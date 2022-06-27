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ДАБІ: небезпечніше за ракети рашистів
27 июня 2022 | 10:00 , Іван Стєпанов, ТЕМА
Спроби окупантів захопити та зруйнувати Київ провалилася. Але у киян залишився інший небезпечний ворог, який встиг завдати місту шкоди, співставимої з ракетними обстрілами орків. Хаотична забудова столиці руйнує архітектуру міста й загрожує життю киян. Головний винуватець - ДАБІ (Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва). Саме його дозволи вмикають зелене світло для руйнівної забудови. Мешканці будинку на вулиці Круглоуніверситетській, 14, якому загрожує руйнування через неоковирні будівельні плани ТОВ «Кармен-Інвест», подали до суду… на ДАБІ, а «Кармен-Інвест» виступив третьою стороною процесу. Якщо кияни відстоять своє право безпечно жити, рішення Печерського суду стане прикладом боротьби з осліплим «контролером» ДАБІ.
2004 року ТОВ «Кармен-Інвест» отримав в оренду на 25 років клаптик ласої землі на Печерську за адресою вул. Крутий узвіз, 3-5\В. Орендар зобов`язувався реконструювати древню халупу й оздобити прилеглий до неї сквер й спортмайданчик. Це архітектурне неподобство розташоване у дворі будинку по вулиці Круглоуніверситетській, 14, поруч зі сміттєвими баками.
Протягом десятирічь «Кармен-Інвест» не звертав уваги на цей об‘єкт, аж не сіло-не впало кілька років тому згадав про халупку й захотів звести на її місці багатоповерхівку з багаторівневим підземним паркінгом. Отака от «реконструкція з оздобленням скверу та майданчику»! Компанію не стримав той факт, що строк оренди добігає кінця, та ніде в умовах не згадується багатоповерховий новобуд.
Але для початку робіт забудовнику потрібний головний документ – дозвіл ДАБІ. Й він його отримав. То в чому проблема? Здавалося б: законослухняна компанія надала всі необхідні документи контролюючому органу, той їх ретельно перевірив й дозволив будівництво. Не може така поважна організація заплющивши очі роздавати дозволи на забудову міста, особливо коли йдеться про історичну його частину.
Ми мали змогу ознайомитися із тим, що «освятив» ДАБІ. Й маємо велику підозру, що структурний підрозділ КМДА багато чого в тих документах недогледів. До того ж висновку прийшли й мешканці восьмиповерхового будинку по вулиці Круглоуніверситетській, 14, у дворі якого має намір будувати «свічку «Кармен-Інвест».
Отже, що власне не так з документами? Перелік буде довгим, тому читач має набратися терпіння, аби зрозуміти як діє столична будівельна мафія.
Нині всі ці питання хвилюють лише мешканців будинку по Круглоуніверситетській, 14. Вони влаштовують чергування, блокують техніку забудовника, вивісили банер з прохання захисту. Цей банер вісить лише в кількастах метрах від Офісу Президента, його напевно бачать іноземні політики, які прагнуть допомогти нашій країні приєднатися до європейської спільноти. Але описана вище історія геть не європейського гатунку. В жодній європейській столиці подібне просто неможливе або спричинило б грандіозний скандал, звільнення чиновників й кінець політичній кар’єрі політиків. Але тільки не в Києві…
До речі, щодо політиків. Мешканці будинку по вул.Круглоуніверситетській звернулися до депутата Київради від партії «Європейська солідарність» Сергія Тарана, на виборчій дільниці якого знаходиться будинок. Київський обранець не знайшов часу для особистого спілкування з виборцями, проте, його помічники понад рік годували мешканців обіцянками. Жодного результату! Є підозра, що на чергових виборах політик Таран назбирає менше голосів.
Зверталися мешканці й до колег Тарана – Ярослава Діденка та Наталії Манойленко. Вони теж не допомогли.
Потурбували мешканці спокій радника міського голови Максима Бахматова, мера Віталія Кличка, депутата парламенту Анни Пуратової, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Жодної допомоги! Звернулися й до прем'єра Дениса Шмигаля – той самий результат!
Залишився останній шанс домогтися справедливості - звернення до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до ДАБІ аби та скасувала протизаконний дозвіл на будівництво. Суд ухвалив прийняти справу до розгляду. Але…
Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами. Час військовий - таке дозволяється. Але це викликає підозри, що поринути у суть справи в суді не бажають. Справа складна, в ній – маса технічних нюансів, має бути змагальність сторін в залі суду. Аби розібратися, суддя повинен поставити запитання фахівцям-експертам. Поверхове ставлення до розгляду може призвести до помилкового рішення. Є небезпека, що суд може виявитися «короткозорим», як і фахівці ДАБІ.
Ми стежимо за перебігом подій й поінформуємо про результат судового рішення.
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