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СБУ покололо бучанського вбивцю
26 сентября 2022 | 14:46
Слідчі СБУ розкололи російського військового, який розстріляв цивільного у Бучі.
Його взяли нещодавно в полон на Херсонщині. І це не перше його «відрядження» до України.
На початку березня цього року російський десантник спільно з іншими військовослужбовцями зс рф з автомата розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівка під Києвом.
Щоб приховати злочин, рашист спільно з поплічниками закопав тіло вбитого у лісі.
Співробітники СБУ під час слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до злочину і дізнались, де знаходиться тіло вбитого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу.
Вбивця контрактник 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії зс рф. За даними слідства, у 2019 році він брав активну участь у бойових діях на території Сирії.
Прізвище цього рашистського десантника Гукасян
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