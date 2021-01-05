|
Суд снял арест с Дома профсоюзов на Майдане и другого имущества ФПУ
05 января 2021 | 14:55
распечатать комментарии [0] добавить в
Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, который арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании Федерации профсоюзов Украины, в частности, Дом профсоюзов, а также Октябрьский дворец, санаторий в Конча - Заспе и имущество на Трухановом острове в рамках дела об их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляции главы ФПУ и представителя "БЦ Майдан Плаза" и отменил решение Печерского суда об аресте объектов: Дом профсоюзов на Майдане Незалежности; Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец); ресторанный комплекс на Трухановом острове; здание на Контрактовой площади, 10; учебно-спортивная база "Святошин"; санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе; санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике; другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.
Все имущество было арестовано 3 ноября.
Киевский апелляционный суд своим решением от 23 декабря 2020 года отказал в удовлетворении ходатайства Офиса генпрокурора о наложении ареста на это имущество.
Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал Дом профсоюзов, Октябрьский дворец, санаторий "Октябрь" в Конча-Заспе и имущество ФПУ на Трухановом острове.
Прокуратура и Нацполиция подозревают должностных лиц профсоюза в присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Федерации профсоюзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности присвоили ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах.
Тем временем, СМИ сообщили, что рейдерский захват Дома профсоюзов стартовал.
также читайте
[04.01.2021]
[04.01.2021]
[02.01.2021]
[02.01.2021]
|
по теме
Несколько сотен человек встретили Новый год в киевском метро
05. 01. 2021 | 15:17
Более 700 человек встретили Новый год в киевском метрополитене.
На Банковой задумались о переносе локдауна
05. 01. 2021 | 15:14
Власти рассматривают возможность переноса, сокращения или смягчения локдауна, который должен начаться уже на этой неделе.
ФСБ уличили в отравлении еще трех оппозиционеров
05. 01. 2021 | 14:37
Журналист Христо Грозев (Bellingcat) выложил базу данных перемещений сотрудников ФСБ, которых считают причастными к отравлению Навального — без аналитики и выводов.
Биткоин рухнул
04. 01. 2021 | 15:19
В понедельник, 4 января, биткоин после рекордного подорожания резко обвалился до $29 тысяч.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»