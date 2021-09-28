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Министр вернул Лещенко в набсовет "Укрзализныци"
28 сентября 2021 | 08:48
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Лещенко оставался безработным всего один день.
Бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко снова стал членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця".
С момента его увольнения с этой должности прошел всего один день, пишет Obozrevatel.
Указано, что возвращение Лещенко в УЗ произошло по инициативе министра инфраструктуры Александра Кубракова.
"Никто никого ни к чему не вынуждает. Кандидатуры членов набсоветов представителей государства согласовываются министрами. В данном случае кандидатуры тоже были утверждены министром инфраструктуры", — пояснил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 24 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль.
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