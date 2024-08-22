С сентября цены на АЗС подскочат

22 августа 2024 | 12:05

Законопроект №11256-2, предусматривающий поэтапное повышение акцизного налога на моторное топливо, успешно прошел все этапы рассмотрения в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

После того, как все блокирующие постановления по отношению к нему были отклонены на сегодняшнем заседании парламента, ожидается, что в ближайшее время документ подпишут председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.

По информации Железняка, закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Это означает, что уже с осени будущего года в Украине начнется постепенное повышение акцизов на горючее.