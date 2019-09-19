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Кличко обратился к Раде для роспуска Киевсовета
19 сентября 2019 | 11:33
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду Украины для роспуска Киевсовета VIII созыва. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госсударственной администрации (КГГА).
Кличко заявил об этом после того, как Киевсовет не собрал кворум для проведения очередной сессии.
"Депутаты должны нести ответственность перед людьми, которые их выбирали. А не руководствоваться политической конъюнктурой и личными интересами. Сегодня мы видим, что в зале нет кворума. То есть работать готовы таки не все. Поэтому я обращаюсь в парламент по роспуску Киевсовета VIII созыва и назначении досрочных выборов в Киеве. Идите теперь и рассказывайте киевлянам, как вы работали. И почему думаете, что вас выберут снова", - отметил Виталий Кличко.
Мэр Киева отметил, что сегодня необходимо принимать решения по социальным выплатам, зарплат транспортникам, надбавок педагогам.
"Также мы на пороге отопительного сезона и есть неотложные вопросы подготовки к нему. Надо работать и над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно. Но все делается для дестабилизации ситуации в столице. В результате же страдать киевлянам. И это меня волнует больше всего", - отметил Кличко.
РБК-Украина
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