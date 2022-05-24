|
Під час розбору завалів багатоповерхівки в Маріуполі знайшли близько 200 тіл
24 мая 2022 | 11:59
Процес перепоховання фактично зупинено.
Про це повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко.
"При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли біля 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі", - написав він у Telegram-каналі.
"Для «офіційного» безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в «морг» видавши що тіло загиблого тільки знайдено або погодитись на запис відео, де заявник скаже що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля «Метро» на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Місто перетворилось на суцільне кладовище", - пояснив він.
также читайте
[24.05.2022]
[23.05.2022]
|
по теме
Владимир Зеленский рассказал о плане на случай его гибели
24. 05. 2022 | 23:08
Президент Украины рассказал о плане, который разработали на случай его гибели.
Русские и китайские бомбардировщики летали рядом с Японией во время визита Байдена
24. 05. 2022 | 16:11
Министр обороны Японии сообщил, что во вторник китайские и российские истребители совершили совместные полеты над Японским и Восточно-Китайским морями в ходе встречи лидеров четырехстороннего блока в Токио.
У Києві СБУ викрила агітатора й інформатора рашистів
24. 05. 2022 | 12:20
Служба безпеки України у Києві викрила протиправну діяльність проросійського пропагандиста, який створив мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів. Загальна аудиторія їх складала понад 150 тисяч користувачів.
Британія розглядає можливість морського конвою для експорту українського зерна
24. 05. 2022 | 12:14
Також планується розгорнути в Україні ракети великої дальності "для стримування будь-яких спроб Росії саботувати коридор".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»