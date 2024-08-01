Проти українських Ф-16 росіяне виставлять Су-35

01 августа 2024 | 12:57

Фінал протистояння суперечливий.

Україні нібито з’явилися перші літаки F-16 "Fighting Falcon" (Бойовий Сокіл). Ймовірно, Росія готувалась і нарощувала виробництво винищувача Су-35.

У травні російські ВПС отримали партію винищувачів Су-35 з авіазаводу в Комсомольську-на-Амурі. Причому вказується, що це вже друга партія літаків цього типу. Як повідомляв у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, можна говорити як мінімум про два передані літальні апарати.

Про передачу ще двох Су-35 у квітні писав відомий український журналіст Андрій Цаплієнко. Під час передачі тоді було заявлено, що виробництво цих літаків збільшуватиметься.

Зазначимо, що Су-35 є одним із найновіших винищувачів у лавах ВПС РФ. У військах він почав експлуатуватися з 2014 року. Найновішим вважається Су-57. Обидва ці літаки використовуються проти України з перших днів вторгнення і вже знищувалися як українськими воїнами, так і ППО країни-агресора.

Такий поспіх із виробництвом та передачею Су-35 може говорити про те, що цей літак хочуть зробити основним суперником F-16. І треба сказати що теоретично, Су-35 справді переважно перевершує американського ветерана:

вік: Су-35 2014 року, а F-16 — 1975-го;

максимальна швидкість: у Су-35 вона 2500 км/год, а у F-16 — 2178 км/год;

максимальна стеля: 20 000 та 18 500 метрів відповідно;

бойовий радіус і максимальна дальність: за цим показником літаки приблизно рівні, так при заправці додатковими паливними баками і Су-35, і F-16 можуть подолати близько 4500 км, та й за бойовою дальністю залежно від завантаження цей показник становить близько 1600 км у "Сушки" та 1700 км для "американця";

озброєння: в цьому сенсі Су-35 виглядає теоретично сильніше — 30-мм авіагармата (20-мм у F-16) і 12 точок кріплення для бомб і ракет проти 9 у "Сокола", правда є нюанси на кшталт РЛС і типів ракет. Так, офіційно найдалекобійніша ракета у Су-35, Р-37М нібито здатна літати на дальність до 300 км, але наскільки це правда і як їх багато — невідомо. Найбільш далекобійна ракета F-16 AIM-120D здатна бити на 180 км, при цьому її виробництво почалося у 2007 році, а значить їх вироблено більше ніж Р-37М, чий випуск розпочато у 2014-му.

кількість: головний показник, який найбільш важливий у затяжній війні, і тут перевага повністю на боці F-16, яких було випущено понад 4600 одиниць проти більш ніж 130 Су-35. Причому у РФ цей літак виробляє тільки одне підприємство, той самий авіазавод в Комсомольську-на-Амурі, і його виробництво явно невелике, адже воно так само випускає і нові Су-57. Так, якщо завод здатний передавати у війська по 2 літаки на місяць, то за рік Су-35 стане найбільше на 24 одиниці. Але і F-16 також продовжують виробляти.

Таким чином важко сказати, як складеться у повітряному бою протистояння між Су-35 та F-16, але найімовірніше все вирішить кількість. Тут важливо скільки "Соколів" отримає Україна від західних союзників.