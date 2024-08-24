Китайский автопром неудержимо рвется вперед

24 августа 2024 | 12:27

Ведущий китайский производитель автомобилей BYD во втором квартале этого года обогнал по объему глобальных продаж японские корпорации Honda Motor и Nissan Motor и вышел на седьмое место в мире. Он увеличил объем своего сбыта на баснословные 40 процентов по сравнению с показателем в тот же период год назад.

Главный фактор успеха - предложение электромобилей по низким ценам, которые, как уверяют на Западе, субсидируются властями КНР ради захвата внешних рынков. В то же время у копаний на первых пяти строчках в мировом рейтинге объем глобальных продаж сократился. У занимающей первое место в списке японской Toyota Motor он упал на 4 процента по сравнению с показателем второго квартала прошлого года. У стоящей на втором месте Volkswagen – также на 4 процента, у занимающего третью строчку южнокорейского конгломерата Hyuhdai-Kia – на 1 процент. На четвертом месте – зарегистрированная в Нидерландах сборная солянка Stellantis, владеющая кучей брендов, включая Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel. На пятой и шестой строчках – чистые американцы GM и Ford, в спину которым теперь дышит напористый китаец BYD. Кстати, у Stellantis и GM продажи во втором квартале особо сильно упали – соответственно на 13 и 10 процентов. Впрочем, «Форд» увеличил сбыт на 2 процента. Рывок BYD, как писала ведущая японская экономическая газета «Никкэй», разрушает сложившееся соотношение сил в мировых продажах автомобилей. «Важной задачей становится выработка реакции на резкий рост китайского влияния на рынке», - с тревогой подчеркивает издание. И меры уже принимают. Еврокомиссия, в частности, объявила о введении повышенных пошлин на произведенные в КНР машины. На электромобили BYD она составит 17 процентов, Geely - 19,3, SAIC - 36,3%. Единственным исключением стали выпускаемые в Китае американские электромобили Tesla, на которые Еврокомиссия снизила пошлину почти вдвое - до 9%. КНР уже опротестовала это решение во Всемирной торговой организации, однако европейцы настроены жестко. Они уверяют, что повышение пошлин просто лишает китайские компании несправедливых преимуществ, которые достигаются за счет искусственного снижения цен на их продукцию.



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