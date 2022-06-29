Шлях до нового розширення НАТО відкритий!

29 июня 2022 | 08:39

Фінляндія, Швеція й Туреччина оголосили про усунення протиріч, пов'язаних із вступом до НАТО "За підсумками цієї зустрічі наші міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на саміті в Мадриді цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО", – йдеться у повідомленні канцелярії президента Фінляндії.

Канцелярія президента Туреччини повідомила, що Швеція та Фінляндія взяли на себе зобов'язання не підтримувати курдів. Тож незабаром кремль отримає додатково півтори тисячі кілометрів з ворожим Альяносом.



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