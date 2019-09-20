ТЕМА

Экс-посол США призывает Зеленского не заигрывать с Коломойским

20 сентября 2019 | 09:59

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Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер предостерег Банковую от заигрываний с олигархом Игорем Коломойским. Мистер Пайфер считает, что если украинская власть пойдет на уступки скандальному бизнесмену, то это можеть вызвать серьезные осложнения в отношениях официального Киева и Запада. Об этом Стивен Пайфер написал в своем Twitter.


"В первые месяцы пребывания на своем посту Владимир Зеленский приобрел значительный политический капитал в Украине и в кругу друзей Киева на Западе, включая МВФ. Он должен вести себя осторожно с Коломойским (например, никакого "компромисса" с Приватбанком), чтобы не растерять большую часть этого капитала", - написал экс-посол.



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