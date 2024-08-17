Uklon рассматривает возвращение к работе в комендантский час

17 августа 2024 | 10:32

Украинский онлайн-сервис такси Uklon рассматривает возможность вернуться к работе в комендантский час, заявил в интервью Forbes CEO Uklon Сергей Гришков. По его словам, возврат возможен, вероятнее всего, в западных регионах.

"Сейчас у нас есть ряд официальных запросов от местных администраций, которые просят нас вернуть работу сервиса в комендантский час. Возврат возможен, вероятнее всего, в регионах на Западе (страны - ИФ-У). Конкретных сроков пока нет - все зависит от коммуникации с местными государственными и военными органами и силовыми структурами", – сказал Гришков.

Он также отметил, что работа приложения ночью была позицией компании, сформированной по запросу пользователей.

"Это, например, огромное количество поездов, приезжающих на вокзалы ночью. Это был способ доехать ночью в больницу", – объяснил Гришков.

Кроме того, по словам CEO Uklon, компания сосредоточена на инвестициях в экспансию на внешние рынки. В Украине оно сосредоточено на развитии доставки, готовится к запуску курьеров в Днепре.

На платформе Uklon в Украине зарегистрировано 80 тысяч водителей, из них 2% – женщины.