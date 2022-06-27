ДАБІ: небезпечніше за ракети рашистів 27 июня 2022 | 10:00 , Іван Стєпанов, ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] Спроби окупантів захопити та зруйнувати Київ провалилася. Але у киян залишився інший небезпечний ворог, який встиг завдати місту шкоди, співставимої з ракетними обстрілами орків. Хаотична забудова столиці руйнує архітектуру міста й загрожує життю киян. Головний винуватець - ДАБІ (Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва). Саме його дозволи вмикають зелене світло для руйнівної забудови. Мешканці будинку на вулиці Круглоуніверситетській, 14, якому загрожує руйнування через неоковирні будівельні плани ТОВ «Кармен-Інвест», подали до суду… на ДАБІ, а «Кармен-Інвест» виступив третьою стороною процесу. Якщо кияни відстоять своє право безпечно жити, рішення Печерського суду стане прикладом боротьби з осліплим «контролером» ДАБІ.

2004 року ТОВ «Кармен-Інвест» отримав в оренду на 25 років клаптик ласої землі на Печерську за адресою вул. Крутий узвіз, 3-5\В. Орендар зобов`язувався реконструювати древню халупу й оздобити прилеглий до неї сквер й спортмайданчик. Це архітектурне неподобство розташоване у дворі будинку по вулиці Круглоуніверситетській, 14, поруч зі сміттєвими баками. Протягом десятирічь «Кармен-Інвест» не звертав уваги на цей об‘єкт, аж не сіло-не впало кілька років тому згадав про халупку й захотів звести на її місці багатоповерхівку з багаторівневим підземним паркінгом. Отака от «реконструкція з оздобленням скверу та майданчику»! Компанію не стримав той факт, що строк оренди добігає кінця, та ніде в умовах не згадується багатоповерховий новобуд. Але для початку робіт забудовнику потрібний головний документ – дозвіл ДАБІ. Й він його отримав. То в чому проблема? Здавалося б: законослухняна компанія надала всі необхідні документи контролюючому органу, той їх ретельно перевірив й дозволив будівництво. Не може така поважна організація заплющивши очі роздавати дозволи на забудову міста, особливо коли йдеться про історичну його частину. Ми мали змогу ознайомитися із тим, що «освятив» ДАБІ. Й маємо велику підозру, що структурний підрозділ КМДА багато чого в тих документах недогледів. До того ж висновку прийшли й мешканці восьмиповерхового будинку по вулиці Круглоуніверситетській, 14, у дворі якого має намір будувати «свічку «Кармен-Інвест». Отже, що власне не так з документами? Перелік буде довгим, тому читач має набратися терпіння, аби зрозуміти як діє столична будівельна мафія. Порушення почалися з 2004 року, коли компанія приватизувала споруду площею 149 кв.м. Приватизація відбулася поза конкурсом, що протирічить Закону України "Про приватизацію державного майна", отже, є незаконною.

На орендованій земельній ділянці розташований напівзруйнований будиночок з прилеглими спортивним майданчиком та сквером. Все це «Кармен-Інвест» отримав за умови дотримання певних вимог, зокрема «…повне збереження зелених насаджень» та «…передбачити реконструкцію існуючого спортивного майданчику». Всупереч цьому, в лютому 2020 року на території скверу було зрізано всі дерева для підготовки місця під котлован грандіозної будівлі.

Згідно документів, поданих «Кармен-Інвест», які «ретельно вивчали» фахівці ДАБІ, компанія планує звести 8-поверховий будинок із 4-поверховим підземним паркінгом. Отже, йдеться не про реконструкцію халупи, а будівництво нового об ’ єкту . Такому будівництву мала б передувати зовсім інша набагато складніша узгоджувальна процедура. Але, напевно, у ДАБІ вирішили, що й так згодиться…

Такому будівництву мала б передувати зовсім інша набагато складніша узгоджувальна процедура. Але, напевно, у ДАБІ вирішили, що й так згодиться… Оскільки ділянка запланованого будівництва розташована на зсувонебезпечних територіях, «Кармен-Інвест» мав здійснити заходи щодо захисту території від зсувів та збереження навколишніх будівель – це вимога закону. Серед останніх – вже згадуваний будинок по вул. Круглоуніверситетська, 14. Це пам’ятка архітектури 1910 року, в якій 81 квартира й понад 200 мешканців, які ризикують позбавитися житла, так само як позбавилися його мешканці будинків, в які влучили російські ракети. Але в цьому випадку окупанти не винні, винний ДАБІ, який не вимагав від забудовника ані експертних висновків з обстеження території, ані плану заходів із забезпеченню захисту від руйнувань. А оскільки їх не вимагали, то забудовник й не робив. А якби зробив, то дізнався, що будинок на Круглоуніверситетській розташований на схилі на лесових ґрунтах, не має підпірної огороджувальної конструкції від будівництва, яке заплановане нижче. Окрім того, заїзд важкої будівельної техніки та завезення будматеріалів можливе лише по прибудинковому тупіковому заїзду в метрі від фундаменту будинку. Передбачена у проекті «Кармен-Інвесту» технологія проведення будівельних робіт на схилах – це створення аварійної ситуації. А відсутність в проекті будівництва розділу з прогнозування та відведення ґрунтових вод, особливо на зсувних територіях, є грубим порушенням ДБН В.1.2-14-2009 та ДБН В.2.1-10-2009. До речі, загрозу цілісності будинку підтвердили експерти, до яких звернулися мешканці. Власне, загрозу руйнування підтверджують свіжі шпарини на стінах будинку, які з‘явилися одразу після того, як важка техніка «Кармен-Інвест» лише кілька разів заїхала у двір для пиляння дерев, завезення інструментів, генераторів, туалету та вивезення сміття з майданчику. Чи зупинило це ДАБІ аби надати дозвіл на будівництво? Не зупинило.

Експерти зробили висновок, що будинок без всіляких новобудов вже перебуває на межі аварійності. До того ж, місце майбутнього котловану розташоване лише в 26 метрах від стін існуючого будинку. А технологія, за якою збирається будувати «Кармен-Інвест», передбачає застосування важкої тромбувальної техніки. До того ж, в проекті будівництва компанія не передбачила жодного відведення грунтових вод. В разі викопування котловану під фундамент 8-поверхівки та під чотирьохрівневий підземний паркінг, котлован негайно перетвориться в чималеньке озеро, Армагєдон гарантовано! З великою долею вірогідності цей восьмиповерховий будинок, який вже відсвяткував сторічний ювілей розвалиться й поховає під уламками понад 200 мешканців. Лише уявіть цю картину: історична частина європейської столиці – руйнування, численні жертви… Очевидно в ДАБІ працюють люди з дуже бідною фантазію – вони просто не здатні таке уявити. Але й це не всі загрози, які «освятило» ДАБІ. Під майбутнім будмайданчиком пролягають дві службові гілки метрополітену. Й ця обставина зобов’язує узгоджувати будь-які роботи зі зведення капітальних споруд з метрополітеном. Без цього дозвіл на початок будівництва просто не може бути наданий. Але ніяких звернень з цього приводу від «Кармен-Інвест» не було. Й заперечень з боку ДАБІ – також… Й насамкінець, якщо «Кармен-Інвест» попри все наважиться розпочати будівництво з передбачуваними наслідками, це загрожує міжнародним скандалом! Саме так, адже поруч із майбутнім майданчиком розташована будівля, в якій перебуває посольство Ірану. Й цей будинок так само має постраждати. Важко уявити які це матиме наслідки та який спричинить розголос. Невже це не лякає ані забудовника ані контролюючий орган в особі ДАБІ? Нині всі ці питання хвилюють лише мешканців будинку по Круглоуніверситетській, 14. Вони влаштовують чергування, блокують техніку забудовника, вивісили банер з прохання захисту. Цей банер вісить лише в кількастах метрах від Офісу Президента, його напевно бачать іноземні політики, які прагнуть допомогти нашій країні приєднатися до європейської спільноти. Але описана вище історія геть не європейського гатунку. В жодній європейській столиці подібне просто неможливе або спричинило б грандіозний скандал, звільнення чиновників й кінець політичній кар’єрі політиків. Але тільки не в Києві… До речі, щодо політиків. Мешканці будинку по вул.Круглоуніверситетській звернулися до депутата Київради від партії «Європейська солідарність» Сергія Тарана, на виборчій дільниці якого знаходиться будинок. Київський обранець не знайшов часу для особистого спілкування з виборцями, проте, його помічники понад рік годували мешканців обіцянками. Жодного результату! Є підозра, що на чергових виборах політик Таран назбирає менше голосів. Зверталися мешканці й до колег Тарана – Ярослава Діденка та Наталії Манойленко. Вони теж не допомогли. Потурбували мешканці спокій радника міського голови Максима Бахматова, мера Віталія Кличка, депутата парламенту Анни Пуратової, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Жодної допомоги! Звернулися й до прем'єра Дениса Шмигаля – той самий результат! Залишився останній шанс домогтися справедливості - звернення до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до ДАБІ аби та скасувала протизаконний дозвіл на будівництво. Суд ухвалив прийняти справу до розгляду. Але… Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами. Час військовий - таке дозволяється. Але це викликає підозри, що поринути у суть справи в суді не бажають. Справа складна, в ній – маса технічних нюансів, має бути змагальність сторін в залі суду. Аби розібратися, суддя повинен поставити запитання фахівцям-експертам. Поверхове ставлення до розгляду може призвести до помилкового рішення. Є небезпека, що суд може виявитися «короткозорим», як і фахівці ДАБІ. Ми стежимо за перебігом подій й поінформуємо про результат судового рішення.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте "Бої за Попасну й Сіверськодонецьк стануть для росіян "верденською м'ясорубкою" – Юрій Михальчишин Ходаковский сводит счеты с Ахметовым на “Азовстали” Жил смешно и умер… «ПИСЬМА из ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-12: ПЭРЭМОГЫ.RU-RU-RU The Wall Street Journal: Как предотвратить ядерную войну в Украине? Крепки традиции: Германия разжигает Третью мировую