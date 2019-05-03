Такие нормы содержит проект порядка отключения от централизованного отопления и подачи горячей воды, размещенный на сайте Минрегиона. Свои инициативы чиновники объясняют положениями нового закона о ЖКУ, который вступил в силу 1 мая 2019 года. В частности, он предусматривает право владельца квартиры отказаться от указанных коммунальных услуг лишь в том случае, если к моменту запуска закона не менее половины собственников жилья и нежилых помещений уже отказались от них.

Но даже если такое условие соблюдается, жильцу, желающему перейти на автономное отопление и нагрев воды, придется пройти непростую процедуру.