Экс-посол США призывает Зеленского не заигрывать с Коломойским

20 сентября 2019 | 09:59

распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер предостерег Банковую от заигрываний с олигархом Игорем Коломойским. Мистер Пайфер считает, что если украинская власть пойдет на уступки скандальному бизнесмену, то это можеть вызвать серьезные осложнения в отношениях официального Киева и Запада. Об этом Стивен Пайфер написал в своем Twitter.

"В первые месяцы пребывания на своем посту Владимир Зеленский приобрел значительный политический капитал в Украине и в кругу друзей Киева на Западе, включая МВФ. Он должен вести себя осторожно с Коломойским (например, никакого "компромисса" с Приватбанком), чтобы не растерять большую часть этого капитала", - написал экс-посол.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :