Богдан Хмельницкий - правозащитник или троянский конь Майданюк? Часть 1 10 мая 2019 | 17:54 , Иван Степанов, ТЕМА распечатать [22] добавить в комментарии [22] добавить в «Кто все эти люди?!» - восклицает избиратель, знакомясь со списками партийных выдвиженцев в парламент. У нас возникает иной вопрос: «Что они делают в списках партий – рядом с полевыми командирами, активистами, юристами, госчиновниками первого эшелона?!» Наших скромных возможностей не хватит для люстрации всех и каждого. Но особо ярких кандидатов, которые не раз становились героями наших криминальных расследований, постараемся вспомнить. Сегодня дошла очередь до выдающейся фигуры Богдана Хмельницкого, он же – Майданюк, он же – «Цима», он же – «Змей».

Майданюк поменял фамилию на Хмельницкий после отсидки на нарах и освобождения из-под стражи благодаря содействию влиятельных «друзей». Начинал же наш герой авторазбоем в составе звена мощной столичной группировки «Киселя». Машины отнимали у владельцев по беспределу – просто выбрасывали хозяина из салона. Затем перегоняли награбленное во Львовскую область, перебивали номера, продавали... Оперативным службам также известно про ограбление семьи уманских заробитчан. Они общались с Майданюком, который родом из Умани. Он знал, что семья возвращается с заработков из Европы – везет наличку. Только чудом семейная пара осталась жива: их ограбили дома сразу после возвращения из-за границы. Увы, этот факт к делу не подошьешь: раскрыть преступление так и не удалось. Зато «Принуждение к исполнению гражданско-правовых отношений» Майданюку светило несомненно. В 2000 году он с братвой избил слесаря СТО: якобы тот плохо их обслужил. Возможно, просто не хотели расплачиваться за работу. К тому времени Майданюк уже трудился в составе иной мощной группировки «Прыща». По заявлению пострадавшего автослесаря Майданюка задержали вместе с его подельником Приймаком. У них изъяли два пистолета (один боевой) и два ножа. Братья по оружию посидели в СИЗО, но им снова удалось выкрутиться. Позже Майданюк заявлял, что стал жертвой политического преследования. Никто проверять не стал: каждому ясно – вот он, жертва преступного режима... Сам Майданюк не только не скрывает своего уголовного прошлого, но даже бравирует им. В интервью, подготовленном «под выборы» и размещенном на сайте организации имени своего лидера, он откровенничает с журналисткой: «Мне нечего скрывать, я действительно 4 года провел в заключении по ложному обвинению. Никогда не думал, что это может произойти именно со мной – ведь я не преступал закон. Но так случилось – меня заказали.» Кто мог его заказать в 2000 году, кому он был нужен?.. В 2004-м на Майданюка совершили вооруженное нападение. Он был ранен, перешел на нелегал. Причина нападения известна лишь членам его бригады и представителям криминального мира. Было так: братва Майданюка угнала автомобиль у криминального авторитета, что противоречит воровским понятиям. Воры потребовали вернуть авто, молодые беспредельщики отказались, наплевав на понятия. Как результат – пулевое ранение главаря. В том же 2004-м разбойники завладели джипом уманского коммерсанта. На дело пошли «Змей» и его земляк из Умани по кличке «Кабан». Обоих арестовали в 2005 году. Казалось бы: на этот раз не отвертеться... Но оставшиеся на свободе члены бригады начали активно давить на потерпевшего... и развалили дело. После этого Майданюк понял, что в следующий раз ему может не повезти и решил менять специализацию. Он сменил фамилию, объявил себя правозащитником и начал мигрировать по телеэфирам. Человек с криминальным бэкграундом в роли правозащитника на шоу Шестера – такие чудеса возможны лишь за деньги и немалые. К тому времени у Майданюка не было особых источников дохода, а на грабежах миллионов не заработаешь. Тем не менее, «правозащитный» бизнес требует расходов на офис, медиа-поддержку... К тому же, создав свою организацию Майданюк на ее базе организовал интернет-телевидение «Гром ТВ». Это тоже немалая статья расходов. Про этот проект мы расскажем чуть позже. Следует заметить, что свой путь в большую политику и на экраны ТВ Майданюк-Хмельницкий предпринял в кампании новых знакомых. Когда он в последний раз полгода чалился на нарах СИЗО, его сокоешниками оказались бандит Мокрицким - «Мокрый», которого подозревают в организации обливания серной кислотой одного из киевских политиков. Вторым сокамерником был мошенник Денис Цыпин. Тот представился юристом «Коалиции участников Помаранчевой революции» застройщикам, которые конфликтовали с жителями дома в центре Киева. Мошенник пообещал за 25 тысяч долларов порешать вопрос ... и скрылся, как только получил деньги. Сегодня они – ближайшие соратники Хмельницкого-Майданюка. Цыпин в 2012-м безуспешно пытался пролезть в Раду. Очевидно, так он пытался избежать уголовной ответственности за дело 2010 года. Не получив депутатского удостоверения, Цыпин оказался в СИЗО – его подозревали в похищении человека и вымогательстве 500 тысяч грн. Кстати, балотировался Цыпин в Словянске. А помощником у него был... нынешний глава сепаратистов Славянска Вячеслав Пономарев. Это – к слову о политической ориентации ближайшего окружения Майданюка. Складывается стойкое впечатление, что после отсидки в СИЗО Майданюка начал «двигать» кто-то влиятельный. Все эти телеэфиры, пресс-конференции, острые сюжеты – тут не обошлось без поддержки всесильного товарища. Кто был этим «товарищем»? Собственно, рука толкача ощущается и сегодня: попадание уголовника и сторонника свергнутой власти в избирательный список, возглавляемый премьер-министром, не происходит случайно. У нас существует объяснение невиданного взлета и постоянной плавучести Майданюка-Хмельницкого, не взирая на смены власти и политических настроений. Мы готовы поделиться своими выводами с читателями. Окончание



Правда, делитесь информацией на [email protected] У Богдана много влиятельных недоброжелателей. Пристроим Вашу информацию и при правдивости распространим. вижу увас много времени свободного, напишите свою биаграфию правдивую а не придуманую про хорошего человека , Хмельницкий хороший человек и професиональный правозащитник , советую вам воспользываться его защитой , в общем не занимайтесь ерундой! Послкшайте, обиженые бабы, БОГДАН селовечнее вас в миллион раз!!!! И это факт! Хмельницкий мошенническим путем также занимается продажей квартир арестованных которые сидят в СИЗО под следствием,при каждой успешной операции делится деньгами с Резо- вор в законе фамилия Катамадзе. еще много интересных сфер деятельности (преступной) могу рассказать и буду рассказывать что бы люди знали кто такой на самом деле этот правозащитник аферист и мошенник этот ваш правозащитник Да просто фотографии переснимались со скоростью: 1 фотка в минуту. вот и весь секрет тайм-кода. Сравните фотографии с датами,разница во времени 1 мин. и парень который по центру на первой фотографии успел за минуту побриться и одеться )))))) прикольная утка ТЕМЕ - уважаемая редакция, Дима написал мне, что комменты скопированы и я троль))) эти же комменты он видел на странице БХ в фейсбуке и полный текст, из которого они извлекались, размещен на моей странице в фейсбуке. Именно это я имела ввиду в своем ответе. На вашу эксклюзивную информацию никоим образом не покушаюсь! Уважаемая Диана,

не надо преувеличивать свою информированность. Это информация не с вашего эккаунта. Это наша информация - эксклюзивная Вы обещали что-то там прислать, но так и не сделали этого, хотя мы четко ответили что вам следует отправлять и в какой форме. А теперь и свежатинка - Хмельницкий в истерике обзванивает других кандидатов с предложением мочить Сольвара. Сцыт гнида. Дорогой Дима,



это информация с моего же эккаунта в фейсбуке и поверьте, я сделаю все возможное, чтоб она появилась и на других ресурсах)) С вашим кандидатом знакома лично и большей мрази не встречала))) Что за хрен собачий пишет такие комментарии? Уважаемые троли типа Диан и все такое. У вас плохо работают ваши нарыльщики информации. Это перековерканная "заказуха" уже давным давно пережованая и никому не интересная тема. А коменты ваши прям скопированые и в одной и той же последовательности со страниц фейсбука,только имена меняются. )). Это уже не вкусно уважаемые писаки))))) попробуйте еще раз - отправьте письмо в закладке "Редакция" сверху справа. Должно дойти - исправили техническую ошибку Конечно, есть люди, которым Богдан реально помог и вписал эти случае в свой послужной список. Но еще больше тех, у кого он брал деньги за решение вопроса и банально кидал. И из этих людей можно создать целую партию. Странно, что никто еще не занялся отстаиванием их интересов в суде. Богдану бы служил очередной срок, на этот раз за мошенничество. Хотя мошенничество - его основной профиль. Богдан защищал жену одного богатого человека. Всеми правдами и неправдами ему удалось отсудить у мужа квартиру на Михайловской. Но суды по квартире продолжаются. И надо же, все тот же Голоднюк пытался продать мне ее за 120 тыс долларов. На вопрос, почему так дешево, честно ответил, что квартира проблемная, но вопрос с перепродажей можно уладить. Неплох правозащитничек, не правда ли? Дорогая редакция, я безуспешно пытаюсь выйти на вас и слить компромат. Прошу связаться со мной. Денег мне ненужно, все во имя идеи. Понятно, что Хмельницкий (кстати фамилия жены) Сольвару не конкурент, но даже как-то противно видеть, что подобная нечисть баллотируется!!! Конечно, Богдан до последнего будет рассказывать, что обвинили его незаконно. Но довольно странно, когда в окружении порядочного человека так много всякой нечисти. Накануне Нового 2013 года БХ присутствовал на дне рождения одного чиновника в ресторане Козачек на площади Шевченко. В ходе дня рождения гости со стороны именинника что-то не поделили с сотрудниками правоохранительных органов, по случайности отдыхавшими в том же ресторане. В ходе чего 2 сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранение. Данное дело замяли полюбовно, но съемки видеокамер остались. Я лично общалась с официантами Козачка. Они в шоке пересказывали события той драки, при том устроили ее люди, в числе которых отдыхал и БХ. Не правда ли, странно, когда у порядочного человека в друзьях одни сидельцы да банд Еще одна сфера интересов Богдана – незаконная добыча песка на карьерах Киева и Киевской области. И надо же…На сцене опять Владимир Голоднюк. Он торгует песочком и даже просит меня достать какие-то документы под этот песочек. До чего же странные совпадения! Есть еще один интересный момент в биографии Майданюка. Во времена Майдана к нему с просьбой о помощи обратился ставленник регионалов - губернатор Киевской области Присяжнюк Анатолий Иосифович. Просьба казалось бы пустячная – защитить Изберком, расположенный по ул. Леси Украинки от разъяренных майдановцев. И БХ рьяно кинулся исполнять – вместе со своими соратниками-боксерами сидел на посту вместе управлением госохраны, на одной скамеечке. Но сидел не безвозмездно. Коварный Присяжнюк обещанных денег не дал, зато дал место в наблюдательном совете по проведению тендеров среди перевозчиков. А что еще надо БХ? Он быстро сообразил, что с такой шикарной должностью продвигать ПП «АТН» и ему подобных куда легче и даже радостно поделился новостью на своем сайте. Это уже новый виток в эволюции от бана Вторая и очень популярная сфера интересов Богдана – это пассажирские перевозки, а в миру маршруточный бизнес. И тут опять странное совпадение – ближайший друг Хмельницкого все тот же Владимир Голоднюк является соучредителем ПП «АТН», а тестем другого соучредителя ПП «АТН» Полищука является Чеботарь –действующий заместитель Министра Внутренних дел. Возможно именно этим объясняется беспредел, который творит Богдан Хмельницкий в интересах ПП «АТН». Я пообщалась с представителями «Ассоциации перевозчиков Киевской области». Вот ссылка на их открытое обращение к губернатору Киевской области с просьбой защитить рынок перевозок от неправомерных действий БХ: http://visnik-press.com.ua/?p=12395. Почитайте, много интересных фактов. И поверьте, таких обращений с жалобами перевозчиков на действия БХ ма в сферу интересов Богдана входят парковки и пассажирские перевозки, скажем честно, бизнес, который испокон веков входил в сферу интересов криминалитета и с которого пополнялся не один общак. Вообще-то все акции протеста его организации носят характер «против кого дружим». Мне посчастливилось быть знакомой с лучшим другом Богдана Хмельницкого Владимиром Голоднюком, по роковой случайности также, как и Хмельницкий отсидевшем 8 лет за разбойное нападение, и от него узнать некие пикантные подробности работы БХ. Близкие друзья каждую пятницу ходят вместе в сауну в районе Берковцов, а по субботам ездят окунаться в купель в Голосеевский монастырь, построенный покойным Киселем, так сказать, душу очистить, братву помянуть. Стиль борьбы правозащитной организации БХ с несправедливостью напоминает фраз что это за говно на фото? Комментировать статью Автор * : Текст * :

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