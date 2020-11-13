|
В Сумах задержали смотрящего. Ему светит срок
13 ноября 2020 | 08:51
распечатать комментарии [0] добавить в
Во время масштабной спецоперации в Сумах Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который был объявлен во всеукраинский розыск за совершение тяжких преступлений. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Фейсбук.
Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника, которого в криминальных кругах считают смотрящим по Харьковской области. СБУ задержала его по месту временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.
По данным следствия, мужчина причастен к совершению нескольких преступлений, в том числе незаконного обращения с оружием, сопротивлению и угрозам правоохранителям. За них его могут лишить свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
также читайте
[13.11.2020]
[12.11.2020]
|
по теме
НА БОРЩАГОВКЕ ПЕРЕСТРЕЛКА: ПАТРУЛЬНЫЙ ПОЛУЧИЛ ТРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯ
13. 11. 2020 | 13:32
13 НОЯБРЯ, ОКОЛО 04:00 НА УЛИЦЕ ГЕРОЕВ КОСМОСА ПРОИЗОШЛА ПЕРЕСТРЕЛКА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО РАНИЛИ ОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО.
Украинские аэропорты потеряли две трети пассажиропотока
13. 11. 2020 | 09:23
Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 63,1% и составили 7 656,6 тыс человек, в т.ч. в международном сообщении — на 63,9% и составили 6 769 тысяч человек. Об этом сообщает Госавиаслужба Украины.
Мустафа Наем пошел на повышение
13. 11. 2020 | 09:15
Бывший нардеп и журналист Мустафа Найем изменил направление деятельности в государственном концерне “Укрборонпром”. Получил должность директора по активам, которая предполагает больше полномочий.
Суд осудил главбуха полиции Киевской области
13. 11. 2020 | 09:14
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»