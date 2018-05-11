|
Аналитики Bank of America прогнозируют возврат цены нефти к $100 за баррель
11 мая 2018 | 10:04
распечатать комментарии [0] добавить в
Цены на нефть марки Brent могут временно подняться к уровню в $90 за баррель во втором квартале 2019 года, в пике достигая $100 за баррель на фоне геополитических и других факторов. Об этом сообщается в обзоре Bank of America, передает агентство Bloomberg.
"Глядя на следующие 18 месяцев, мы ожидаем, что глобальный баланс предложения и спроса на нефть может сместиться под влиянием продолжающегося падения поставок из Венесуэлы. Кроме того, существуют риски снижения экспорта иранской нефти", - полагают аналитики Bank of America, добавляя также, что страны ОПЕК+ с высокой вероятностью будут поддерживать цены на нефть в 2019 году.
также читайте
[07.05.2018]
[07.05.2018]
[07.05.2018]
|
Загрузка...
по теме
Аваков хоче повернути Яценюка у прем'єри?
11. 05. 2018 | 18:29
Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність екс-прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка
The Wall Street Journal: полигон Пхунгери в КНДР по большей части непригоден для применения
11. 05. 2018 | 09:58
Большая часть полигона Пхунгери, на котором КНДР проводила подземные ядерные испытания, является непригодной для дальнейшего использования. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal, передает УНН.
В Киеве - перестрелка. Есть погибший
11. 05. 2018 | 09:55
В результате конфликта между тремя неизвестными накануне вечером в Святошинском районе столицы один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался.
Лагерь ромов сожгли под Львовом
11. 05. 2018 | 09:54
По факту пожара в ромском лагере, который находился рядом с пгт. Рудное Железнодорожного района Львова открытое уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»