Заявки на отключение будет собирать местные власти. Последние же должны будут разместить на официальном сайте полный перечень домов, в которых уже отключены от централизованных услуг половина и более квартир. В заявлении человеку нужно будет выписать причины отключения, а также указать альтернативы, которыми тот намерен заменить коммунальную услугу.

В ответ комиссия должна будет дать рекомендации, как именно можно технически реализовать отключение, а также посоветовать, где и в каком объеме собирать техусловия для подготовки проектной документации. Все затраты по разработке последней, лягут на плечи инициатора отключения. А саму процедуру должны провести в срок до 1 октября и при условии, что она не помешает дальнейшему снабжению других квартир общегородским отоплением и горячей водой.