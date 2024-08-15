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Ким Чен Ын катается на дорогущем Майбахе
15 августа 2024 | 11:45
Любознательные южнокорейские газетчики разглядели новинку в автопарке лидера КНДР Ким Чен Ына – это новейший дорогущий кроссовер «Майбах», поступивший в продажу только в апреле нынешнего года.
Утверждается, что этот автомобиль находился в одном из вагонов бронепоезда, в котором правитель Северной Кореи прибыл 10 августа в район разрушительных наводнений, чтобы руководить спасательными работами и делать нагоняи нерадивым. Дороги в зоне наводнений не идеальны, да и вообще глубинка. Так что кроссовер с возможностями внедорожника, ясное дело, там более уместен, чем лимузин. В Южной Корее уже установили модель новинки в автомобильной коллекции Ким Чен Ына – это Mersedes Maybach GLS600. «Каждый дюйм его интерьера оптимизирован для комфорта и богатства», - с придыханием пишет об этой машине портал Car and Driver. Цена для обычного солидного человека – под 200 тысяч долларов. Если же речь идет об особом заказе и оборудовании, бронированном корпусе и прочих интересных вещах, то о сумме остается только гадать. Кстати, «Майбахи» других моделей и типов у Ким Чен Ына и раньше замечали. На фото – Maybach GLS600, машина для загородных поездок.
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