ТЕМА

В Николаеве расстреляли трамвай с пассажирами

16 января 2020 | 09:06

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Вечером 13 января в Николаеве трамвай с пассажирами был обстрелян неизвестными. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба КП "Николаевэлектротранс" в Facebook.


Как сообщается, неизвестные начали стрелять по двум вагонам трамвая №1, который направлялся по улице Кузнецкая в сторону Широкой балки.



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