Макрон: Франция обойдется без российского газа

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Народний депутат України Петро Порошенко в сесійній залі Верховної Ради України в Києві у вівторок, 6 лютого 2007 р. 3 лютого 2007 р. Петру Порошенку було відмовлено в перетині кордону Російської Федерації. Інцидент відбувся в аеропорту Пулково (Санкт-Петербург), де Порошенку, прибулому чартерним рейсом з приватним візитом, повідомили, що він оголошений персоною нон-грата, у зв'язку з чим в'їзд в РФ йому заборонений. Згідно з наявної інформації, інцидент з народним депутатом України можна вважати відповідною реакцією російської сторони на зарахування в списки персон нон-грата депутатів Держдуми Володимира Жириновського і Костянтина Затуліна. 22 грудня 2006 р. в ході візиту президента РФ Володимира Путіна до України глава держави особисто звертався до Віктора Ющенка з проханням посприяти у виключенні із списку персон нон грата цих політиків, але одержав відмову. Списки персон нон-грата існують в будь-якій державі. До осіб, чий в'їзд небажаний, відносяться три категорії громадян: помічені в антидержавній діяльності, що вчинили на території приймаючої держави злочин, доведений судом, або якщо іноземний громадянин перебуває в міжнародному розшуку. Фото Євгенія Орловського