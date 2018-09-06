Суд взяв мера Ужгорода під варту із заставою у понад 400 тисяч гривень

06 сентября 2018 | 15:06

Суд в Ужгороді взяв мера міста Богдана Андріїва під варту з визначенням застави у 440 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба Ужгородського міськрайонного суду, передає УНН.

"Заслухавши доводи сторін, слідчий суддя обрав підозрюваному - меру міста Ужгород - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у 440 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Мера підозрюють у вчиненні ряду злочинів, а саме "Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем" (частина 2 статті 191 Кримінального кодексу України) та "Службове підроблення" (частина 5 статті 191 ККУ).

Під час судового засідання Андріїв причетність до вчиненого заперечив. Сторона захисту зазначила, що підозра, пред’явлена прокуратурою, є необґрунтованою, а ризики уникнення покарання за вчинене відсутні. Водночас прокурор просив суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці з'ясовують роль мера Ужгорода у можливому сприянні керівникам товариства, підозрюваних у привласненні коштів. У зв'язку з цим йому вручили підозру. Водночас у міськраді запевнили, що офіційна документація, яка підтверджує відсутність матеріальних збитків при реконструкції культурно-історичного центру "Совине гніздо", наявна.