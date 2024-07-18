Чому F-16 не долетить до України

18 июля 2024 | 13:36 , Том Купер

Жила-була країна за тридев’ять земель… і …. довго-довго-довго після створення якоїсь іншої країни поруч (шляхом найму групи вікінгів для втихомирення та цивілізації банди варварів у дикій місцевості по той бік річки), всі її принцеси зібралися разом і вирішили придбати собі кілька F-16… А потім, як то кажуть, «лайно на вентилятор полетіло»…

…. Принаймні так, на мою думку, має починатися будь-яка сага про (Lockheed-Martin… колишня General Dynamics) F-16 в Україні.

Так, я вже висловив стільки критики щодо всієї цієї справи. Дійсно… Я думаю, що більшість з вас не знає, або не пам’ятає цього, але: Я робив це ще задовго до тотального вторгнення Пудинга. Навіть озираючись назад, я не шкодую, що зробив це.

Тоді причиною була системна некомпетентність потенційного донора. Тоді, приблизно… це був 2017 чи 2018 рік? …. люди, які рекомендували «переозброєння» українських Військово-повітряних сил і Сил протиповітряної оборони (ПС ЗСУ; я зазвичай «скорочую» це до ППО) «300 F-16», просто не уявляли, наскільки величезною справою буде таке підприємство.

Пізніше… зітхання… це ще більша системна некомпетентність – але тоді не лише з боку донорів, а й майже всіх, хто був залучений.

Останнім часом я принаймні намагаюся робити те, що, на мою думку, в моїх силах, щоб зменшити очікування як українців, так і Заходу, і повернути людей на землю. Але це ще не все, не можу сказати. Дійсно, я щойно закінчив роботу над двома пов’язаними між собою книгами, яка тривала останні три-чотири місяці, і не можу не дивуватися багатьом речам. Погляньте на це…

1.) У польотах – незалежно від того, цивільних чи військових – англійська мова вважається МОВОЮ. У всьому світі. Звичайно, зараз можна «звинувачувати» західний імперіалізм, скаржитися на нього і на все інше. Але холодна правда така: принаймні з 1950-х років англійська мова є міжнародною мовою спілкування в авіації. Цей статус був закріплений у 2008 році Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO). Завдяки цьому рішенню ІКАО, це де-факто «закон» у міжнародних польотах. Настільки, що навіть росіяни прийняли його з того часу.

Це означає, що не має значення де, але навіть якщо ви «просто хочете літати на цивільному спортивному літаку», ви повинні володіти хоча б мінімальними знаннями англійської мови – щоб спілкуватися з наземними диспетчерами та іншими пілотами в повітрі навколо вас.

2.) Комунікація між пілотами та наземним управлінням… «дивна»… м’яко кажучи. Це особливий тип надзвичайно стислої, холодної і плавної взаємодії, повністю зосередженої на фактах. Його центральним елементом є власна, дуже формальна, стандартна фразеологія. Іншими словами: пілотуючи літак, ви не виходите в «онлайн» – на радіо, звісно – і не забиваєте частоту белькотінням нісенітниць: ви маєте висловлюватися дуже конкретно, чітко і ясно.

Яка несподіванка: цьому потрібен час, щоб навчитися.

3.) Тепер перейдемо до БП, а потім повернемося до… скажімо… 2021 року, щоб молодь не скаржилася, що я «занадто заглиблююся в історію»…

На той час… зітхання… насправді, немає можливості підкреслити, в яких негараздах перебувала ГПУ в той час:

a) Пілоти отримували приблизно 40-50 годин нальоту на рік. Зверніть увагу: у світі пілотів 30-40 годин нальоту на рік вважається «мінімально необхідним для підтримання кваліфікації» на тому типі літака, на якому пілот зазвичай літає.

б) Порівняйте ці 40-50 годин нальоту на рік, які отримували пілоти ПС, з 80-120 годинами нальоту на рік, які отримували пілоти Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії – і далі,

в) врахувати той факт, що останніх (тобто росіян) на Заході взагалі вважають чимось на кшталт «некомпетентних», бо там «норма» у військово-повітряних силах – «не менше 160 годин на рік, краще 200-240, а в ідеалі – 300+ годин».

г) Все це, по суті, означає, що фактично ніякої тактичної підготовки в ПС не проводилося: у них просто не було грошей на паливо і запчастини, щоб навчити своїх пілотів застосовувати літаки в бою; вони могли лише підтримувати актуальний рівень знань про тип; решту навчання доводилося проводити в теорії і на тренажерах, на землі…

д) Далі про 2021 рік: на той час пілоти ПС отримували настільки низьку зарплату, що за перші шість місяців того року понад 140 пілотів звільнилися зі служби.

є) Крім того, ті, хто все ще продовжував служити, були обтяжені бюрократією без кінця: за кожен політ кожен пілот повинен був заповнювати близько 50 різних форм і звітів – тому що це було «правило», встановлене українською владою на основі правил, встановлених ще за радянських часів.

І ось воно: все ж таки, хоч і в кращих традиціях радянських часів, але ніхто в ПСУ не вилітав без цілого дня «підготовки» на землі. Тобто, навіть пілоти, яким пощастило налітати ці 40-50 годин на рік, не могли літати частіше, ніж 2, максимум 3 дні на тиждень. А під час польоту, особливо «стара гвардія», яка літала на Су-27, вправно розбивала свої літаки – чи то на публіку на різних авіашоу, чи то під час «демонстрації» типу відвідувачам ВПС США, чи то розбиваючи двигуни, збираючи дорожні знаки, чи то вдаючись до інших форм бравади, мотивованої тестостероном.

А тепер подумайте про наступне: Незважаючи на те, що, таким чином, було достатньо часу (і це за якихось 20 з гаком років незалежності), і незважаючи на «обговорення» і «планування» (читай: мрії) придбання літаків, гелікоптерів і будь-якої іншої техніки західного виробництва, навіть претендуючи на «військово-повітряні сили натівського зразка», жоден командир жодної з бригад ПС не організував для своїх льотчиків/льотчиць уроки англійської мови. Жоден. У цифрах: 0.

Крім того, судячи з того, що доводиться чути – як з України, так і з-за кордону – щоразу, коли групу офіцерів ДПСУ відправляли в турне до тих чи інших військово-повітряних сил НАТО тощо, дівчата, випивка та шопінг цікавили їх більше, ніж будь-що, пов’язане з «військовими науками».

Яке ж було здивування, коли все це «повернулося бумерангом» і вдарило по всій структурі, прямо по обличчю – у вигляді величезних проблем саме з цим,

a) знайти достатню кількість пілотів ПС, які достатньо вільно володіють англійською мовою, щоб розпочати курси переобладнання на F-16 «вже» після «мінімального курсу англійської мови» (скажімо, 3-6 місяців); а потім

б) знайти достатню кількість курсантів, які достатньо вільно володіють англійською мовою, щоб відправити їх на базову/початкову, а потім і на вищу льотну підготовку на Заході.

Так, за останній рік близько 16-20 українських пілотів розпочали курси перенавчання на F-16. Але вони не поїхали на Захід і не почали вчитися літати на F-16. Ні: одна група почала свої курси перекваліфікації з… «хо-хо» … «поглибленого» курсу англійської мови… інша (див.: більшість) – з «базового» курсу англійської мови. Тобто, вони мали спочатку вивчити англійську, а потім «пілотську англійську», перш ніж розпочати власне навчання на F-16.

Тим часом, окремо від процесу підготовки кваліфікованих пілотів, які проходили англомовні курси, інша група курсантів – кадети: некваліфіковані пілоти – розпочали початкову льотну підготовку у Великій Британії, Франції і т.д.

(Звичайно, немає сумнівів, що це звичайна практика для всіх «іноземних замовників»: кожні іноземні військово-повітряні сили, які купують літаки американського чи європейського виробництва, спочатку відправляють своїх льотчиків вивчати англійську мову. Тобто, кожен курс конверсії – неважливо, чи для F-15, чи для F-16, чи для F-35 – де-факто починається з того, що пілоти і наземний персонал проходять англомовні курси. Вони завжди адаптовані до їхніх навичок.

Справа в тому, що у випадку країни, яка воює з 2014 року, можна було б очікувати, що відповідальні командири будуть думати заздалегідь і робити це вчасно…

Ну що ж…)

Все зрозуміло?

Як склянка мармеладу, мабуть. Тому що: все це «ще тільки початок».

А тепер подумайте, скільки часу знадобиться, щоб перевести достатню кількість українських наземних екіпажів на англомовне обслуговування F-16… тому що – а тепер ще один сюрприз – вся технічна документація їхніх майбутніх літаків і всі інструкції для операторів також англійською мовою. Як і всі трафарети з технічного обслуговування, що наносяться на обшивку літаків, які вони збираються експлуатувати…

….а потім, іноді і в майбутньому: перевести на англійську всю БПС….?

…. з яким ми… е-е-е… власне, лише починаємо дряпати поверхню. Тому що, як ми вже пояснювали близько року тому, навіть після того, як пілоти і наземний персонал перекваліфіковані для польотів і обслуговування F-16, серйозна робота з введення винищувача в бойовий склад тільки починається.

Тому що (ще один «супер-сюрприз»!): для базування і обслуговування F-16 в Україні потрібна інфраструктура. Об’єкти та інструменти для технічного обслуговування – обслуговування планера, гідравліки, двигунів, авіоніки, озброєння… і (добре утримувані) злітно-посадочні смуги, придатні для їх експлуатації…

Хто б міг подумати?

Принаймні, в ГПУ – ніхто. Тому тільки зараз, у липні 2024 року, через місяць після того, як «F-16 прибудуть в Україну до червня 2024 року», люди там «поспішають» підготувати цю інфраструктуру.

…. що є третьою «головною» причиною того, що в Україні досі немає винищувачів F-16 – на додаток до другої («тієї» проблеми з англійською мовою).

А яка ж була перша, запитаєте ви?

О, дорогенькі мої: це ж звичайні зомбовані ідіоти на Заході.

Там, де всі можливі політики «обіцяли» десятки F-16 для України…. просто нікому не спало на думку відправити в країну власні війська, перевірити місцеві потужності і допомогти ПСУ підготувати необхідну інфраструктуру для підтримки типу, коли він буде поставлений. Або сказати ГПУ: «Давайте, збирайтеся, починайте вчити своїх людей англійської мови». І зробити це вчасно.

Чи, якщо хтось так і зробив, то ГПУ виявилася винятково (за традицією?) «неслухняною до порад» у цьому питанні? Можливо, тому що, знаєте, «а, дайте нам F-16, а решту ми зробимо»… тому що, і як всі знають, але нікому не спадало на думку: поставити на озброєння F-16 так само просто, як навчити бійців ЗСУ користуватися штурмовими гвинтівками AR-15, чи не так?

…і, коли питання не в цьому, то в тому, скільки і яких F-16, хто і коли збирається надати. Тому що багато супер-розумних західних країн «обіцяли», але дуже мало хто насправді щось робив у цьому плані.

…. а якщо й робили, то мусили просити дозволу у США на фактичну поставку літака в Україну. Під цим вони мали на увазі: фактично дозволити їх використання для підготовки українських пілотів і наземного персоналу десь за межами України.

…дозвіл на їх фактичне розгортання в Україні, а потім і реальне бойове застосування проти орд Пуддінга – це окреме питання, а отже, мало бути окремо надане Тріо Фантастус у Вашингтоні (див.: Байден-Блінкен-Салліван).

***

Іншими словами, вже наприкінці своєї «Увертюри» ця сага демонструє стільки масової некомпетентності – причому майже з боку всіх учасників (за винятком бідолашних інструкторів НАТО, які намагаються навчити українців… англійської мови, польотів англійською мовою і керування літаками F-16…), що залишається тільки кричати, кричати і кричати.

Але це лише початок…

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