Зеленський хоче внести зміни до Кримінального кодексу щодо службових злочинів: подробиці

Як зазначено у пояснювальній записці, у 2014 році Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" було змінено редакцію пункту 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України, в якій розкривалося поняття "істотна шкода" для кваліфікації службових злочинів, передбачених статтями 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України.

"У результаті таких змін дії службових осіб, які зловживають владою чи службовим становищем, можливо кваліфікувати як злочини лише за умови доведення, що такі дії призвели до виключно матеріальних збитків – шкоди, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян", - йдеться у документі.

У пояснювальній записці також наголошується, що законодавцем було проігноровано, що у службових злочинах істотна шкода не завжди може бути обрахована грошима. Адже йдеться про порушення охоронюваних Конституцією та іншими законами України прав та свобод людини і громадянина (право на свободу й особисту недоторканність та недоторканність житла, виборчі, трудові, житлові права тощо), підрив авторитету та престижу органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, порушення громадської безпеки та громадського порядку, створення умов, що ускладнюють виконання підприємством, установою, організацією своїх функцій, приховування злочинів.

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"Внаслідок зміни у 2014 році редакції пункту 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України фактично було декриміналізовано низку корупційних злочинів, а особи, що їх вчинили, залишилися безкарними", - зазначено у документі.

Тож, як зазначено у пояснювальній записці, з метою приведення кримінального законодавства України до європейських стандартів з питань боротьби з корупцією, створення належних умов протидії їй через превентивні механізми кримінально-правової норми пропонується змінити редакцію пункту 3 примітки до статті 364 КК України, закріпивши правило, згідно з яким визначення істотної шкоди у грошовому еквіваленті у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 КК України є допустимим лише тоді, якщо така шкода має матеріальний характер.

"Якщо ж така шкода призведе до наслідків нематеріального характеру, то її істотність визначатиметься з урахуванням конкретних обставин справи, як це було передбачено до викладення у 2014 році пункту 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України у новій редакції", - зазначено у документі.

Ціль законопроекту - удосконалення положень Кримінального кодексу України в частині кваліфікації окремих службових злочинів, що сприятиме забезпеченню єдності судової практики при розгляді відповідних справ та приведенню положень чинного законодавства України у відповідність із міжнародними стандартами у сфері боротьби з корупцією.

"Законопроектом пропонується викласти пункт 3 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України у новій редакції, встановивши, що істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Кримінального кодексу України, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян", - зазначено у пояснювальній записці.