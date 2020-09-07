Скорость космического интернета Маска мало отличается от земной

07 сентября 2020 | 11:55

Во время запуска 3 сентября компания SpaceX раскрыла детали о том, как работает интернет Starlink. По мнению инженера скорость передачи данных позволит «играть в самые быстрые онлайн-игры» и «стримить сразу несколько HD-фильмов и при этом канал все еще останется».

Внутренние тесты компании показали, что Starlink обеспечивает «супернизкие показатели задержки и скорости загрузки выше 100 Мбит/с». Об этом во время трансляции запуска спутников сообщила Кейт Тайс, старший инженер по сертификации компании, пишет AIN.ua со ссылкой на NewScientist.

На данный момент SpaceX запустила 715 спутников, а в планах— вывести на орбиту около 12 000 спутников, а затем расширить флот до 42 000. Цель этого флота — обеспечить интернет-покрытие по всему миру.

После бета-тестирования на территории Северной Америки пользователи на Reddit уже делились первыми цифрами об интернете Starlink. Тогда тесты показывали скорости до 60,24 Мбит/с. Но в августе спутников Starlink в небе было около 600.

Конкретная стоимость услуг еще не известна, но по оценкам отраслевых экспертов, для США и Канады она должна составить порядка 100 долларов в месяц, пишет Naked Science. При том, что многие пользователи портала Reddit, на котором выложили данные тестов, платят около 150 долларов в месяц за тариф со скоростью приема данных 10 Мбит/с.

Пётр и Мазепа