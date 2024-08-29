Украина потеряла Ф-16, пилот погиб

© National Geographic/Marc Moritsch Теленок зебры неесколько месяцев держится рядом с матерью, определяя ее по голосу, запаху и рисунку на коже.

До этого он уничтожил три крылатые ракеты и один дрон-камикадзе. Приказом Главнокомандующего Вооружёнными Силами ему посмертно присвоено воинское звание полковника. Точные причины гибели пилота и крушения самолета пока неизвестны.