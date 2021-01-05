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Суд снял арест с Дома профсоюзов на Майдане и другого имущества ФПУ

05 января 2021 | 14:55

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Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, который арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании Федерации профсоюзов Украины, в частности, Дом профсоюзов, а также Октябрьский дворец, санаторий в Конча - Заспе и имущество на Трухановом острове в рамках дела об их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.


 

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляции главы ФПУ и представителя "БЦ Майдан Плаза" и отменил решение Печерского суда об аресте объектов: Дом профсоюзов на Майдане Незалежности; Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец); ресторанный комплекс на Трухановом острове; здание на Контрактовой площади, 10; учебно-спортивная база "Святошин"; санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе; санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике; другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.

Все имущество было арестовано 3 ноября.

Киевский апелляционный суд своим решением от 23 декабря 2020 года отказал в удовлетворении ходатайства Офиса генпрокурора о наложении ареста на это имущество.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал Дом профсоюзов, Октябрьский дворец, санаторий "Октябрь" в Конча-Заспе и имущество ФПУ на Трухановом острове.

Прокуратура и Нацполиция подозревают должностных лиц профсоюза в присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Федерации профсоюзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности присвоили ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах.

Тем временем, СМИ сообщили, что рейдерский захват Дома профсоюзов стартовал.



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