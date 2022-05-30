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З третьої спроби Порошенко виїхав за кордон
30 мая 2022 | 11:45
Нардеп, п'ятий президент Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на інформацію співрозмовика у правоохоронних органах.
Видання стверджує, що Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни.
Раніше п'ятий президент України у Facebook звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського.
За словами Порошенка, він нібито їде на Конгрес та Саміт Європейської народної партії та навіть має офіційне запрошення. Попередні дві спроби виїзду за кордон Порошенко назвав "незаконно зірваними" й висловив надію, що цього разу він зуміє покинути Україну.
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