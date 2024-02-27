ТЕМА

Израиль готов поделиться с Украиной системой оповещения о авианалетах

27 февраля 2024 | 08:26


Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников, заявил израильский постпред в ООН.

По его словам, в Израиле "рады поделиться потенциалом с украинскими друзьями".



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