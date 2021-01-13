Поездки в ЕС станут платными

13 января 2021 | 11:44

Министерство иностранных дел (МИД) вместе с Европейским Союзом проведет разъяснительную компанию для украинцев накануне введения обязательного получения платного разрешения на въезд в ЕС без визы в 2022 году. Об этом говорится в ответе на запрос Українських Новин.

"МИД прорабатывает вопрос проведения с ЕС совместной разъяснительной кампании для граждан Украины относительно функционирования Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) накануне ее запуска" , – сказано в нем.

Ранее запуск системы был перенесен по техническим причинам с января 2021 на 2022 год.

"На данный момент информация о конкретной дате, с которой нужно будет подавать онлайн-заявку для получения предварительного разрешения на поездку в государства-члены ЕС, европейскими партнерами не обнародовалась", – отметил МИД.

Хотя точная дата запуска системы в 2022 году пока не известна, правила ее функционирования оглашены.

"За каждое обращение заявитель должен будет заплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц младше 18 и старше 70 лет - бесплатно); авторизация на поездку будет действительна в течение 3 лет с даты выдачи и может использоваться для многократных пересечений границы с государствами-членами ЕС в течение 90 дней; подавать онлайн-заявку рекомендуется за 96 часов до пересечения границы", - напоминает министерство.

При этом внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что ETIAS не является аналогом визовой системы и в случае отказа во въезде через систему можно будет подать апелляцию на ее решение.

Ранее представительство при ЕС обращало внимание, что система ETIAS будет введена не только для Украины, но для всех стран, чьи граждане пользуются безвизовым режимом.

Предполагается, что предварительная авторизация позволит превентивно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу или угрозу безопасности, и повысит защищенность границ Евросоюза.