Мировой банк признал Украину самой бедной страной Европы

27 июля 2020 | 11:03

По результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы. Такие обновленные данные Всемирного банка сообщил руководитель частного инвестиционного фонда в США Владимир Компаниец в Facebook.

По его словам, Украина показала худший результат уже по всем 3 показателям.

Среди них критерий ВВП на душу населения: Украина — $3 659,03, Молдова — $4 498,52.

ВВП на душу населения с учетом ППС (паритета покупательной способности): Украина — $13 341,2, Молдова — $13 574,1.

ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года: Украина — $12 810, Молдова — $13 034.