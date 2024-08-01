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Проти українських Ф-16 росіяне виставлять Су-35
01 августа 2024 | 12:57
Фінал протистояння суперечливий.
Україні нібито з’явилися перші літаки F-16 "Fighting Falcon" (Бойовий Сокіл). Ймовірно, Росія готувалась і нарощувала виробництво винищувача Су-35.
У травні російські ВПС отримали партію винищувачів Су-35 з авіазаводу в Комсомольську-на-Амурі. Причому вказується, що це вже друга партія літаків цього типу. Як повідомляв у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, можна говорити як мінімум про два передані літальні апарати.
Про передачу ще двох Су-35 у квітні писав відомий український журналіст Андрій Цаплієнко. Під час передачі тоді було заявлено, що виробництво цих літаків збільшуватиметься.
Зазначимо, що Су-35 є одним із найновіших винищувачів у лавах ВПС РФ. У військах він почав експлуатуватися з 2014 року. Найновішим вважається Су-57. Обидва ці літаки використовуються проти України з перших днів вторгнення і вже знищувалися як українськими воїнами, так і ППО країни-агресора.
Такий поспіх із виробництвом та передачею Су-35 може говорити про те, що цей літак хочуть зробити основним суперником F-16. І треба сказати що теоретично, Су-35 справді переважно перевершує американського ветерана:
Таким чином важко сказати, як складеться у повітряному бою протистояння між Су-35 та F-16, але найімовірніше все вирішить кількість. Тут важливо скільки "Соколів" отримає Україна від західних союзників.
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