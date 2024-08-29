ТЕМА

Украина потеряла Ф-16, пилот погиб

29 августа 2024 | 19:15

Официально подтверждено: украинский пилот F-16 Олексий Месь погиб при отражении массированной атаки.


До этого он уничтожил три крылатые ракеты и один дрон-камикадзе. 
Приказом Главнокомандующего Вооружёнными Силами ему посмертно присвоено воинское звание полковника.
Точные причины гибели пилота и крушения самолета пока неизвестны.



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