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Украинские домохозяйства потеряют четверть бюджета, бедность в 2023г может вырасти до 58%
10 июня 2022 | 13:54
Украинские домохозяйства потеряют четверть бюджета из-за повышения стоимости жизни, полагает региональный директор Всемирного банка (ВБ) по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.
"По нашим собственным оценкам, потери домохозяйств от шока доходов и повышения стоимости жизни составят около 25% бюджета домашних хозяйств. Бедность, при самом плохом сценарии, может достичь 58% в 2023 году", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Это подтолкнет еще миллионы людей (в Украине – ИФ-У) к получению социальной помощи, добавил Банерджи.
Несмотря на значительную финансовую нагрузку государственного бюджета, Украине следует избегать резких сокращений социальных расходов, поскольку это будет иметь катастрофические последствия для получателей помощи в рамках этих программ социальной защиты, полагают в ВБ.
"Именно поэтому Банк поддерживал и будет поддерживать программу Гарантированного минимального дохода, в том числе с помощью новой выплаты в размере $50 млн", - сказал региональный директор ВБ.
Он также напомнил, что ВБ готовится предоставить Украине заем почти в $100 млн в рамках перераспределения средств займа для поддержки программы помощи переселенцев на период введения военного положения.
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