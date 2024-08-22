ТЕМА

С сентября цены на АЗС подскочат

22 августа 2024 | 12:05


Законопроект №11256-2, предусматривающий поэтапное повышение акцизного налога на моторное топливо, успешно прошел все этапы рассмотрения в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

После того, как все блокирующие постановления по отношению к нему были отклонены на сегодняшнем заседании парламента, ожидается, что в ближайшее время документ подпишут председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.

По информации Железняка, закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Это означает, что уже с осени будущего года в Украине начнется постепенное повышение акцизов на горючее.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

На сотрудников сафари-парка Штукенброк свалилось невиданное счастье белые львицы Нала и Любайя родили по двойне. Кормить малышей и ухаживать за ними молодые мамаши, как это часто бывает в зоопарках, отказались и «суррогатными» матерями для очаровательной четверки белых львят стали вот эти две сотрудницы сафари-парка Жанет Вурмс и Кристина Бём. Теперь они проводят с львятами большую часть своего времени. Белых львов (животных с пониженной выработкой пигмента из-за рецессивного гена) в природе осталось около 150-200 особей. В зоопарках мира их сейчас 22.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 