Превращение инвестора в крепостного: рецепт от парламентария и застройщика Стрихарского. Часть 1

16 ноября 2022 | 10:02 , Иван Степанов, ТЕМА

До войны «Статус-групп» был одним из наиболее динамично разввающихся застройщиков Киева. Взлет начался с пришествием Зеленского. Хозяин «Статуса» Андрей Стрихарский прошел в Раду под крылом «Слуг народа». Сегодня все его площадки заморожены девятый месяц, офис продаж не отвечает, а сам «барин» активно предлагает жильцам создавать ОСББ, чему противился долгие годы. Он готов передавать на баланс все имущество домов. Вместе с миллионными долгами… Если Зеленского снова не выберут президентом, Стрихарский может встать на лыжи. А пока он оплачивает рекламу, в которой раздает гречку электорату: верный признак, что снова собирается в Раду.

До войны «Статус-групп» был одним из наиболее динамично разввающихся застройщиков Киева. Взлет начался с пришествия Зеленского. Хозяин «Статуса» Стрихарский прошел в Раду под крылом «Слуг народа». Сегодня все его площадки заморожены девятый месяц, офис продаж не отвечает, а сам «барин» активно предлагает жильцам создавать ОСББ, чему противился долгие годы. Он готов передавать на баланс все имущество домов. Вместе с миллионными долгами… Если Зеленского снова не выберут президентом, Срихарский станет на лыжи. А пока он оплачивает рекламу, в которой раздает гречку электорату: верный признак, что снова собирается в Раду.

С недавних пор в домах, построенных Стрихарским, начали массово и непрогнозируемо отключать свет. Но киевляне к этому начинают привыкать. А жильцам обьектов «Статус-групп» также приходится привыкать к отключению воды и канализации. А к постоянным поломкам оборудования и прочим несчастьям они успели привыкнуть еще до войны за несколько лет жизни после заселения. Виной всему – дикость инвесторов, безвластие и безнаказаннсть компании, которой люди доверили свои деньги.

Следует заметить, что такая ситуация характерна не только для тех, кто рискнул связаться со «Статус-групп». Подобное происходит и в других новостроях, возведенных барыгами от капстроительства. Именно в этих домах после атак на критическую инфраструктуру города, по всему Киеву начали тотально отключать электроснабжение, остановились насосы, подающие воду и откачивающие канализацию. В чем же провинились эту несчастные граждане? Да ни в чем. Их вина одна: дикость. Главный виновник – застройщик. Поэтому сегодня жуликоватых застройщиков наказывают – за долги. А страдают и расплачиваются … необразованные инвесторы.

Чтобы обзавестись крышей над головой, не достаточно насобирать денег и даже дождаться окончания строительства дома, который вы проинвестировали. Застройщик должен сдать его в эксплуатацию. Но поскольку в стране действует всемогущая строительная мафия, все работает так, чтобы сдать в эксплуатацию достроенный обьект на законных основаниях было невыгодно. Выгоднее раздать всем госструктурам, задействованным в выдаче разрешений, взятки (даже когда речь идет о грубых нарушениях и строить дом категорически нельзя). Раздав денег в конвертах можно начинать стройку без полного пакета разрешительных документов.

Если инвестору повезет и дом будет построен, а стройка не замрет на уровне котлована, наступает второй этап: сдача дома, подключение квартир к системам жизнеообеспечния по прямым договорам: жилец-поставщик услуги. Но тут начинаются очередные сложности. На этот раз – у счастливых новоселов. Оказывается, что дом сдать нельзя по неким загадочным причинам. Либо дом сдают, но по словам застройщика, возникают «временные трудности» с передачей его на баланс энерго\водо\газо-снабжающих организаций. Вдадельцы квартир по-началу жутко пугаются: без воды, газа и электрики жить неинтересно! Но девелопер успокаивает: не беда: у меня ж рядом еще дома строятся. Запитаю вас через стройку, оплачивать буду я, а вы рассчитываться не с Киевэнерго, а со мной. Да какая разница!

Новосел счастлив до икоты. Со временем он конечно узнает, что стоимость электроэнергии для частных потребителей и для бизнеса, каковым является застройщик, сильно разная. И эта разница отнюдь не в пользу строительной компании и жильца, который вынужден платить много больше за каждый киловатт-час. Но он платит, в надежде, что вот-вот все счастливо разрешится и все наконец перейдут на прямые договора с Киевэнерго и водоканалом. Застройщик не устает обещать, что вот еще пара месяцев и все наладится, но месяцы превращаются в годы, а платить приходится по завышенным тарифам.

Открою маленький девелоперский секрет: застройщик тянет с переводом на прямые договоры сознательно: без прямых договоров жильцы оказываются заложниками застройщика. В любой момент тот может просто выключить рубильник. Но зачем же ему это делать? Объясняю.

Теоретически жильцы могут создать свое ОСББ и устанавливать тариф за обслуживание дома, выбрать председателя, нанять персонал и до перехода на прямые договоры оплачивать услуги по газо-электро-водоснабжению по ценам, которые им выставит застройщик. Но! Застройщик не желает, чтобы вы платили напрямую. Он хочет быть посредником бесконечно долго и драть с вас три шкуры. Мало того, что вы платите по более высоким тарифам застройщика, а не по расценкам для частного потребителя. Главный фокус в том, что вы не можете застрощика проконтролировать. Кто это будет делать? По идее на это способна контрольно-ревизионная комиссия ОСББ. Но в новой доме его следует создать. Это непростая задача. Люди безграмотны, Закон про ОСББ не читали, своих прав не знают. Каждый сидит и ждет, когда некий активист порешает за него все проблемы. Застройщик этим пользуется. В итоге он сам или через подставных лиц из числа жильцов инициирует учредительное собрание. В инициативной группе гарантированно окажутся его люди – те самые псевдоактивисты. Далее выдерживается формальная процедура создания ОСББ: есть инициативная группа, провели собрание, проголосовали, выбрали председателя… Но фактически все это – фикция. Ибо такие собрания проведены с нарушениями: нет кворума, зачастую не избрано правление, ревизионная комиссия, не утвержден устав и пр. Да и личность председателя не подходит по формальным причинам. Но не очень просвященные жилцы вздохнули облегченно: все, теперь власть в наших руках! В действительности она как была, так и осталась в руках застройщика.

Вот теперь застройщик может творить что хочет! Какая-то дама-псевдо председатель оглашает стоимость оплаты за обслуживания квадратного метра площади жилья. Как правило, эта стоимость изначально завышена. Со временем люди привыкают платить и, как обычно поступают мошеники, стоимость им повышают. Плевать, что на это должно быть предварительное согласование с правлением, которого нет, что такое повышение должно одобрить общее собрание (не забываем о процедуре извещения всех жильцов и наличии кворума, а также заверенных подписями результатах голосования). Во дворе соберется с десяток человек, все поговорят одновременно, поругаются, за что-то вроде проголосуют. Будьте любезны: плата выросла на половину.

Откуда взялась эта калькуляция? Да хрен его знает! Какое штатное расписание, какие зарплаты персонала, их премии, что было закуплено на нужды ОСББ и по каким ценам?... А нам какая разница!

Еще раз: главная задача застройщика-мошеника: создать фиктивное ОСББ, полностью ему подконтрольное и поставить в руководство своих людей. Стоп, еще один важный момент. Раньше многое решало сарафанное радио. Сегодня – это соцсети и телеграмм-вайбер-группы. Зайстройщик обязан зарегестрировать в мессенджере группу псевдо-ОСББ, а лучше две. Никто не станет интересоваться именем регистратора группы. Но смею заверить: это будут люди из «группы подддержки» застройщика. На обьектах «Статус-групп» таких мессенджер-сообществ как правило два: одна группа вроде как «простых жильцов», вторая – от имени руководства. Кто такое это руководство – никто не знает. Это как глас с небес: нет имени и фамилии, но к исполнению обязательно. Все важные ответы появляются именно там, а все обсуждения – в группе для плебса. Комментариев властей – никаких, либо очень дозированно. Это важно, чтобы крепостные не распоясались и знали свое место.

Такие группы нужны, чтобы руководить толпой. Псевдо-председатель появляется там лишь тогда, когда считает нужным. Крепостных никто ни о чем не информирует, на вопросы и претензии не отвечают, о поломках, проблемах со светом, водой и пр. не информирует.. Если назревает бунт, и кто-то «сильно умный» начинает задавать ненужные вопросы (а вдруг среди жильцов окажется юрист или просто образованый человек) – его немедленно банят силами собственника группы – ставленника застройщика. Любую хотелку застройщика можно донести до толпы простой перепечаткой обращения, которое без подписи публикуется в «официальной» группе. Массовка застройщика тут же эту информацию подхватывает и начинает продвигать.

Все что нужно знать жильцу, определяет не Закон про ОСББ, а рейдер-застройщик, захвативший власть в доме, проинвестированном жильцами. В комнате правления – скучающая и не уставшая от забот управляющая. Есть желание ознакомиться с учредительнцми документами, протоколами собраний и пр – обращайся к председателю. Председатель же – персона чертовски секретная. На доске объявлений нет ее контактов. А если кто-то начинает слишком рьяно качать права или отказывается платить по завышенным тарифам, с теми поступают по всей строгости: некие таинственные персоны скручивают краны на подачу воды в квартиры «штрафников», могут отключить подачу электричества на распределительном щитке. Народ мычит, страдает, но бунтовать боится. Собственно, типичная картина в отношениях барин-холопы. Причем, все это воровато, не признаваясь. Закон? Нет, не слышали. В ОСББ «Ривьера» застройщик вымогал деньги с жильцов даже оптом: просто отключал подачу энергии в целый дом! Люди обращались в полицию. Но, как заявила автору одна из «подписанток», это ничего не дало. Вероятно, застройщик порешал вопросы и с полицией. Заметим: этот беспредел творится в военное время, когда вообще никто не вправе требовать уплату коммунальных услуг. Тут бы и направить острие уголовного права против застройщика. Но нет: права челяди ничего не стоят в сравнении с правом на беспредел барина.

Зачем столько усилий, удивится читатель! Отвечаем: все ради денег. Ибо если гражданин инвестор считает, что заплатив застройщику за свою квартиру, он лишается дальнейших финансовых затрат, то сильно ошибается. Бизнес девелопера – не только строительство жилих объектов. Для многих это еще и дальнейшее многолетнее обслуживание построенной недвижимости, а в действительности – «обилечивание» инвестора, который заглотил крючок, подписав инвестиционный договор.

Схема проста как пучок петрушки. Прямых договоров на газо-водо-электро снабжение нет-фиктивное ОСББ контролирует застройщик (значит никакого контроля нет)-можно выставлять любые цены за обслуживание и оплату услуг, ибо никто ничего не проверит. И эту корову можно доить очень долго, пользуясь дикостью жильцов-инвесторов.

Именно так это происходит в многочисленных ЖК «Статус-групп». Но порой случаются непредвиденные события… Вот черный лебедь махнул крылом и застройщик вдруг готов восстановить справедливость: передать жильцам все материальные актив дома, способствовать организации ОСББ и переходу на прямые договоры с поставщиками услуг. К чему бы это? Стоит ли вестись на подобные предложения супермошеников от жилищного строительства?.. Об этом поговорим в самое ближайшее время. И о народном избраннике Стрихарском поговорим, и о том, кинет ли он тысячи инвесторов, которые ждут-не дождутся ввода проплаченных квартир в новостройках «Статус-групп». Напомню: «Стутус» ввел в псевдоэксплуатацию 70 тысяч квадратных метров столичной недвижимости, еще 140 тысяч числится в процессе строительства. Правда, уже девятый месяц как краны замерли, строительство не ведется… Быть ли «Элита-центр-2»? А мы вам скоро расскажем.

Продолжение следует