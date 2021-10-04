Фильм про оффшоры Зе отказались показать в Киеве

04 октября 2021 | 11:18

“Представь себе: в один день народ выбирает тебя президентом. Большинство в парламенте — твоё. Твой друг детства — глава безопасности Украины. Генпрокурор — 100% твой человек. Ты можешь изменить страну и правила, по которым играли до тебя. Что же ты сделаешь?” Так начинается фильм-расследование финансовых схем президента Украины Владимира Зеленского, который опубликован сегодня в YouTube. Сам фильм можно посмотреть на нашем сайте в окне справа.

Фильм стал частью проекта Pandora Papers, в рамках которого более 600 журналистов со всего мира целый год исследовали 11,9 млн оффшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки документов из 14 юридических фирм.

Как пишет участвующая в проекте британская Guardian, во время предвыборной кампании Зеленский пообещал очистить правящую систему Украины, в которой доминируют олигархи. И выступал против политиков вроде Петра Порошенко, которые скрывали свои активы в офшорах. Во многом благодаря этим обещаниям Зеленский получил 73% голосов “и сейчас сидит в огромном офисе в Киеве, украшенном позолоченными лепными потолками… Однако, “досье Пандоры” Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и переданные Guardian в рамках глобального расследования, показывают, что Зеленский очень похож на своих предшественников”.

Согласно Pandora Papers, у него была — или есть — ранее нераскрытая доля в офшорной компании, которую он, похоже, тайно передал другу за несколько недель до победы на президентских выборах.

Зеленский не прокомментировал эту информацию, несмотря на многочисленные попытки Guardian и ее медиа-партнеров связаться с ним. Его официальный представитель Сергей Никифоров написал: “Ответа не будет”.

Из файлов видно, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, совладельцами которых были его давние друзья и партнеры по телевизионному бизнесу. Среди них Сергей Шефир, который продюсировал шоу Зеленского, и старший брат Шефира Борис, писавший сценарии. Еще один член команды — друг детства Иван Баканов. Баканов был генеральным директором продюсерской студии “Квартал 95”. Четвертый участник этой сплоченной группы — Андрей Яковлев — кинорежиссер и продюсер “Квартала 95”.

Став президентом, Зеленский привел этих близких союзников во власть. Баканов возглавил СБУ, Сергей Шефир стал первым помощником президента.

Зеленский сказал, что эти назначения были связаны с личным доверием, а не с финансовым кумовством.

“Со мной работают несколько человек, которые были моими друзьями в течение долгого времени… Они не имеют никакого отношения к бизнесу или бюджету”, — сказал он Guardian в 2020 году.

Перед тем как стать президентом, Зеленский задекларировал часть своих личных активов. Они включали автомобили, имущество и три офшорные компании, находящиеся в совместном владении. Первый, Film Heritage, которым он владел вместе со своей женой Еленой, зарегистрирован в Белизе.

Но досье показывает и другие офшорные активы, которые Зеленский, похоже, не раскрыл. Film Heritage имела 25% акций кипрской холдинговой компании Davegra. Davegra, в свою очередь, владеет Maltex Multicapital Corp, ранее неизвестной компанией, зарегистрированной в налоговой гавани Британских Виргинских островов (БВО). Зеленский, братья Шефиры и Яковлев владели по 25% акций Maltex.

Согласно документам, 13 марта 2019 года, за две недели до первого тура голосования на выборах в Украине, Зеленский передал четверть пакета акций Maltex Сергею Шефиру. Неясно, платил ли Шефир Зеленскому. Баканов засвидетельствовал эту тайную передачу и подписал офшорные бумаги.

Примерно через шесть недель, после убедительной победы Зеленского, юрист группы “Квартал 95” подписал еще один документ. В нем оговаривалось, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды кинокомпании Зеленского, даже если она больше не будет владеть долей в компании. Согласно профилю клиента Maltex, его основной доход поступает от деятельности в Украине, России и Беларуси.

В “досье Пандоры” не указано, выплачивались ли когда-либо дивиденды, и их размер. Оно также не раскрывает, сколько платежей могло быть произведено. Жена Зеленского, теперь является заявленным бенефициарным владельцем Film Heritage, что означает, что любые платежи с 2019 года поступали бы ей.

В ключевом документе от 24 апреля 2019 года говорится, что Maltex владеет акциями компаний, производящих и распространяющих телевизионные фильмы. Одной из причин создания Maltex было “эффективное с точки зрения налогообложения накопление прибыли от бизнеса”; другой, как утверждается, была “правовая защита”. Борис Шейфир сказал, что Баканов в основном создавал офшорные финансовые схемы для защиты компании от властей и бандитов.

“Честно говоря, я не готов ответить вам. Возможно, я владелец [Maltex]”, — сказал Шефир в интервью OCCRP, одному из медиа-партнеров “досье Пандоры”. Он заверил, что пытается избавиться от своих офшорных интересов, но добавил, что это медленный и трудный процесс.

Сергей Шефир, Баканов и Яковлев от комментариев отказались, как и их адвокат.

Разоблачение с Maltex смущает Зеленского, который дал обещание расправиться с теми, кто прячет богатство за границей.

В недавнем обзоре для Атлантического совета Зеленский сказал, что его конечная цель на посту президента — разрушить “традиционный олигархический порядок” и заменить его “более справедливой системой”. Однако критики заявляют, что Зеленскому не удалось реформировать государство и он пошел теми же темными путями, что и его предшественники. Аудиторы ЕС предупредили в прошлом месяце, что “крупная коррупция и захват государства” по-прежнему широко распространены в Украине.

С тех пор, как Зеленский начал заниматься политикой, его преследовали заявления о том, что он находится под влиянием миллиардера Игоря Коломойского, чей телеканал транслировал шоу “Квартала”. В ходе кампании оппоненты Зеленского утверждали, что 41 млн долларов от структур Коломойского в период с 2012 по 2016 год попали в офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в том числе Film Heritage.

Pandora Papers показывает, что часть сети “Квартал 95” управлялась с помощью Fidelity Corporate Services, офшорной консалтинговой компании и одной из 14 фирм, чьи документы утекли и легли в основу досье. Из файлов видно, что Зеленский и его деловые партнеры использовали компании, базирующиеся на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре.

Активы, которыми владеют эти офшорные компании, очень разнообразны. В их число входит недвижимость в Лондоне. Шефир владеет двумя элитными объектами недвижимости: квартирой с тремя спальнями в эдвардианском особняке в Риджентс-парке, купленной в 2016 году за 1,575 миллиона фунтов стерлингов, и еще одной квартирой с тремя спальнями на соседней Бейкер-стрит, напротив музея Шерлока Холмса, купленной за £2,2 миллиона, согласно данным земельной книги.

Между тем, компания Candlewood Investments Яковлева на Британских Виргинских островах владеет роскошной квартирой в викторианском особняке на Артиллери-Роу, в Вестминстере.

Неясно, сдаются ли эти три квартиры в аренду или изредка используются. Ими управляет российская компания, позиционирующая себя как “индивидуальный сервис для статусных клиентов”.

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