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Рашисти будують дорогу по Арабатській стрілці

22 ноября 2022 | 08:24

Російська окупаційна армія розпочала будівництво дороги на косі Арабатська стрілка з метою убезпечити постачання угруповання своїх військ на лівобережній частині України та в анексованому Криму.


Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Після відступу з правобережної частини Херсонської області автомобільна дорога з Криму через Армянськ більше не є безпечним шляхом сполучення для окупантів.

Саме з цієї причини російські війська розпочали будівництво дороги на Арабатській стрілці, куди не може дістати далекобійна артилерія Збройних сил України.

У ЦНС повідомили, що окупантам допомагає колаборант Олександр Пономарьов, який раніше обіймав посаду голови Стрілецької сільської ради.

Коса Арабатська стрілка — вузька смужка землі, яка відокремлює озеро Сиваш від Азовського моря. Коса тягнеться від крайнього півдня Херсонської області до Криму.

Довжина Арабатської стрілки становить понад 113 кілометрів, а ширина від 270 метро до 8 кілометрів. Косою проходить шлях із Генічеська (Херсонська область) на Керченський півострів.



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