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Религиозные организации в Украине готовы проводить богослужения онлайн
19 марта 2020 | 09:13
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Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили обратился к представителям религиозных организаций по проблеме распространения и противодействия коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал МВД.
"Угроза, с которой сегодня столкнулись люди, проживающие на территории Украины, достаточно серьезная, но имеет низкий уровень распространения. На этом этапе, соблюдая правила и относясь ответственно к своим обязанностям можно остановить распространение вируса. На нас лежит большая ответственность за жизнь и здоровья людей, поэтому мы должны действовать решительно и с пониманием", говорится в сообщении.
Представители религиозных организаций и церквей заверили, что богослужение может проходить онлайн, с помощью различных технических устройств или дома каждым верующим лицом, а также обязательно без нарушений законодательства, поскольку такие меры обусловлены нынешними событиями и противостоянием распространению коронавируса.
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