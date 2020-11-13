В Сумах задержали смотрящего. Ему светит срок

13 ноября 2020 | 08:51

Во время масштабной спецоперации в Сумах Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который был объявлен во всеукраинский розыск за совершение тяжких преступлений. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника, которого в криминальных кругах считают смотрящим по Харьковской области. СБУ задержала его по месту временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.

По данным следствия, мужчина причастен к совершению нескольких преступлений, в том числе незаконного обращения с оружием, сопротивлению и угрозам правоохранителям. За них его могут лишить свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.