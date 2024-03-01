З початку війни держава витратила 800 млн.грн. на протезування 2140 військових

01 марта 2024 | 17:42

За даними «Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю» Мінсоцполітики, протягом 2020-2023 років до Фонду звернулися щодо протезування за державною програмою 2,3 тисячі військовослужбовців. За ці держава витратила роки на протезування близько 4 млрд.грн., зокрема, на протезування військовослужбовців – 838 млн.грн.

З початку війни, у 2022 році держава оплатила протезування для 340 військовослужбовців на загальну суму 85,3 млн.грн. 2023 року протезуванням забезпечено 1,8 тисяч військовослужбовців на загальну суму 713,5 млн.грн.