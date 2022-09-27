На рассее мобилизованный попросился в тюрьму

27 сентября 2022 | 09:33

Житель Москвы попросил полицейских забрать его в тюрьму, чтобы избежать мобилизации.

В отдел МВД по Нижегородскому району Москвы поступил звонок от неизвестного гражданина. Он сообщил, что получил повестку, но служить не хочет и выбирает быть осуждённым к отбыванию наказания в исправительной колонии. 32-летний звонивший предложил прийти и сдаться самостоятельно, но если сотрудникам нужны основания для задержания, то он знает, как сделать коктейль Молотова и может кинуть его в здание, где расположено отделение полиции.



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