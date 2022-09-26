ТЕМА

СБУ покололо бучанського вбивцю

26 сентября 2022 | 14:46

Слідчі СБУ розкололи російського військового, який розстріляв цивільного у Бучі.


Його взяли нещодавно в полон на Херсонщині. І це не перше його «відрядження» до України.

На початку березня цього року російський десантник спільно з іншими військовослужбовцями зс рф з автомата розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівка під Києвом. 

Щоб приховати злочин, рашист спільно з поплічниками закопав тіло вбитого у лісі.

Співробітники СБУ під час слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до злочину і дізнались, де знаходиться тіло вбитого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу.

Вбивця контрактник 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії зс рф. За даними слідства, у 2019 році він брав активну участь у бойових діях на території Сирії.

Прізвище цього рашистського десантника Гукасян



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