторожно.

Итог: в результате наших активных действий и последовавшей политической дискуссии Амстердам начинает развиваться в направлении, дружественном для велосипедистов и пешеходов. Появляются специальные велосипедные дорожки, улицы без магазинов и т.д. Этот процесс не единомоментный, он растянулся на десятилетия и продолжается до сих пор. Таким образом, в 2019 году Ferdinand Bolstreet почти освобожден от автомобильного транспорта! Через 44 года после нашей акции 1975 года! Раньше, в восьмидесятых годах, часть Фердинанд Болстрит была полностью свободна от автомобилей – там, где мы проводили нашу акцию около фабрики Heineken. На остальной части улицы трафик резко упал, по той причине, что в центр уже нельзя было проехать по этой улице из-за той ее части, что была отдана пешеходам и велосипедистам.

Еще одной причиной успеха нашей велореволюции стало стремительное развитие рынка велосипедов. С конца 70-х начали появляться современные, красивые, удобные и надежные модели. С годами это изменило отношение людей к велосипеду. Сегодня их владельцы гордятся своими стальными конями, веложизнь стала модной и престижной. Люди полюбили велоезду, все большую популярность стали приобретать загородные путешествия, выезды на дальние расстояния…

1. Мы подбираем одну из аварийных машин в переулке Фердинанда Болстрита.

2. Мы почти "доехали" к месту акции.

3. Мы прибыли на Фердинанд Болстрит с первыми двумя автомобилями после аварии. Трамвай просто проезжает мимо.

4. Автобус может проехать, но тогда он заблокирует улицу. Впереди виден журналист, фотографирующий нашу акцию.

5. Картина с близкого расстояния. Некоторые туристы в автобусе выглядят озадачеными.

6. Выставляем автомобили на свои места, чтобы усложнить работу полиции по разборке автозавала. Дымовые шашки готовы к применению. Одну из них я держу в руке.

7. Этот автомобиль перевернуть оказалось проще. Вероятно из-за спущенной шины. BMW пытается прорвать блокаду.

8. Теперь мы снимаем колеса. Это сложнее делать со стороны полиции.

9. Просто ставлю дымовуху.

10. Крупный план барикады посреди улицы.

11. Мои самоделки начинают дымить.

12. Общий вид баррикады с тремя автомашинами и дымовыми шашками.

13. Дыма становится больше...

14. ...еще больше. Чудесная картина! Завалы и дымовуха. Автополиция еще не прибыла.

15. Дым от моих бомб рассосался. Люди приходят посмотреть, что происходит. Общественный интерес значителен.

16. Полиция убирает наш автохлам. Через час улица снова свободна. Но мы получили громкую рекламу нашей акции.

17. Это фото с одной из вело-демонстраций с тысячами участников. Каждую первую субботу месяца мы совершали 2-3 часовые велосипедные туры по городу. Это тот же 1975 год, вблизи Ван Вустрита.

Фото Kom Kijken

English version

PROTESTACTION

This action is from the sixth of May 1975. We blocked the very narrow Ferdinand Bolstreet with carwrecks and smokingbombs. This small street was very crowdy. A lot of traffic (cars, trams, buses, etc.) passed by during the whole day. Many accidents happened with many victims. Epecially for cyclists and pedestrians it was dangerous.

Context

In the sixties the Dutch economy is growing strongly. Wages are rising. The result is that people buy more and more cars. This belongs to there new position. And the towngouverment has make plans to break down whole parts of the town. Specially just around the old city, where the houses are in bad condition. And after break down build new flats, broad streets and parkingbuildings. Everything for cars.

For the people who lives in those parts of the town it is crazy. Most of them has to leave the town for a living elsewhere. For them it is a kind of deportation! Of course they come in resistance, organised in a lot of actiongroups. Every part of the town has is own actiongroup. Besides these local groups there are also some special groups. Like “Stop de kindermoord” (Stop the childrenmuder) for savity around schools, or groups against pollution by traffic. All groups have one issue in common: less cars, promote cycling.

In the beginning of the seventies one of the groups starts a platform named “Amsterdam Autovrij” (Amsterdam Carfree). With actions is the whole town, but mostly in the city. One of the most important actions is the following. Early in the morning all streets to the center are blocked at the same time. With carwrecks, chains and otherwise. No car can go into the center. A coordinated action of all groups. We do it twice. The first in 1973, the second in 1975.

Also in the same period the platform organises bikedemonstrations. Every first saturday of the month we cycle through the town for 2-3 hours. In the beginning with thousands of cyclists, later more than five thousands.

Ferdinand Bolstreet

In 1973 our actiongroup blocks the street for the first time. To years later we do it again. Now in the smallest and most dangerous part of the street, near the Heinekenfactory. The evening before we look for carwrecks and collect them in the environment. In that time it is no problem to find wrecks. Because people leave their old cars in the street after buying a new one. At home I make the smokingbombs.

Next morning we pick up the wrecks and push them to the Ferdinand Bolstreet. Just before the traffic is to strong. We put the wrecks on their side, we unbutten the wheels and place the smokingboms around the wrecks. After some time the police arrive. Also a lot of people to look what happen. An hour later the police has take away the wrecks..

We have publicity in the newspapers. Also pictures. Because we always warn one journalist when we have an action. He promise never warn the police before.

New thinking

All these actions gives not only publicity, but also political and public discussion about safety in traffic, a better public transportsystem, a better environment of living and more attention for cyclists and pedestrians. And in the same discussion: not break down the town for cars, but renovation en renewing on small scale.

As result of the actions and political discussion Amsterdam starts the development to be more friendly for cyclists and pedestrians. Special bikeroads, carfree shoppingstreets, etc. It takes a long time till now. And this development is still going on. So in January 2018 the Ferdinand Bolstreet is almost carfree! Almost 43 years after our action in 1975! Before in the eighties some part of the Ferdinand Bolstreet is carfree. Just the part of our action near the Heinekenfactory. Other parts not, but less traffic. Because to reach the center directly is no longer possible.

Another development is the bikemarket. In the end of the seventies there come more modern, luxery and better bikes. Now people are proud of their bikes. People like cycling more. Also tours outside the town as recreation.

Pictures

Here we pick up one of the carwrecks in the sidestreet of the Ferdinand Bolstreet. We are almost at the corner. Now we come in the Ferdinand Bolstreet with the first two carwrecks. A tram is just passing. Also the bus can pass. But then the street is blocked. In front our journalist is taking pictures. A more close picture. Some tourists in the bus look surprised. We put the cars on their side. To make it not easy for the police to remove the carwrecks. The smokingbombs are ready. The other side is easier. Maybe because of a flat tire. One car tries to pass the blockade. Now we unbutton the wheels. More difficult to remove the wrecks by the police. Just placing a smokingbomb. Close up of the wreck in the middle of the street. It starts smoking. The whole blockade with three carwrecks and smokingbombs. More and more smoke. Wonderfull picture. Carwrecks and smokingcurtain. A motorpoliceman just arrives. The smokingbombs are finished. People are come to see what happen. Police are removing the carwrecks. After one hour the street is free again. But we have our publicity. This is a picture of one of the bikedemonstrations with thousands of people. Every first Saturday in the month we make a cyclingtour of 2-3 hours through the town. This picture is in the same year. Location is the Van Woustreet.

Cok Oostveen