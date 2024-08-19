ТЕМА

Иран критично приблизился к обладанию ядерным оружием

19 августа 2024 | 14:16


Иран может к концу года объявить, что обладает ядерным оружием, утверждает глава комитета по разведке палаты представителей США Майк Тернер.

По его оценке, это может стать причиной серьезной эскалации, которой Вашингтон якобы пытался избежать в течение многих лет.



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