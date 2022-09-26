СБУ покололо бучанського вбивцю

Вбивця контрактник 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії зс рф. За даними слідства, у 2019 році він брав активну участь у бойових діях на території Сирії.

Його взяли нещодавно в полон на Херсонщині. І це не перше його «відрядження» до України.