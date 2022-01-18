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Масові псевдозамінування блокували роботу шкіл
18 января 2022 | 12:51
У Києві "замінували" майже 40 шкіл, в містах України через схожі масові повідомлення діти вже ідуть на дистанційне навчання, а СБУ натякає на російський слід.
Поліція Києва заявила про повідомлення щодо масового замінування шкіл столиці - одночасно майже 40 об'єктів.
Як розповіла в коментарі ВВС News Україна речниця поліція міста Юлія Гірдвіліс, невідомий повідомив адреси навчальних закладів на лінію СБУ, тож поліція перевіряє всі ці об'єкти.
Навчання там припинили, вибухотехніки та інші служби проводять ретельну перевірку.
Поліція обіцяє повідомити про деталі перевірок та подробиці ситуації за кілька годин. Зазвичай такі повідомлення виявляються фальшивими.
18 січня про "замінування" також заявили в окружному адміністративному суді Києва.
Останніми тижнями в Україні знову піднялась хвиля фальшивих повідомлень про мінування різноманітних об'єктів - станцій метро, торговельних центрів, державних установ.
Також почастішали випадки повідомлень про мінування шкіл, чого так масово раніше не було.
Діти на дистанційку
Деякі міста вже кілька тижнів потерпають від масового псевдомінування шкіл, там навіть через це переводять дітей навчатись дистанційно.
Зокрема, повідомлення про це були в Миколаєві та Черкасах.
Як розповіла влада Черкас, там школам рекомендували навчатись дистанційно через щоденні повідомлення про мінування. І це триває з 12 січня.
"Департамент освіти рекомендує всім школам міста, починаючи з сьогоднішнього дня, проводити навчання у дистанційному форматі", - заявила влада міста 17 січня.
Така ситуація унеможливлює системний та якісний освітній процес, кажуть освітяни.
18 січня влада Миколаєва повідомила, що вчетверте за останні дні у місті "мінують" школи, а тому частина з них перейшли на "дистанційку".
У СБУ заявили ВВС News Україна, що після перевірок ці повідомлення не підтверджуються, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві.
Яке покарання?
Правоохоронці пояснюють, що мають реагувати на всі без винятку такі повідомлення, а на час перевірки тимчасово блокувати "об'єкти мінування".
"Всі повідомлення про такі мінування фіксуються та ретельно перевіряються", - розповіли раніше ВВС News Україна у кіберполіції.
Як можна відсіяти вал таких повідомлень, правоохоронці поки що не знають.
"Ми не можемо ігнорувати повідомлення про мінування. Неважливо з якої території цей дзвінок надходить, це безпека і життя людей і ми все повинні перевіряти", - розповіла раніше ВВС News Україна Оксана Блищик, керівник управління комунікації нацполіції.
За її словами, бувають випадки, коли з однією тією самою погрозою надходять десятки листів з різних адрес, і хоча правоохоронці підозрюють, що це фейк, все одно мають перевіряти об'єкти.
З 2012 року в Україні вже діє посилена відповідальність за неправдиві повідомлення про мінування. Стаття 259 кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. При повторному злочині - від чотирьох до восьми років.
Проте навіть загроза таких термінів мінерів не зупиняє.
Раніше правоохоронці звітували, що кіберполіція встановлювала місця перебування авторів багатьох таких повідомлень.
І вони часто надходили від російських провайдерів, "мінери" часто перебувають за кордоном чи не на підконтрольних уряду територіях.
ВВС
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