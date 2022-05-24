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Під час розбору завалів багатоповерхівки в Маріуполі знайшли близько 200 тіл

24 мая 2022 | 11:59

Процес перепоховання фактично зупинено.


Про це повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко. 

"При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли біля 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі", - написав він у Telegram-каналі.

"Для «офіційного» безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в «морг» видавши що тіло загиблого тільки знайдено або погодитись на запис відео, де заявник скаже що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля «Метро» на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Місто перетворилось на суцільне кладовище", - пояснив він.



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