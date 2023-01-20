Навколо Фастова. Частина 2

20 января 2023 | 11:56 , Віктор МІНЯЙЛО для «ТЕМИ»

Продовжуємо розповідь про цікаві місця Фастівського району. Цього разу окрім церков і млинів на нашому шляху будуть музей, дві садиби, склеп-усипальниця і монастир-велетень.

З Дмитрівки їдемо на північ в Скригалівку, де оглядаємо Покровську церква кінця позаминулого століття з нахиленим хрестом. Цікаво, що до1917 року село називалося Скраглівка. Чим комуністам не сподобалася стара назва, до кінця не зрозуміло.





За 10 кілометрів на схід у Веприку відвідуємо музей композитора Кирила Стеценка. Приміщення побудовано в 1982 році на місці, де стояла дерев'яна хата, в якій композитор провів два останні роки життя. Він помер в 1922 році і похований біля церкви, в якій служив священиком. В музеї представлені речі Кирила Григоровича — ліжко, рояль, стіл, зроблений композитором, рушники, вишиті його дружиною, а також колекція ікон і книг. Біля будинку вкопали стовпчик з назвами населених пунктів, де свого часу проживав Стеценко.



За часів УНР композитор заснував Народний хор, який з часом перетворився в капелу “Думка”. Диригував на Софійському майдані в січні 1919 року під час проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР (подробиці у нашому звіті про подорож до Фастова). Хор тоді виконав “Молитву за Україну” і “Вічний революціонер”.





В селі є дерев'яний храм Святої Параскеви, побудований в середині 90-х на старому фундаменті і дзвіниця, яка нагадує футбольні ворота, де замість дзвонів б'ють у верхівки газових балонів. Жодних фото старої церкви не зберіглося, вона просто відтворена під старовину.

Ще у Веприку народився колишній віце-прем'єр і народний депутат, член президії ради директорів банку “Україна” Леонід Козаченко. Вів став відомим в 2003 році, коли був затриманий за зловживання службовим становищем під час закупівлі зерна і ухиляння від сплати податків.

З Веприка їдемо в Пришивальню, де на березі річки Ірпінь оглядаємо руїни великого триповерхового млина, побудованого в 1904 році. Нині від споруди залишилися лише стіни.





За Пришивальнею в Томашівці зустрічаємо перший маєток. Щоправда, в садибі Сігізмунда Хоєцького тепер також церква, точніше заміський скит Свято-Введенського монастиря.





Після чергового розподілу Польщі в 1795 році ці землі отримав князь Олексій Долгорукий, який продав їх депутату польського сейму Яну Непомуцькому (Івану Францовичу) Хоєцькому. В 1825 році село дісталося його сину Петру, згодом той переїхав в сусідню Дідівщину, а Томашівку залишив сину Еварісту. Останнім власником села був син Еваріста — Сігізмунд, який і збудував маєток в 1903 році. Будинок асиметричний, частково одно-, подекуди - двоповерховий, має багато фронтончиків, карнизів і велику відкриту веранду.

Після революції тут відкрили хату читальню, співочий та музичний гуртки, потім в маєтку були господарські приміщення місцевого колгоспу. За незалежності палац занепав, аж поки в 2001 році його на 50 років не передали церкві. Монахи зробили євроремонт, обгородили територію цегляним парканом з великими баштами, наставили безліч скульптур левів, орлів, янголів і погрудь релігійних діячів. Обладнали навіть зоопарк із страусами, павами і ламами.





Важко одразу збагнути в якому стилі все це побудовано, складається враження, що господарям просто нікуди подіти гроші. Щось подібне можна побачити на території МАУП (Міжрегіональна академія управління персоналом). Вхід в монастир безкоштовний, але в самому будинку можна оглянути лише одну кімнату - церковну лавку. Як би там не було, але маєток Хоєцьких - одна з небагатьох гарно збережених садиб Київщини. На нашому шляху буде ще один монастир, в порівнянні з яким Томашівка просто відпочиває.

Далі повертаємося в бік Фастова і зупиняємося в селі Велика Офірна. Тут на кладовищі в 1902 році каторжанин із Сибіру, старовір Василь Балабанов побудував маленьку капличку. В 1910 році її освятили як церкву.