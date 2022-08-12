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Украинский чиновник приехал на съезд хакеров

12 августа 2022 | 13:01

Виктор Жора, замглавы Государственной службы специальной связи, рассказал экспертам о проблемах в сфере кибербезопасности, с которыми Украина столкнулась после российского вторжения.


Заместитель главы Государственной службы специальной связи Украины, отвечающий в правительстве страны за кибербезопасность, неожиданно появился в четверг на съезде хакеров Black Hat, который ежегодно проходит в Лас-Вегасе.

Виктор Жора выступил в среду перед экспертами по безопасности в Лас-Вегасе, заявив, что количество киберинцидентов, происходящих в Украине, утроилось за несколько месяцев после вторжения России в конце февраля.

«Возможно, это самая большая проблема для всего мира со времен Второй мировой войны, и она по-прежнему остается совершенно новой для киберпространства», – сказал Жора.

По его словам, с конца марта по начало апреля Украина столкнулась с рядом «крупных инцидентов» в киберпространстве, в том числе с вредоносным программным обеспечением Industroyer2, которое может управлять оборудованием в электросетях для направления потоков электроэнергии.

Российские хакеры также нанесли удар по Украине в начале войны посредством кибератаки, в результате которой был отключен региональный спутниковый интернет-сервис.

С начала года в Украине зафиксировано более 1600 крупных киберинцидентов, сообщил Жора агентству «Рейтер», добавив также, что компании Microsoft, Amazon и Google бесплатно предлагали услуги облачных сервисов правительству Украины для перемещения данных за пределы страны в целях безопасности.

Часть украинских архивов данных хранится в центрах обработки данных в «нескольких [европейских] странах», — указал гость из Украины, не вдаваясь в подробности.

Жора рассказал корреспонденту «Рейтер», что его поездка в Лас-Вегас заняла два дня, добавив, что он не планирует тратить время на игровые автоматы в казино Mandalay Bay, где проходит конференция Black Hat: «Мне было бы неуместно играть здесь, пока украинские солдаты защищают нашу землю», сказал он.



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