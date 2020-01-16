В Николаеве расстреляли трамвай с пассажирами

Как сообщается, неизвестные начали стрелять по двум вагонам трамвая №1, который направлялся по улице Кузнецкая в сторону Широкой балки.

Как сообщается, неизвестные начали стрелять по двум вагонам трамвая №1, который направлялся по улице Кузнецкая в сторону Широкой балки.

Вечером 13 января в Николаеве трамвай с пассажирами был обстрелян неизвестными. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба КП "Николаевэлектротранс" в Facebook.