Хорошій руський з'явився в Еміратах

02 октября 2023 | 12:11

Російський пілот, старший лейтенант авіаційної ескадрильї Росгвардії Гавриченко, позивний «Гавр», поїхав у відпустку в ОАЕ і здався посольству США

В Еміратах він попрямував прямо до американського посольства, де заявив про небажання воювати проти України та готовність співпрацювати з американськими спецслужбами.



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