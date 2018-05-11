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Аналитики Bank of America прогнозируют возврат цены нефти к $100 за баррель

11 мая 2018 | 10:04

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Цены на нефть марки Brent могут временно подняться к уровню в $90 за баррель во втором квартале 2019 года, в пике достигая $100 за баррель на фоне геополитических и других факторов. Об этом сообщается в обзоре Bank of America, передает агентство Bloomberg.


"Глядя на следующие 18 месяцев, мы ожидаем, что глобальный баланс предложения и спроса на нефть может сместиться под влиянием продолжающегося падения поставок из Венесуэлы. Кроме того, существуют риски снижения экспорта иранской нефти", - полагают аналитики Bank of America, добавляя также, что страны ОПЕК+ с высокой вероятностью будут поддерживать цены на нефть в 2019 году.



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