Масові псевдозамінування блокували роботу шкіл

У СБУ заявили ВВС News Україна, що після перевірок ці повідомлення не підтверджуються, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві.

Яке покарання?

Правоохоронці пояснюють, що мають реагувати на всі без винятку такі повідомлення, а на час перевірки тимчасово блокувати "об'єкти мінування".

"Всі повідомлення про такі мінування фіксуються та ретельно перевіряються", - розповіли раніше ВВС News Україна у кіберполіції.

Як можна відсіяти вал таких повідомлень, правоохоронці поки що не знають.

"Ми не можемо ігнорувати повідомлення про мінування. Неважливо з якої території цей дзвінок надходить, це безпека і життя людей і ми все повинні перевіряти", - розповіла раніше ВВС News Україна Оксана Блищик, керівник управління комунікації нацполіції.

За її словами, бувають випадки, коли з однією тією самою погрозою надходять десятки листів з різних адрес, і хоча правоохоронці підозрюють, що це фейк, все одно мають перевіряти об'єкти.

З 2012 року в Україні вже діє посилена відповідальність за неправдиві повідомлення про мінування. Стаття 259 кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. При повторному злочині - від чотирьох до восьми років.

Проте навіть загроза таких термінів мінерів не зупиняє.

Раніше правоохоронці звітували, що кіберполіція встановлювала місця перебування авторів багатьох таких повідомлень.