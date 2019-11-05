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Американские военные закупят роботов-мулов
05 ноября 2019 | 08:27
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Армия США предложила военным использовать робота MUTT (Multi-Utility Tactical Transport). Он может перевозить до 450 тонн в течение 72 часов. Робот разработан в трех вариантах с колесами 4×4, 6×6 и 8×8, но при этом их можно заменить на гусеницы.
Армия США закупит сотни беспилотных транспортных средств многоцелевого использования (Multi-Utility Tactical Transport). Они могут перевозить до 450 тонн снаряжения и следовать за солдатами, освобождая их от необходимости перемещать оборудование на себе.
Масса устройства 1,4 тонны, длина — 2,9, а ширина — 1,5 метра, оно может плавать и оснащено генератором, мощностью 3 киловатта. Робот способен самостоятельно следовать за солдатами или им можно управлять с пульта.
Армия США решила вводить робота в эксплуатацию после исследования о том, что солдаты, имеющие при себе груз, который весит треть или больше общей массы тела, менее подвижны, это снижает их общую эффективность.
Как сообщает издание Defense News, армия США купит 624 единицы наземных систем MUTT за 162,4 миллиона долларов.
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