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Суд взяв мера Ужгорода під варту із заставою у понад 400 тисяч гривень
06 сентября 2018 | 15:06
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Суд в Ужгороді взяв мера міста Богдана Андріїва під варту з визначенням застави у 440 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба Ужгородського міськрайонного суду, передає УНН.
"Заслухавши доводи сторін, слідчий суддя обрав підозрюваному - меру міста Ужгород - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у 440 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Мера підозрюють у вчиненні ряду злочинів, а саме "Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем" (частина 2 статті 191 Кримінального кодексу України) та "Службове підроблення" (частина 5 статті 191 ККУ).
Під час судового засідання Андріїв причетність до вчиненого заперечив. Сторона захисту зазначила, що підозра, пред’явлена прокуратурою, є необґрунтованою, а ризики уникнення покарання за вчинене відсутні. Водночас прокурор просив суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, правоохоронці з'ясовують роль мера Ужгорода у можливому сприянні керівникам товариства, підозрюваних у привласненні коштів. У зв'язку з цим йому вручили підозру. Водночас у міськраді запевнили, що офіційна документація, яка підтверджує відсутність матеріальних збитків при реконструкції культурно-історичного центру "Совине гніздо", наявна.
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