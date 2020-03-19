ТЕМА

Зеленский назвал дату индексации пенсий

19 марта 2020 | 08:44

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Индексация пенсий будет проведена с 1 мая 2020 года, а отдельным категориям пенсионеров с 1 апреля будет дополнительно выплачена 1 тыс. грн


Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинскому народу, передает "ДС".

"С 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную 1000 гривен, тем, кто имеет пенсию менее 5000 гривен. С 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий", - сказал он.

Как сообщала "ДС", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль обещал провести индексацию пенсий в 2020 году.

Индексация пенсий для 10 млн пенсионеров должна была начаться 1 марта, но ее отложили на сентябрь. В бюджете просто нет 22 млрд грн на это.

Пенсионеры, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн, получат единовременную выплату от государства в размере 1 тыс. грн.

"Деловая столица"



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