БУДІВЕЛЬНА АФЕРА ПАРЦХАЛАДЗЕ

18 июля 2019 | 08:36 , Іван Куля

Відомий український політик та скандальний бізнесмен Лев Парцхаладзе через підконтрольні йому приватні підприємства завершує незаконне будівництво у історичному центрі Києва. Йдеться про 15-поверховий готель загальною площею більше 50 тисяч м.кв. за адресою Лютеранська, 14В, у центральній зоні міста, де висотність генпланом обмежено 27 метрами.

Для цього будівництва відповідний дозвіл у 2010 році отримано ПрАТ «ПРОМІНВЕСТГРУП-1», засновником якої є заступник міністра Лев Парцхаладзе, згідно з інформацією у поданій ним декларації, та якою він наразі володіє через ПрАТ «ПРОМІНВЕСТГРУП», що також фактично належить заступнику міністра, шляхом управління кіпрськими компаніями «БУДХАУС ГРУП ЛІМІТЕД» та «ХАВІНДО ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД». Раніше «ПРОМІНВЕСТГРУП» та «ПРОМІНВЕСТГРУП-1» були підпорядковані компанії «XXI століття», яка також належить Парцхаладзе.

Цікавим є той факт, що Лев Парцхаладзе, будучи на посаді заступника міністра з питань будівництва у Мінрегіоні, та проводячи незчисленні піар-компанії своїх «заслуг» в якості чиновника, в той же час, мабуть, вважає, що затверджені Мінрегіоном вимоги та державні будівельні норми сам Парцхаладзе має право ігнорувати.

Так, у 2018 році у ЗМІ та на офіційній Facebook сторінці Парцхаладзе з’явилась новина, що Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України внесено зміни в державні будівельні норми (ДБН) і введено обмеження щодо максимально допустимих відсотків забудови земельних ділянок під час розміщення нових житлових будинків, який залежить від їх поверховості.

В той же час сам Лев Парцхаладзе таких вимог при будівництві величезного готелю у середмісті Києва дотримуватись не має наміру. Хоча будівництво почалось і раніше, ніж вступили в дію нововведення, але дане будівництво не відповідало і попереднім вимогами ДБН та це є далеко не єдиною невідповідністю державним будівельним нормам, які затверджує Мінрегіон.

Почавши будівництво Парцхаладзе мав намір наприкінці 2014 року - першому кварталі 2015 року вже відкрити за цією адресою п`ятизірковий готель під назвою «Sofitel», проте будівництво затягнулось через незліченні порушення ДБН (14 порушень!!!!!), у зв’язку з чим є підстави вважати, що гігантська будівля, яка зводиться на крихітній земельній ділянці серед історичних будівель, несе потенційну небезпеку як для людей, так і для сусідніх будинків.

Така проблема була вирішена Львом Парцхаладзе зловживаючи своїм службовим становищем, коли він у 2016 році призначався на посаду заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а саме, необхідну йому посаду заступника міністра з питань будівництва.

У тому ж 2016 році, коли Парцхаладзе ще юридично не був призначений на посаду заступника міністра з питань будівництва, але вже ознайомлювався з роботою та починав фактично здійснювати повноваження, підконтрольне йому ПрАТ «ПРОМІНВЕСТГРУП-1» отримало лист від Мінрегіону, яким міністерство під впливом Льва Парцхаладзе погодило його будівництву 14 відхилень від державних будівельних норм при будівництві житлового комплексу з підземним паркінгом, вбудованими приміщеннями та вбудованим спортивним залом для гімназії «Консул» по вул. Лютеранській, 14В, у Печерському районі міста Києва.

Деякі із погоджених відхилень від державних будівельних норм є такими, що мають значний вплив на безпеку будівлі, а саме:

- погоджено влаштування житлових приміщень безпосередньо над паркінгом;

- в умовах ущільненої забудови центральної частини м. Києва не витримано протипожежної відстані від будівлі об’єкту;

- передбачено 6-поверховий паркінг;

- цей паркінг обладнано одним в’їздом/виїздом;

- перевищено норму кількості людей, які можуть постійно перебувати у будівлі (показник житлової площі).

Крім цього, Науково-технічна рада Мінрегіону, яка розглядає питання відхилення від ДБН при будівництві, є постійно діючим дорадчим органом міністерства та її рішення мають рекомендаційний характер.

Пунктами 3.6 та 3.7 Порядку погодження Мінрегіоном відхилень від ДБН, затвердженого наказом Мінрегіону від 04.07.2008 № 301 (із змінами у 2013 році), який діяв у 2016 році, визначено, що остаточне рішення щодо погодження обґрунтованих відхилень від діючих державних будівельних норм у проектній документації оформлюється листом Мінрегіонбуду за підписом Міністра або заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків. Проте ПрАТ «ПРОМІНВЕСТГРУП-1» було отримано від Мінрегіону лише супровідний лист до протоколу Науково-технічної ради, що несе рекомендаційний характер.

Тобто фактично погоджень від державних будівельних норм при будівництві готелю ПрАТ «ПРОМІНВЕСТГРУП-1» не отримало, а тому відхилення від 14 державних будівельних норм при будівництві готелю компанією ПрАТ «ПРОМІНВЕСТГРУП-1» вказують не тільки не фактичну небезпеку будівлі, а і на протиправність порушення державних стандартів будівництва та правову безпідставність використання ПрАТ «ПРОМІНВЕСТГРУП-1» рекомендацій дорадчого органу Мінрегіону, що не мають жодною юридичної сили, як рішення уповноваженого органу державної влади.

Зате на своїй фейсбук сторінці Парцхаладзе зазначає, що з 2018 року він обмежує видачу відхилень від будівельних норм Мінрегіоном задля безпеки людей. До такого обмеження заступника міністра з питань будівництва встиг отримати відхилення від Мінрегіону у своїх інтересах.

Парцхаладзе пише: «ДБН є обов’язковими до виконання і всі будівельні роботи мають їм відповідати. Інше питання - відхилення від будівельних норм. Ми хочемо відходити від цієї практики, адже це високий ризик корупції.»

Про високий ризик корупції йому, мабуть, відомо не з чуток, оскільки за його словами у «червоних списках» міститься близько 60-ти будівельних “табу”, на які гарантовано не можна буде отримати погодження відхилення від ДБН. А до таких будівельних табу Парцхаладзе у 2019 році відніс також й ті відхилення від ДБН, які його підприємству погоджував Мінрегіон у 2016 році.

Станом на теперішній час незаконне будівництво триває та невдовзі стане новою «прикрасою» центру столиці України.

Виходить, що маючи владу – дотримуватись вимог норм, закон і правил, хоча б тих, які встановлюєш сам, не є обов’язковим….

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