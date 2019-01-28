Законодательство об оружии: что с ним не так

28 января 2019 | 09:04 , Надежда ИВАШКОВА

Простое и ясное решение Верховного (Высшего кассационного уголовного) суда по делу №161/3885/16-к о привлечении к уголовной ответственности лица, незаконно хранившего огнестрельное оружие, казалось бы, настолько понятно написано, что не могло вызвать широкого обсуждения. Суть решения сводилась к следующему: ст. 263 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за хранение, ношение, покупку или сбыт огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. У обвиняемого такого разрешения не было, поэтому хранение оружия было незаконным.

Просто, понятно, неинтересно

Данная статья Уголовного кодекса написана достаточно понятно, последствия ее нарушения — предсказуемы, и потому закон, которым предусмотрена ответственность, в понимании Европейского суда по правам человека соответствует требованиям ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (наказание исключительно на основании закона).

Но нет, «просто и понятно» многим отечественным юристам неинтересно, и данное решение Верховного суда подверглось критике. Совершенно, по моему мнению, незаслуженной.

Суть аргументов тех, кто критиковал решение, сводилась к тому, что в Украине отсутствует специальный закон об обращении оружия (это правда), и потому любое владение/хранение/оборот оружия является легальным (а этот вывод уже из серии «выдавать желаемое за действительное»).

Здесь напрашивается совершенно другой вывод: раз в Украине нет «предусмотренного законом разрешения», то любое хранение оружия незаконно. К такому же логическому выводу пришел и Верховный суд, но тут же успокоил читателя: судебная практика в этой категории дел традиционно понимает термин «закон» в широком смысле слова, поэтому приобретение оружия на основании специального разрешения, предусмотренного подзаконными нормативными актами, не будет являться нарушением.

Для тех, кто не любит коротких выводов и хочет больше знать об обороте оружия в Украине, небольшой экскурс в историю вопроса.

Споры вокруг постановления ВР

На заре независимости Украины вопрос правового регулирования оборота оружия явно интересовал государство больше, чем сейчас. А может быть, просто государство было честнее и не прятало регулирование данного вопроса «под ковер», во множество подзаконных нормативных актов.

В частности, когда в Украине еще действовала Конституция УССР (несколько усовершенствованная после провозглашения независимости) и Гражданский кодекс УССР (также слегка измененный), в 1992 году Верховная Рада приняла постановление №2471-XII «О праве собственности на отдельные виды имущества». Этот нормативный акт редактировался и дополнялся пару раз, но уже с 1995 года остается неизменным.

В частности, постановлением №2471-XII предусмотрено, что граждане могут получить право собственности на приобретенное ими на основании специального разрешения МВД гладкоствольное охотничье оружие — с 21 года, нарезное охотничье оружие — с 25 лет, газовые пистолеты и пневматическое оружие — с 18 лет.

Этим же постановлением предусмотрен и перечень объектов, изъятых из гражданского оборота: огнестрельное оружие (кроме охотничьего и пневматики), боевая и специальная военная техника, боевые отравляющие вещества, а также некоторые другие объекты не могут находиться в собственности граждан.

Поэтому те, кто утверждает, что постановление ВР №2471-XII не может регулировать изъятие из оборота и ограничение оборота отдельных объектов гражданских прав, так как является не законом, а подзаконным актом, пытаются легализовать таким образом не только свой условный «пистолет Макарова, приобретенный на черном рынке для самообороны», но и «Новичок», способный отравить сотни людей. И установки «Град», «купленные в ближайшем военторге».

Утверждение, что постановление №2471-XII утратило силу в связи с утратой силы Законом Украины «О собственности» (для развития положений которого в свое время было принято), является крайне спорным.

В 2004 году вступил в силу Гражданский кодекс Украины, согласно переходным положениям которого автоматически прекратили свое действие лишь три нормативных акта: Гражданский кодекс УССР 1963 года, Закон УССР «Об утверждении Гражданского кодекса УССР» и некоторые пункты указа президиума ВР УССР «О порядке введения в действие ГК и ГПК УССР».

В переходных положениях ГК Украины 2004 года также дано поручение Кабмину подготовить и передать Верховной Раде на рассмотрение перечень нормативных актов, которые должны быть признаны утратившими действие в связи с принятием Гражданского кодекса Украины. В 2007 году законом №997-V были признаны утратившими силу Закон Украины «О собственности» и, отдельным пунктом, постановление ВР «О введении в действие закона о собственности».

Постановление ВР «О праве собственности на отдельные виды имущества» никогда не отменялось, также никогда не принимался закон, иначе регулирующий отношения, урегулированные данным постановлением. Поэтому говорить о том, что постановление ВР №2471-XII утратило силу, на мой взгляд, преждевременно.

Как толковать слово «закон»?

Весь шум вокруг данного вопроса возник из-за буквального толкования слова «закон» правоведами, определяющим его как нормативный акт высшей юридической силы, принимаемый парламентом как единственным органом законодательной власти в Украине.

В ст. 178 действующего Гражданского кодекса Украины сказано, что виды объектов гражданских прав, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, должны быть прямо указаны законом. В ст. 325 ГК закреплено, что граждане могут быть собственниками любого имущества, кроме того, которое в соответствии с законом не может им принадлежать.

Если бы в кодексе написали «в соответствии с законодательством» — то никаких споров бы не возникло. Но там написано именно «законом». Возможно, тогда, в далеком 2003 году (когда принимался ГК), законодатель действительно намеревался регулировать столь важные вопросы жизни общества на уровне законов как юридических актов, принимаемых коллегиально парламентом и имеющих наибольшую юридическую силу. Но потом почему-то парламент передумал регулировать эти отношения.

Мнимая монополия государства

Особенности оборота оружия в Украине «разбросаны» по различным нормативным актам, преимущественно подзаконным. Кое-какие упоминания об оружии есть, разумеется, и в законах.

Из закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных силах» мы можем узнать, что вооружение и боевая техника могут передаваться из Вооруженных сил только Кабинетом министров и исключительно «военным формированиям, чье существование предусмотрено законом»; а из закона «О хозяйственной деятельности в Вооруженных силах Украины» — о том, что оружие и боеприпасы нельзя передавать в аренду. В законах «О Вооруженных силах Украины» и «О Национальной полиции», Воинском уставе сказано, при каких условиях оружие может быть применено.

Причем во всех этих законах как бы по умолчанию подразумевается, что монополией на владение оружием, кроме прямо предусмотренных случаев, обладает государство, но на самом деле такого закона не существует.

Более того, в Украине предусмотрено лицензирование производства и продажи огнестрельного оружия невоенного назначения, а лицензирование разработки, изготовления, модернизации и продажи продукции военного назначения — не предусмотрено. Вернее, эта деятельность тоже подлежала лицензированию до июня 2015 года, то есть до момента вступления в силу нового закона «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности».

Нет законодательных ограничений и по производству продукции военного назначения исключительно государственными предприятиями (частные компании тоже оружие производят). Продажа военного оружия должна осуществляться в соответствии с законом «Об оборонном заказе», но у меня есть сомнения в действенности системы контроля за этой деятельностью при отсутствии лицензионных условий для производителей оружия.

Международные обязательства

Из международных договоров об обороте огнестрельного оружия Украина присоединилась лишь в 2013 году к Протоколу против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (дополняющему Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности). Но этот протокол регулирует прежде всего контроль за изготовлением огнестрельного оружия и его перемещением между государствами-участниками.

Украина не подписывала и не ратифицировала Европейскую Конвенцию о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами 1978 года. И, похоже, сделала это вполне осознанно.

Как регулируется оборот оружия

Львиная доля нормативных актов об обороте оружия в Украине — это подзаконные акты. Самый главный и детальный из них, предусматривающий порядок изготовления, приобретения, хранения и использования огнестрельного оружия, регулируется Инструкцией, утвержденной приказом МВД №622 от 21 августа 1998 года. За 20 лет существования приказ неоднократно редактировался, но какого-либо более полновесного (то есть имеющего большую юридическую силу) нормативного акта о контроле за оборотом оружия наше государство так и не удосужилось принять.

Самая странная ситуация сложилась с приобретением травматического оружия. Согласно данным из открытых источников, приобрести такое оружие могут лишь работники судов, правоохранительных органов и их родственники, народные депутаты и их помощники, члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы (да-да, есть и такие), военнослужащие, государственные служащие, которые имеют категории и ранги.

Кто определил, что именно эти категории граждан могут купить, а другие нет? Да все то же МВД и определило — приказом №379 от 2000 года с грифом «для служебного пользования». При этом само Министерство внутренних дел достаточно вольно трактует право своего главы на выдачу наградного оружия, и помимо короткоствольного (пистолетов различных марок) министр Арсен Аваков некоторым лицам умудрился выдать и «наградные» штурмовые винтовки, и пистолеты-пулеметы.

МВД выдает также разрешения на оружие различным охранным фирмам, коих в стране великое множество. Естественно, такие функции министерство не присвоило себе самостоятельно, а руководствуется положением «О разрешительной системе», утвержденным постановлением Кабмина №576 от 12 октября 1992 года, то есть очередным подзаконным актом.

Какой закон нужен стране

Правовое регулирование оборота оружия в Украине производит впечатление почти абсолютного хаоса, самоустранения Верховной Радой от своих законодательных функций и гиперболизации в «оружейных» вопросах функций и полномочий Министерства внутренних дел.

Генеральный прокурор на днях заявил в интервью СМИ, что он выступает за легализацию оружия(«кроме гранатометов и взрывчатки, разумеется»), потому что в Украине очень много нелегального оружия и все его изъять невозможно. Блестящая совершенно мысль, свидетельствующая, видимо, о том, что Юрий Луценко из кресла генерального прокурора готовится перепрыгнуть в более привычное седло политика-популиста. Давайте тогда и кражи легализуем, а заодно и коррупцию — все равно их много, и всех не пересажаешь.

Ни для кого не секрет, что значительная доля нелегального оружия в Украине — из зоны ООС. И это именно оружие военного назначения. Поэтому наша страна нуждается не в законе «О гражданском оружии и боеприпасах» (такой законопроект есть на рассмотрении парламента), а в законе об оружии и обороте оружия, который будет предусматривать правовой статус и особенности оборота оружия как военного, так и невоенного назначения и четко разграничивать одно от другого не только по назначению, но и по техническим характеристикам.

Что касается идей легализации огнестрельного оружия для населения, то для начала общество должно определиться, какое именно оружие оно хочет легализовать и действительно ли хочет. Мне, например, совершенно непонятно, зачем Владимиру Гройсману штурмовая винтовка, а Арсению Яценюку — раритетный пулемет «Максим», которыми их наградил Арсен Аваков. Нужно ли в гражданском обороте подобное оружие? Думаю, нет.

В среде сторонников легализации гражданского оружия для населения чаще всего говорят о необходимости легализации короткоствольного огнестрельного оружия (пистолетов и револьверов), но законопроект №1135-1 предусматривает легализацию и длинноствольного огнестрельного оружия, причем без оговорки, что такое (длинноствольное) оружие должно быть исключительно охотничьим.

Печальный зарубежный опыт массовых расстрелов людей из легально приобретенного оружия (как в США, Норвегии, так и РФ) свидетельствует о том, что как раз ружья и винтовки являются наиболее опасными в этом плане. В действующем на сегодня законодательстве нет ограничений по количеству единиц оружия, которые может купить один гражданин. Общество действительно не смущает, если граждане будут приобретать по несколько единиц (или десятков единиц) огнестрельного оружия? Беспокоит и снижение возраста, начиная с которого, согласно законопроекту №1135-1, гражданин может приобрести оружие.

Все эти вопросы важны, и на них нужно дать честные и продуманные ответы. Притом быстро. Потому что оборот оружия в Украине действительно давно нуждается в прозрачном регулировании на уровне закона.

РАКУРС