Начальник харьковской полиции сменил китель на куртку за 100 тысяч гривен

24 ноября 2020 | 08:55

20 ноября начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко приехал комментировать взрывы гранат в Харькове. Тогда, как сообщалось, «горе-мститель» во время выяснения отношений с бывшей женой подорвал три гранаты и ему ампутировали кисть руки. При этом начальник был одет вызывающе дорого.

Руководитель полиции области приехал не в полицейской форме, а в брендовой одежде стоимостью более 150 000 гривен, пишет Police Control Ukraine.

На видео можно увидеть руководителя полиции Харьковщины одетого в черный пуховик бренда «Enrico Mandelli» из коллекции «осень-зима 2020-2021». Пуховик сделан из кожи оленя и имеет воротник из меха нутрии. На сайте магазина «Symbol» он, например, стоит 154 684 грн (сейчас на него действует скидка 39% - 92 811 грн).



Также на видео можно увидеть, что Валерий Сокуренко надел шапку «Moncler» из коллекции «осень-зима 2020-2021». На сайте магазина «Symbol» она стоит 7280 грн. Шапка сделана из шерсти.



Итак, если даже учитывать скидку на пуховик, брендовая одежда руководителя полиции области выходит стоимостью около 100 000 гривен, отмечает издание.



Если же указанная одежда была приобретен не со скидками, то в соответствии с требованиями об уведомлениях в изменениях в имущественном состоянии, согласно части второй статьи 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», Сокуренко должен был задекларировать получение дохода, приобретение имущества или осуществления расхода на сумму, которая превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (по состоянию на 01.01.2020 прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2102,00 грн. х 50 = 105100 грн.). Указанный субъект в десятидневный срок с момента получения дохода, приобретения имущества или осуществления расхода обязан сообщить об этом Национальному агентству.