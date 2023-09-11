Как мы бродяжили по Карпатам: пять дней вокруг Драгобрата

11 сентября 2023 | 09:22 , Олег Ельцов. ТЕМА

Больше двух лет не видеть Карпат – это жестокое испытание. Поэтому, когда подворачивается случай – медлить нельзя!

Удачливо покупаем билеты за несколько дней до отъезда, пакуем рюкзаки и на следующий день вываливаемся из поезда во Франковске. С транспортом на Закарпатью с начала войны проблемы: многие водители на фронте.

На автовокзале не находим маршрута до Черной Тысы, поэтому оперативно возвращаемся на ж.д вокзал и через десять минут отправляемся по обратному маршруту. За два часа доезжаем до Ясиней, ищем перевозчика до выхода на маршрут в Черной Тысе. Небольшой квест с предложением барыг довести нас на 10 км за 1200 гривен успешно преодолен: пройдя несколько сот метров, обнаруживаем остановку для местных. Через полчаса ожидания садимся на бусик: цена вопроса – 20 гривен.

Первый день как всегда – самый непростой: набираем высоту.



Погода чудесная, настроение - ей под стать. За день - 900 метров подъема. Таборимся на озере Геришаска (Догяска). Озеро немаленькое (можно поплавать), очень красивое, людей на удивление мало. Больше всего на маршруте встречались местные сборщики черники, уродующие Карпаты грузовиками, мотоциклами, квадроциклами, забыв что это территория заповедника и любой транспорт кроме спасательного здесь запрещен…



Первый день у нас был самым сложным и маршрут самым длинным – 16 км с подъёмом до километра. В дальнейшем мы будем путешествовать в матрасном режиме, наслаждаясь вечно прекрасными Карпатами и чудесной погодой.



Следующая ночевка – вновь прекрасное озеро, на этот раз – Ворожеска. Замечаем, что в Украине все популярнее становится европейская мода путешествовать с собаками. Около нас стоит молодая пара с двумя милыми дворняжками. Собачкам любопытно: а что это мы собираемся есть? Спрашиваю разрешение у хозяйки: можно ли угостить ее питомцев? Она делает удивленные глаза: а при чем тут я – это вы их спрашивайте. Собачки не против полакомиться сушками. Утром мы расстаемся с новыми четырехлапыми друзьями и топаем дальше.



Еще один прекрасный день. С утра небо затянуло тучками, я даже натянул рэйнковер на рюкзак, но дождь нам миновал. По дороге неоднократно встречаем стайки велосипедистов разного уровня подготовки. Знакомимся с двумя матерыми велосипедистами из Краматорска. Поболтали, оценили их карбоновых коней, позавидовали и пошли дальше.



Через пару километров обнаруживаем группу велосипедистов, которые расселись вокруг своей единомышленницы. Выглядит она неважно: ссадины, сильно опухшее колено неестественно вывернуто. Не повезло: неудачно упала. Вскоре за ней приехала «Скорая». Но это не повод сидеть дома на диване. Как пел Высоцкий «…Лучше чем от водки и от простуд».

Как-то вдруг попадаем в цивилизацию. Мы – у верхней станции подъемника на Драгобрат. Любуемся горами Жандармы и прекрасным баром.

Здесь разливное пиво и еда. Только сделали заказ – начался незлой дождик. Две кружки пива помогли его переждать.

Несколько километров треккинга на завершении дня – и мы на озере Ивор: небольшое и очень красивое. Оно спряталось за хребтом. Поднимаясь на него, слышу звуки саксафона. Едва открывается вид на озеро, замечаю на его берегу парочку персон хипповской наружности. Девчонка извлекает из сакса божественные звуки, пацан ее фоткает – должны получиться отличные посты в Инсте!



Таборимся на озере, наслаждаемся карпатскими красотами.



Утром неспеша собираемся, фиксируем рассвет на озере фотокамерами, выдвигаемся.



Наш прогулочный трип близится к концу. Проходим не больше 10 км и останавливаемся на небольшой но очень красивой полоныне Браилка, которую непросто заметить с тропы. Но мой товарищ Виталий исходил здешние места вдоль и поперек и знает каждое достойное место.

На стоянке есть даже стол с лавками и нет людей. Позже появляется пара кампаний, но они разбивают лагерь в стороне, ведут себя тихо. Может нам везло, но ни на одной ночевке мы не встретили пьяных шумных групп. Украинцы на глазах цивилизуются.

На стоянке не без должного усердия удается добыть интернет от вышки, расположенной на противоположном хребте. Читая новости после четырех дней безинтернетной жизни, долго не можешь понять, как это возможно: родиться в такой красоте, не умирать с голода, никого не трогать и вдруг оказаться в самом центре жуткой войны… Но у это войны будет одно чудесное следствие: никогда уже в обозримом будущем на нашей земле не будет представителей «Русского мира» - ни в качестве «освободителей», ни в роли туристов.



С нашего лагеря до села Квасы, откуда отправляется наш поезд на Львов – десять километров. Никаких подъемов – сплошной спуск, а последние несколько километров – спуск критически крутой. Виталий предлагает мне сделать выбор: идти по более пологой автомобильной дороге либо сократить дорогу на пару километров и ломануть по короткому, но очень крутому пути. Я мечтаю искупаться в речке на подходе к поселку и выбираю короткий путь. Не уверен, что это был правильный выбор. Я набил кровавую мозоль на пальце, забил мышцы на ногах, чего никогда раньше не было. Еще два дня в Киеве ходить было непросто.



Зато встреча с речкой была прекрасной! Вообще, умывание в горах – одна из наибольших божих наград утомленному страннику. Только ради этого уже можно ходить в горы. Никакой домашний душ с кранами холодной\горячей воды, которая просто течет из стены, не сравнится с омовением грязного туриста в бурных водах. Это величайшее богатство для человека, который в течение многих дней многотрудного пути потребляет всего несколько литров воды, да и ту преимущественно для приготовления еды и питья.

Но этой туристической радостью наше путешествие не завершилось. Последним райским уголком стало пиццерия «Цыпа», расположенная на окраине поселка. Пицца была божественной, разливное пиво – свежим, цены – смехотворными. Все: программа выполнена, можно возвращаться в городскую суету. И ведь прошлы мы всего 43 километра, но они были прекрасны до последнего метра!

Виталий отправился к своим львовским друзьям, я же через два часа пересел на киевский поезд. Это были незабываемые пять дней мира в горах воюющей страны.