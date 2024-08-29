|
Украина потеряла Ф-16, пилот погиб
29 августа 2024 | 19:15
Официально подтверждено: украинский пилот F-16 Олексий Месь погиб при отражении массированной атаки.
До этого он уничтожил три крылатые ракеты и один дрон-камикадзе.
также читайте
[22.08.2024]
[22.08.2024]
[21.08.2024]
[19.08.2024]
|
по теме
В Києві згнив ще один шляхопровід
28. 08. 2024 | 09:26
Оболонському районі Києва тривають роботи з капітального ремонту шляхопроводу на перетині вулиць Богатирської та Лугової. Компанія Укртрансміст, яка є підрядником, наразі займається поздовжньою половиною шляхопроводу з боку Полярної. Тут ремонтники отримали порцію додаткової роботи, адже довелося демонтувати усі 17 балок, які виявилися геть непридатними. Як зазначає інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у відеоогляді, після демонтажу асфальтного покриття і бетонної стяжки на цій ділянці будівельники почали демонтувати найбільш аварійні балки, всі перехідні плити та ригельну насадку устійної опори з боку Оболоні. Але виявилося, що усі балки в жахливому стані, адже прогнили зсередини.
Задержан мародёр из ВСУ. Унитазы не обнаружены
28. 08. 2024 | 08:29
Задержаны мародеры из ВСУ, вывозившие товары из Суджи. Сотрудники департамента контрразведки СБУ обнаружили факт мародерства со стороны военных ВСУ в городе Суджа Курской области российской федерации. Об этом сообщает 368.media со ссылкой на источники.
Украина теперь сможет кошмарить рашистов и за Уралом
27. 08. 2024 | 15:41
Зеленский: Было положительное испытание нашей первой баллистической ракеты.
Ядерная энергетика динамично развивается
24. 08. 2024 | 12:29
Китайский автопром неудержимо рвется вперед
24. 08. 2024 | 12:27
Ведущий китайский производитель автомобилей BYD во втором квартале этого года обогнал по объему глобальных продаж японские корпорации Honda Motor и Nissan Motor и вышел на седьмое место в мире. Он увеличил объем своего сбыта на баснословные 40 процентов по сравнению с показателем в тот же период год назад.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»