Зеленский назвал дату индексации пенсий

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинскому народу, передает "

"С 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную 1000 гривен, тем, кто имеет пенсию менее 5000 гривен. С 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий", - сказал он.

Как сообщала "ДС", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль обещал провести индексацию пенсий в 2020 году.

Индексация пенсий для 10 млн пенсионеров должна была начаться 1 марта, но ее отложили на сентябрь. В бюджете просто нет 22 млрд грн на это.

Пенсионеры, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн, получат единовременную выплату от государства в размере 1 тыс. грн.

"Деловая столица"